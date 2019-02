Los sorianos le dan la espalda al Procurador del Común

El Procurador del Común, el Consejo Consultivo o el Consejo de Cuentas son algunas de las instituciones de Castilla y León que prácticamente pasan desapercibidas en la provincia, bien por desconocimiento o porque realmente los sorianos no saben cuáles son sus verdaderas atribuciones. En el caso del Procurador del Común, la institución busca esa cercanía con los ciudadanos de forma que puedan formular sus quejas sobre las administraciones, y cuya mediación podría servir para evitar un conflicto judicial.



En esa labor se centró ayer el responsable del Procurador del Común, Tomás Quintana, quien visitó a los responsables de las instituciones sorianas para poner coto a esas pírricas 87 quejas formuladas desde la provincia durante el 2018, un número testimonial que indicaque residualmente, una minoría acude a la institución.



Quintana se citó ayer por la mañana con el alcalde, con el presidente de la Diputación y con el dedelegado territorial para hacerles llegar el mensaje de que hay que intentar potenciar más el conocimiento de la institución: «Es el primer paso para que nosotros como defensores de los ciudadanos podamos cumplir y tiene una especial significación porque de Soria nos llegan pocas quejas porcentualmente en comparación con su población y esta es una situación que debe revertirse o intentar hacer el esfuerzo para ello».

El Procurador del Común pretende que los ciudadanos sientan que la institución pueda ser «útil». «Este es mi empeño; la distancia es importante pero no debe ser un obstáculo inesquivable para acercarse». El vínculo con la institución es de cuatro vías: «Venimos en persona todos los terceros jueves a recibir quejas en la Diputación, y es allí donde se pueden presentar. Pero más allá de eso, también se pueden presentar online por correo electrónico, por carta con sede en León o por teléfono. Alguien se encargará de darle forma a esa queja y así demostramos que la distancia no es un obstáculo insuperable».

«También deben saber que en breve dispondremos de sede electrónica, con comunicación más fluida que la que tenemos».



Quintana añadió que «nosotros estamos completamente dispuestos en problemas que se generan con las administraciones públicas, y de forma gratuita, por eso es positivo que vengan a nossotros». Al fin y al cabo, el índice de impacto entre las administraciones cuando se presenta la queja parece ser positivo. Más del 75% de las recomendaciones dirigidas a las administraciones son aceptadas en Soria, y se evita el litigio judicial con un coste económico. «Todo son cosas positivas y estamos obligados a resolverlas».

Sin embargo, entre las 87 quejas, el Procurador del Común tuvo que actuar de oficio al menos en 20 de ellas. «Lamentablemente ocurre esto. En 2018 se presentaron 87 quejas por ciudadanos, y un 50% son quejas de un mismo asunto, una queja de 50 personas en materia de función pública por un proceso selectivo».

El resto, 40, corresponden a distintas materias, como educación, sanidad o servicios locales. «Después, se iniciaron de oficio 25 actuaciones en relación con pequeños municipios autoexcluidos del control sanitario del servicio público de aguas por razones de carácter económico, que no estaba garantizado en su salubridad. Estaban autoexcluidos de controles que proporciona la Diputación con un coste y un convenio».

El Procurador del Común pretende que los 25 municipios sorianos implicados vuelvan a prestar el servicio con controles sanitarios. «Una parte de ellos ya han aceptado nuestra recomendación; esperemos que lo hagan para una adecuada prestación de servicio del agua de boca».



Las administraciones a quienes se les tramita la queja suelen ser cumplidoras en torno al 75%, según explicó ayer Quintana. «Los que no hacen caso, eso sería cuestión de que la persona o la entidad lo valore para ir a los tribunales. Nuestras resoluciones no son vinculantes, no podemos obligar, pero lo que nos fuerza son esas resoluciones que son objeto de cumplimiento».



Como quiera que la tramitación de la queja no es vinculante, Quintana fue interrogado sobre si la vinculación supondría un espaldarazo definitivo a la institución: «No creo que deban ser ni puedan ser vinculantes, porque nos pondríamos por encima de las administraciones públicas, por la autonomía local, y es que no podemos actuar por encima de las competencias de los entes locales, cuando constitucionalmente se garantiza su autonomía». En el último caso, por tanto, «los tribunales sí pueden». En cualquier caso, Quintana defiende que «tenemos suficientes recursos para obligar a que las administraciones actúen porque nuestra fuerza está en los argumentos».