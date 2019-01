Soria Ya y Teruel Existe lanzan «la revuelta de la España vaciada»

Soria Ya y Teruel Existe formalizaron ayer un importante paso en sus dos décadas de reivindicaciones y formalizaron una alianza con el objetivo de iniciar «la revuelta de la España vaciada». Un comité conjunto se ha puesto manos a la obra para organizar una gran manifestación que tendrá lugar en Madrid en el mes de abril. La cita rememora la unión de ambas plataformas hace 16 años cuando también recorrieron las calles de la capital de España. Las organizaciones además advirtieron de que contactarán con entidades de un perfil similar para recabar más apoyos de cara a la movilización.



Ayer en Soria los componentes de ambas plataformas ciudadanas exhibieron el «paso adelante» acordado según explicó uno de los portavoces de Soria Ya, Carlos Vallejo. Vanesa García, también por la parte soriana, puso de manifiesto que tanto Soria Ya como Teruel Existe consideran que ha llegado el momento de decir «basta ya» a la situación de olvido institucional que comparten ambas provincias. García recordó que la cohesión territorial es un valor defendido tanto por la Constitución como por la Unión Europea «que no se está cumpliendo».



El portavoz de Teruel Existe, Francisco Juárez, apuntó que la principal pretensión es «frenar la despoblación» y recordó que en el último siglo estos territorios han pasado «de la riqueza a la despoblación». El turolense criticó la inacción de los sucesivos gobiernos que «hablan de la despoblación, pero no pasan a los hechos». Aunque la propuesta de la gran manifestación sale de Soria y Teruel, la convocatoria está abierta a organizaciones similares de otras provincias en lo que calificó como un «salto» en las reivindicaciones que durante los últimos 20 años han manifestado tanto Soria Ya como Teruel Existe.



Vallejo explicó que se busca la «cohesión social» y una «reparto justo de los fondos». Consideran que abril es un momento adecuado dado la cercanía con las elecciones fijadas para el 26 de mayo y exigen que la lucha contra el reto demográfico se convierta «en una realidad». Dentro del capítulo de medidas para revertir la situación demográfica de ambas provincias, Vallejo reclamó una «discriminación fiscal real» y también expuso la necesidad de «auditar» el reparto de los fondos que en principio debían haberse destinado a la cohesión social y que, a la vista de los datos demográficos, no han tenido incidencia tanto en Soria como en Teruel.



El lema escogido para la manifestación es precisamente la revuelta de la España vaciada. Desde las plataformas se explicó que no se trata de una España vacía en la que no hay nada sino una España vaciada «porque nos están saqueando». «La despoblación no es por una falta de oportunidades, sino que nos han robado esa oportunidades, hay una desmantelamiento y se obliga al a gente a emigrar», resaltó Juárez.



En este sentido, en la comparecencia se recordó que desde el año 1993 la UE es consciente del problema de la despoblación pero Soria y Teruel apenas han recibido el 5% de los fondos, una cifra que tildan de «insuficiente». Ante estos datos, las plataformas consideran que están «abocadas a la continua movilización». Soria Ya y Teruel Existe insisten en que la despoblación, a la que en estos territorios se suma la dispersión y el envejecimiento, se trata de un problema de carácter nacional. Además, reniegan de nuevos informes y planificaciones que carecen de dotación económica para su desarrollo. Soria Ya y Teruel existe se erigen como la herramienta para canalizar el descontento de los vecinos de ambas provincias para «dar voz al hartazgo de la sociedad civil» y que la problemática que sufren estos territorios sea conocida a nivel nacional.



A pesar de la complicada situación demográfica que atraviesan ambas provincias, tanto desde Soria Ya como desde Teruel Existe manifestaron su «ilusión» por la lucha emprendida. «Si hacemos esto es porque estamos convencidos de lo que defendemos, la gente quiere elegir donde vivir, no que la obliguen», remarcó Juárez. En los próximos días comenzará la labor logística para preparar la cita de Madrid, que aún no tiene fecha definida. El comité conjunto también iniciará los contactos con plataformas de otros territorios para invitarlas a sumarse a la iniciativa. Las plataformas recordaron que toda la organización del evento correrá por su cuenta y que los «recursos» que sea necesario movilizar saldrán de sus propias arcas que no cuentan con subvenciones de ningún tipo. Asimismo, hicieron extensiva a la invitación a todos los agentes sociales que operan tanto en Soria como en Teruel.