Las sorianas, las más longevas del país con 88,1 años

Genética, sostenibilidad, baja contaminación ambiental, práctica de ejercicio físico y una buena alimentación con productos locales y de proximidad son las claves para llegar al número uno del ranking en esperanza de vida al nacimiento de todo el país, un podio que ostentan las sorianas con el mérito de llegar a la media de 88,11 años de supervivencia, según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística, INE, y que hizo públicos ayer.

Esta gran marca de las sorianas tira del cómputo global situando a la provincia también en el primer puesto del conjunto de España con una media de 84,84 años, puesto que los hombres en la provincia se quedan en los 81,85 de media, la cuarta posición de la tabla nacional que en términos masculinos encabeza Guadalajara con 81,93 años, seguida de Madrid (81,91), Salamanca (81,86) y Segovia en quinto puesto (81,65 años).

En lo que respecta a la esperanza de vida de ambos sexos, a Soria le siguen Madrid con 84,54 años de media, después Salamanca (84,42), a continuación Segovia (84,12) y Guadalajara (84,11). La esperanza de vida al nacimiento en 2017 en el conjunto nacional se mantuvo por tanto en 83,1 años, el mismo valor que en 2016, mientras que por sexo, en los hombres alcanzó los 80,4 años y en las mujeres se situó en 85,7 años. De acuerdo a las condiciones de mortalidad del momento, una persona que alcanzara los 65 años en 2017 esperaría vivir, de media, 19,1 años más si es hombre y 23 más si es mujer.

Las mujeres sorianas son las que han dado la sorpresa en 2017 ya que un año antes eran superadas por alavesas, turolensas y burgalesas. Tampoco la esperanza de vida de ambos sexos era la más alta el año pasado, ganaban la batalla de la longevidad en Madrid (84,54 años) y Salamanca (84,48).

«Alimentación, genética, medio ambiente, ejercicio, sostenibilidad y un tipo de vida relajado» están detrás de esta ristra de años que llegan a vivir los sorianos, más ellas que ellos, tal y como explica el doctor, director de la FCCR y coordinador de las comunidades emblemáticas de la dieta mediterránea, Juan Manuel Ruiz Liso, quien, no obstante, destaca que estos buenos datos van a comenzar a bajar en el caso de las mujeres por cuento se van «homogeneizando» con los hombres. Por ejemplo en cuanto a consumos de tóxicos como el tabaco y el alcohol.

Ruiz Liso destaca que las mujeres han sabido mantener las tradiciones en cuanto a hábitos de vida, de hecho, cuatro de cada cinco centenarias son mujeres, si bien, no todo es positivo para ellas, las ancianas sufren con mayor frecuencia enfermedades neurodegenerativas.

En el lado más amable de los datos que ofrece el INE se sitúan los nacimientos registrados a lo largo del año pasado, exactamente 594 en toda la provincia, cifra insuficiente para plantar cara a las defunciones, 1.085 a lo largo de 2017, lo que arroja un saldo vegetativo negativo de 491. Le ocurre lo mismo a otras provincias hermanadas con Soria en cuanto a problemas de población como es el caso de Teruel o Zamora. Los aragoneses pudieron celebrar 945 nacimientos y tuvieron que lamentar 1.710 muertes, por lo tanto saldo también negativo de 765. En el caso de los zamoranos, el resultado es todavía más alarmante: si llegaron 901 bebés los fallecidos se elevaron a 2.694 por lo tanto nada menos que 1.794 de déficit en el cómputo poblacional del año. España también tuvo saldo vegetativo negativo en 2017 al registrar 31.245 defunciones más que nacimientos.

La tasa de natalidad de Soria (los nacidos por cada mil habitantes), del 6,62, no es de las más bajas del país, por debajo de la tabla están Zamora (5,08), Ourense (5,46), León (5,62) o Asturias (5,83).

El mes de abril es cuando más niños nacieron en Soria el pasado año, 65 concretamente, y cuando menos en febrero, 40.

En el lado contrario, la tasa de mortalidad del 12,09 deja a la provincia de Soria en cuarta posición por detrás de Lugo, con una tasa de 15,55 muertos por cada mil habitantes, le sigue Zamora con el 15,21 y Ourense con 15,12.

Por otro lado, la provincia de Soria registró 261 matrimonios, sobre todo en julio (46), agosto (41) y septiembre (42).