Los sorianos pagan el doble en impuestos que hace diez años

Los ingresos del Estado por la recaudación tributaria en la provincia se han duplicado en diez años, ya que si en 2009 las arcas estatales obtuvieron 86,862 millones de euros, el año pasado los sorianos pagaron a Hacienda por sus impuestos 174,23 millones. Una cifra que va en sintonía con la evolución regional, ya que en Castilla y León los ingresos tributarios han experimentado también un aumento en la última década, si bien es más contenido dado que se pasó de los 3.068,686 millones de euros recaudados en la Comunidad en 2009 a los 4.203,788 millones del año pasado, según se desprende de los datos por delegaciones de Hacienda de recaudación tributaria.

En estos diez años fue precisamente en 2009 cuando se registró la cantidad más baja en concepto de impuestos en la provincia, con 86,862 millones de euros, experimentando un descenso de casi un 30% con respecto al año anterior, 2008, considerado como el del inicio de la crisis económica. Al año siguiente se incrementó en un 51,5%, y las arcas del Estado obtuvieron 131,637 millones y siguieron en ascenso los dos años siguientes, 2011 y 2012, hasta los 142,145 millones. De nuevo los ingresos tributarios volvieron a descender un 4,7% hasta los 135,52 millones de euros para crecer en 2014 a los 137,94 millones de euros, un 1,8%, y caer en 2015 un 2,2% hasta los 134,9 millones. Ya en 2016 creció la recaudación tributaria un 6,9% hasta los 144,23 millones de euros y el año pasado experimentó otro repunte hasta los 154,40 millones, un 7,1%.

Una tendencia que «corrobora los datos del resto del país, pero atendiendo a las particularidades de Soria», según explica Belén Izquierdo Hernández, profesora asociada del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo. Para esta experta en fiscalidad, «el IVA refleja el aumento de la confianza que se refleja en el consumo ya sea de bienes o servicios». No obstante, a pesar del aumento los ciudadanos no ven mejorar sus servicios, más aún en el medio rural, pero sí pagan los mismos impuestos que en las ciudades, tal y como denuncia la plataforma Soria Ya.

Y es que, por impuestos, el IVA es el que más incremento ha experimentado en estos años, llegando incluso a cuadruplicarse, ya que en 2008 los ingresos por el Impuesto sobre el Valor Añadido fueron de 18,478 millones de euros, mientras que el año pasado el montante ascendió a los 75,52 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 308,72%. Esto se explica por el incremento de la fiscalidad indirecta que ha realizado el Estado en estos diez años, ya que se ha pasado del tipo general del 16% en 2007 al 21% en 2017, es decir, una variación del 31,3%.

Primero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero elevó el IVA del 16% al 18% en 2010 por la crisis económica. Dos años más tarde, en 2012, fue el Ejecutivo de Mariano Rajoy quien optó por atajar los números rojos públicos con una nueva subida del IVA. En esta ocasión, el tipo general subió tres puntos, el mayor incremento de la historia, hasta quedarse en el 21%. Además, el tipo superreducido del IVA, que se aplica por ejemplo a la hostelería, el transporte o los alimentos elaborados subió en el mismo período del 7% al 10%. Cabe recordar que el IVA es un tributo armonizado y su legislación depende de Bruselas, sin embargo, los Estados miembros tienen amplia competencia para fijar el tipo impositivo general –que debe ser como mínimo del 15%– y también existe un margen amplio a la hora de bonificar bienes y servicios con tipos reducidos. Algunos países, entre los que se encuentra España, también gozan de la posibilidad de aplicar un gravamen superreducido.

Es precisamente por el IVA por el que se han salvado los ingresos tributarios en la provincia de Soria, que han compensado impuestos como el IRPF o el de Sociedades, y ha permitido un incremento en las arcas del Estado en cuanto a recaudación tributaria global. Así, el IVA neto quedó en 2018 en 75,524 millones de euros, mientras que en 2008 fue de 18,78 millones.

El Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ha crecido apenas un 2,86% desde 2008, cuando se obtuvieron 70,242 millones de euros, la mayor parte (67,60 millones) de las retenciones del trabajo y actividades profesionales, y el año pasado, estos ingresos ya empezaron a subir, con 68,15 millones de euros. A este respecto, Belén Izquierdo apostilló que han sido en la renta donde se ha realizado la última de las modificaciones emprendidas, que a su vez ha dado lugar a un incremento de recaudación tributaria.

Cuatro años creciendo

En el caso del Impuesto sobre Sociedades se siguen «arrastrando las consecuencias de la crisis mediantela compensación de las bases imponibles lo que afecta a la recaudación». Su descenso ha sido el más drástico, ya que en 2008 el Estado recaudó 35,5 millones de euros, mientras que el año pasado fueron 19,93 millones de euros, lo que supone un 43% menos en estos diez años.

No obstante, cabe destacar que es el cuarto año consecutivo en el que crecen los ingresos por este impuesto.

Los impuestos especiales siguen, una década después, en números rojos, si bien se han mejorado, pasando de los 1,7 millones en negativo de 2008 a los 1,2 millones de 2018. También los recargos, intereses y sanciones tributarias se han incrementado, de tal modo que se queda el capítulo III casi en un 50% con respecto a hace diez años, con 1,44 millones de euros, mientras que en 2008 fueron 981.000 euros recaudados.