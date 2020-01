Soria Ya ve positiva la vicepresidencia para el reto demográfico y pide ya una reunión

La actualidad política sigue pendiente de la formación del nuevo Gobierno del Estado. En clave soriana todas las miradas estaban puestas en si el recién investido presidente, Pedro Sánchez, cumpliría su promesa de dedicar un ministerio para la lucha contra la despoblación y el reto demográfico. Aunque la totalidad del próximo Ejecutivo no se conocerá hasta la próxima semana, ayer se desveló que el Gobierno contará con cuatro vicepresidencias y que una de ellas tendrá las competencias de Transición Ecológica y Reto Demográfico. La cartera estará en manos de Teresa Ribera y si bien la despoblación no tendrá ministerio propio y exclusivo, las políticas para hacer frente al reto demográfico dependen de una vicepresidencia. Desde la plataforma Soria Ya se considera «positivo» y ayer mismo anunciaron que ya se ha solicitado una reunión con la ministra con el objetivo de avanzar en el desarrollo de un pacto de Estado.



Hace solo unos días, cuanto la investidura de Sánchez ya parecía encaminada, desde la misma Soria Ya se recordó que el entonces candidato del PSOE prometió, durante el debate de candidatos, que contaría con un ministerio contra la despoblación y por el reto demográfico en su Gobierno si contaba con la confianza de los ciudadanos. La portavoz de la plataforma, Vanesa García, reconoció que la nomenclatura de la vicepresidencia es «un paso más» y que consideran que «se pueden hacer cosas» y «cumplir» con los compromiso adquiridos con la denominada España vaciada. «Es algo muy positivo que esté ligado a una vicepresidencia», remarcó. García remarcó que no hay preocupación alguna porque no haya una cartera específica y exclusiva.



Tras desvelarse el nombramiento de Ribera, la propia plataforma utilizó sus perfiles oficiales en redes sociales para dar la ‘bienvenida’ a la nueva vicepresidenta. « Ya conocemos a la responsable de resolver la crisis territorial de la #EspañaVaciada en el Gobierno de Pedro Sánchez. Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esperamos que sea un ejercicio pleno de éxitos». A pesar de la buena acogida, desde Soria Ya mantendrán la actitud vigilante ya que «de momento no se han presentado los presupuestos ni conocemos las inversiones». Para la plataforma las cuentas de 2020 serán la prueba del algodón de que hay una apuesta clara por frenar la sangría demográfica. «Hay esperanzas y somos optimistas, es la razón de ser de Soria Ya y de la España vaciada, pero hemos visto muchas promesas y pactos, tiene que tener reflejo en el presupuesto», advierte García.



Tanto a través de sus redes como por boca de sus portavoz, Soria Ya ya ha solicitado una reunión con Ribera con el objetivo principal de avanzar en el desarrollo del pacto de Estado contra la despoblación, García recordó que hay un documento, elaborado desde la Coordinadora de la España Vaciada, que puede servir como base a la implementación de las políticas que reviertan la despoblación. En esa ‘batalla’ Soria Ya contará con la alianza de Teruel Existe y su diputado, Tomás Guitarte, cuyo voto se antoja decisivo para que el Gobierno saque adelante sus proyectos legislativos en el Congreso. «Nos consta que vana defender ese pacto de estado, es el primer punto de su programa», recalcaron. Son dos vías para «luchar» y para dar respuestas a «aquellos que nos critican y que nos dicen que no íbamos a conseguir nada». «Peor no podíamos estar», advirtió.



Desde Soria Ya esperan que la reunión con Ribera se produzca de forma inmediata ya que «no hay tiempo que perder». «Vamos a solicitar una reunión con Teresa Ribera para conocer las medidas para luchar contra la despoblación y por la repoblación de #SoriaZonaCeroDespoblación y de la #EspañaVaciada. También exigimos un Pacto de Estado para el Reequilibrio Territorial. Ya no hay excusa», explican.



Desde Soria Ya también se hicieron eco de unas palabras de la propia Ribera durante la pasada Cumbre del Clima recogidas por el portal Ethic. «No tiene sentido que haya una España vaciada y luego la gente se concentre en ciudades superpobladas donde no se puede pagar ni el alquiler. Tenemos que apostar por los pueblos y las ciudades más pequeñas», dijo la entonces ministra en funciones. Esperamos que no olvide estas declaraciones y sean un mantra durante esta legislatura. La #EspañaVaciada no puede esperar más. Son urgentes medidas y soluciones».