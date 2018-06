Soria Ya supera las 1.700 pancartas vendidas pero no todas son visibles

Las ventas van bien pero los resultados no son los esperados. La plataforma Soria Ya ha vendido más de 1.700 pancartas en defensa de la provincia, sin embargo el objetivo de darlas visibilidad no se ha cumplido, al menos por el momento. «Se han repartido muchas pero luego no se ven tantas colgadas de los balcones, que es lo que se pretende, que se vean», aseguraba Goyo Sanz ayer, en el puesto instalado en la plaza de Marqués de Vadillo y donde el ritmo de ventas era bueno.

La plataforma encargó 1.500 banderolas que ya se han agotado y de la segunda remesa ya van más de 200 vendidas. Todas ellas se han ido distribuyendo desde el pasado 13 de junio, por lo que en apenas 15 días la respuesta ha sido masiva. «Comenzamos el día del partido entre el Numancia y el Valladolid y fueron muchos los que vinieron de la capital vallisoletana a comprarnos, porque habían sufrido en propias carnes la situación de la autovía del Duero», comentaron los representantes de la plataforma, en referencia a una de las principales reivindicaciones del colectivo como es la consecución de la A-11.

En ese sentido, desde Soria Ya animan a los sorianos a colocar las pancartas en sus ventanas y balcones aprovechando las fiestas de San Juan al objeto de obtener una mayor difusión. Además, quien lo desee puede seguir comprando las banderolas en sendos puestos ambulantes en la plaza Marqués de Vadillo y en El Espolón. «Nosotros no vamos a estar más durante estos días de fiesta, pero hemos pedido a los responsables de dos puestos que las vendan y lo harán por una gratificación», explicó Sanz.

Además, la plataforma cuenta con varios establecimientos y entidades colaboradoras para la venta de estas banderas en distintos municipios de la provincia, así como en otras limítrofes.

También los taxis

Asimismo, también el colectivo de taxistas ha respondido a la llamada de Soria Ya y han colocado en sus vehículos logotipos de la plataforma, imantados para una mejor colocación.

Hasta ahora, esta iniciativa ha logrado el respaldo de más de una treintena de empresas y entidades sorianas que muestran ya estas pancartas en sus fachadas.

Por otro lado, ya son 82 las pancartas instaladas en los diferentes pueblos por los que discurre la autovía del Duero, gracias a la colaboración de ayuntamientos y vecinos.

La plataforma asegura que continuará trabajando durante este verano «para seguir extendiendo la ilusión por todo nuestro territorio y apelar a que los sorianos den un paso al frente y, luciendo sus banderas, reclamen mejoras para Soria. Queremos que la bandera de Soria Ya se convierta en el símbolo de la unión de todos los sorianos y de su lucha para que esta tierra sea una tierra de oportunidades», defiende el colectivo.

Estas acciones forman parte de la campaña Abandera tu ilusión que la plataforma Soria Ya inició a principios de este mes de junio para visibilizar la unidad de los sorianos frente al olvido institucional que sufre la provincia y demandar actuaciones urgentes contra su dramática situación de despoblación.

En este sentido, el movimiento ciudadano vuelve a agradecer el apoyo de la sociedad soriana porque cada vez son más los balcones y ventanas de esta provincia que lucen las banderas, aunque no tantos como pancartas vendidas.

Confían en que además de las que se puedan colgar en la capital y pueblos de la provincia, también se produzca una reacción entre los visitantes de Soria en estas fiestas de San Juan, de modo que el efecto de visibilidad se multiplique y por lo tanto la repercusión de la campaña.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia del colectivo de volver a revitalizar sus actividades, aprovechando que ha entrado savia nueva en la plataforma, que actualmente conforman más de 30 personas.