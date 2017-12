Los sorianos se gastarán 613 euros estas navidades

La llegada de las fiestas navideñas anima el consumo y los bolsillos con capacidad adquisitiva tiran la casa por la ventana, pero quien más quien menos hace sus cálculos para tener previsto su presupuesto. Sobre esas estimaciones efectúa su sondeo la Unión de Consumidores de Castilla y León, UCE, que un año más ha elaborado un informe con la previsión de gasto en todas las provincias de la comunidad.

Los consumidores sorianos se gastarán una media de 613 euros estas navidades, según calcula la UCE, exactamente lo mismo que ya pensaban desembolsar hace un año aunque con cifras distintas en cada una de las áreas de consumo.

Se trata de una cantidad superior a la media regional que estima dejarse 541 euros estas fiestas. De hecho, la provincia de Soria se coloca segunda en la tabla clasificatoria del conjunto de Castilla y León, solamente por detrás de Valladolid, «la más derrochona», en palabras del presidente de la UCE, Prudencio Prieto.

El sondeo, efectuado telefónicamente entre los socios sorianos de la Unión de Consumidores, fija en 181 euros el gasto en las comidas que se realicen en el hogar (el año pasado eran 182 euros), lo que supone un poco más de lo que piensan invertir en alimentación el resto de castellano y leoneses, estimado en 179,7 euros de media en la región.

Curiosamente, los sorianos reconocen que van a destinar más dinero a comprar lotería que a comidas, de hecho, los décimos de Navidad y de El Niño se llevan la cifra más alta de todo el montante para estas fiestas. Según el sondeo de la Unión de Consumidores de Castilla y León, cada soriano invertirá 188 euros en loterías, siete euros más que en los banquetes hechos en casa.

En el conjunto de Castilla y León la media en este juego de azar ronda los 103 euros, alejados de la cantidades que se manejan en la provincia de Soria, que encabeza el ranking de toda la región. De este modo, dos terceras partes del gasto de los sorianos se destinan a comidas en el hogar y las loterías.

El siguiente gasto más abultado en la provincia de Soria se refiere a ocio y diversión con 85 euros (86 euros el año pasado), el mismo desembolso que en el capítulo de juguetes (un euro menos que en las navidades de 2016), lo que evidencia que las figuras de Papá Noel y los Reyes Magos están muy presentes en los hogares a la hora de hacer las previsiones para el presupuesto navideño. Prieto señala que esta cantidad en juguetes se explica, en buena parte, por la acción de los abuelos, que no escatiman cuando se trata de atender las peticiones de sus nietos. «Hemos detectado que ya hay abuelos que solicitan créditos de consumo rápido para hacer frente a los juguetes de los nietos, ya que con las pensiones que tienen algunos no siempre les llega», indica Prieto, quien alerta también de la influencia de la televisión y sobre todo del elevado coste de algunos regalos que piden los chavales, principalmente de nuevas tecnologías. «Antes te arreglabas con un camión, ahora tiene que ser el último teléfono móvil, una tablet o el vídeo juego de moda», añade. En el conjunto de la región, la estimación del gasto en juguetes se eleva a 90 euros de media.

En el resto de regalos, los que no son juguetes, el dinero que cada soriano tendría pensado invertir se eleva a 49 euros, la misma cantidad que hace un año. El resto del gasto, otros 25 euros, se destinaría a desembolsos adicionales durante la Navidad como por ejemplo el consumo de telefonía, calefacción o desplazamientos.

El presidente de la Unión de Consumidores de Castilla y León asegura que estas previsiones acaban por quedarse cortas. Así lo evidencia la experiencia de otros años, ya que tras el primer sondeo en los días previos a la Navidad se efectúa otro ya pasadas las fiestas para ver el balance y los números crecen. «Nos quedamos siempre cortos. El año pasado, que eran unos 613 euros en Soria, al final el gasto medio se elevó a 660 euros. Nos pasamos sobre todo en las comidas fuera de casa y en los regalos. En Navidad nos desmadramos», asegura Prieto con tono crítico. A eso se suma que en materia de loterías, reconoce que no siempre se dice toda la verdad sobre la cantidad desembolsada.

Desde la UCE llaman la atención por el aumento de las compras a través de internet, que siguen incrementándose de manera significativa. Si en 2016 en torno a un 19% de los encuestados mostraban su disposición a utilizar esta modalidad, ahora alcanza el 25%. Además, se ha detectado que se están empezando a trasladar alguna de esas compras al mes de noviembre, atribuible a las ofertas concentradas en días como el black friday o cyber monday. «Aunque los empresarios del comercio ya están dándose cuenta de que lo que ocurre con este tipo de jornadas es que restan consumo en Navidad», sostiene Prieto, y así lo avalan también los comerciantes sorianos quienes reconocen que muchos regalos navideños ya se compraron ese viernes negro.