Los sorianos no tendrán que pagar 1ME en sus hipotecas

Las idas y venidas del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad del pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, AJD, en las hipotecas ha quedado zanjado a favor de la banca, lo que ha derivado en un real decreto ley, aprobado el pasado jueves por el Gobierno y cuyas consecuencias comenzarán a notarse desde mañana lunes, que permitirá a los ciudadanos dejar de ser los paganos de esta tasa a las comunidades autónomas. En el caso de los sorianos, la cifra que ya no están obligados a abonar, en concepto de impuestos, ronda el millón de euros, ya que desde mañana son los bancos quienes tendrán que rendir estas cuentas con la Junta de Castilla y León. La nueva norma se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el viernes y entró en vigor ayer.

Ese millón de euros es la cantidad que ingresó el Gobierno regional el pasado año derivado de dicho impuesto, para un total de 560 hipotecas de firmas urbanas constituidas en la provincia, según la información que maneja el Instituto Nacional de Estadística, INE.

Todas esas hipotecas se formalizaron por un global de 71.673.000 euros, pero el impuesto de Actos Jurídicos Documentados no se aplica sólo por esa cantidad. Para el cálculo del importe a pagar no se tiene en cuenta el importe del préstamo sino la responsabilidad hipotecaria total, es decir, ese principal, más los intereses ordinarios, los de demora, las cotas y los gastos. Dicho valor de la responsabilidad hipotecaria la fija el banco, normalmente en base a unos cálculos similares para todos sus clientes, y puede oscilar entre el 1,3% al 2,0%. Por ejemplo, para un préstamo de 100.000 euros la responsabilidad hipotecaría total estaría entre 135.000 euros y 200.000 euros

A partir de ahí se aplica el impuesto, que en Castilla y León se eleva al 1,5% de dicha responsabilidad hipotecaria.

El pasado año, los sorianos firmaron hipotecas (560) por un valor medio de 127.987 euros, según se desprende de los datos del INE, por lo que en impuestos desembolsaron en cada caso cerca de los 2.000 euros. Es cierto, que el año pasado el repunte en el número de contratos hipotecarios suscritos con las entidades financieras fue significativo respecto a 2016, cuando se firmaron 483 con un capital de 57.228.000 euros, por lo que en impuestos se fueron unos 870.000 euros. Esta cifra es similar a la del ejercicio anterior, 2015, cuando a pesar de suscribirse más hipotecas, 509, la cantidad solicitada a los bancos fue menos, 56.788.000 euros, tal y como recoge el INE. Es decir, los sorianos desembolsaron entonces algo más de 858.000 euros en impuestos a la comunidad autónoma.

A partir de ahora, según el decreto del Gobierno, esta cantidad se quedará en los bolsillos de los sorianos, a no ser que los bancos decidan repercutir al ciudadano, a través de otros conceptos, el pago que con la nueva regulación tienen que asumir las entidades financieras por el impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

El INE recoge que en Soria se han formalizado ya 333 hipotecas de fincas urbanas hasta agosto, por lo tanto a una media de 41 al mes. De continuar esta proyección, se acabarán firmando en torno a medio millar, siguiendo la tónica, por lo que, a falta de conocer las cantidades, el dinero que se derive a impuestos rondará igualmente el millón de euros, aunque a partir de ahora no recaerá en el cliente del banco sino en dicha entidad.

Además de la modificación del artículo 29 de la ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), en el que se incluye un párrafo que aclara que cuando se trate de escrituras de préstamos con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista, el real decreto también modifica el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para establecer que las entidades financieras no podrán deducirse este pago en el Impuesto sobre Sociedades.