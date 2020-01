Soria Ya recuerda la promesa del ministerio contra la despoblación

El pasado día 4 de noviembre, durante el debate de candidatos a la Presidencia del Gobierno, el por entonces presidente en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, lanzó un compromiso delante de todo un país. «Quiero terminar con un anuncio porque efectivamente tenemos que volcar recursos en la lucha contra la despoblación y por el reto demográfico, mi compromiso es que si cuento con mayoría suficiente a partir del 10 de noviembre habrá una ministerio específico para la lucha contra la despoblación y por el reto demográfico». Ahora que todo apunta a que Sánchez será de nuevo presidente, desde la plataforma ciudadana Soria Ya esperan que cumpla su palabra. «Esperamos que no se olvide y que no quede en papel mojado», advirtió la portavoz de Soria Ya, Vanesa García.



Desde Soria Ya siguen muy atentamente el desarrollo de las negociaciones para la formación de Gobierno sobre todo por la repercusión que debe tener en la lucha contra la despoblación. La creación de un ministerio «específico» tal y como anunció Sánchez, sería un espaldarazo para la lucha que encabezan provincias como Soria ya que la despoblación estaría dentro del Consejo de Ministros. García insistió en que «espero que no lo olvide, que lo recuerde» y añadió que «además, ya le entregamos en mano el documento para el pacto de Estado que se elaboró desde la coordinadora de la España Vaciada». Desde Soria Ya recuerdan que el PSOE «fue el único» partido que planteó la creación de un ministerio específico para revertir la despoblación por lo que «esperamos que no sea como otras cuestiones y que no acabe siendo papel mojado».



Además de la posible creación de un ministerio contra la despoblación, desde Soria Ya se ha estudiado el contenido del acuerdo entre el PSOE y Podemos en el que hay un punto, el número ocho, dedicado exclusivamente a medidas para revertir la despoblación y un «apoyo decidido» a la llamada España Vaciada. De momento, la sensación es agridulce ya que se celebra la inclusión del punto pero «de primeras vemos que es muy generalista». «Tenemos que ver su desarrollo, cuál es el reflejo presupuestario y, sobre todo, estar muy atentos a la ejecución de las medidas». «De primeras deja mucho que desear», lamentaron desde Soria Ya.



En el lado negativo de la balanza, desde la plataforma ciudadana consideran que hay puntos que deberían mejorarse de forma inmediata. Por ejemplo, lo relativo a la conectividad de los territorios a la banda ancha de alta capacidad. «En el documento hablan de la extensión del 3G, pero creemos que no sería suficiente ni impulsará el desarrollo de la provincia», explicó García. Tampoco ven con buenos ojos la cuestión de las infraestructuras ya que «hablan de construir nuevas y de mantener lo existente, ¿qué pasa con lo empezado y no acabado como la A-11?, nos tememos que nos volvamos a quedar sin la A-11 sin terminar».



La plataforma ciudadana Soria Ya mira también con recelo a la creación de oficinas contra la despoblación en, al menos, 20 comarcas. «Habla de comarcas y nos parece que en provincias como Soria, Cuenca o Teruel, con las densidades de población tan bajas, no es una unidad administrativa adecuada, sería necesario que tenga ámbito provincial», explicó. os hacia la propuesta enfocada en la recuperación, actualización y desarrollo de la Ley de Desarrollo Rural. Otra medida positiva es la inclusión del impacto demográfico en la elaboración de leyes, programas e inversiones del nuevo Gobierno que tomará posesión en cuestión de semanas.