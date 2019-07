Sorprendido a 182 por hora en un tramo de 90 en Matalebreras

Los nuevos radares pequeñitos de la Guardia Civil ya comienzan detectar situaciones que, si así lo ratifica el juzgado, entran en lo delictivo. Hace apenas unos días, en la provincia, se produjo uno de estos casos cuando la Benemérita detectó y posteriormente detuvo a un conductor madrileño que duplicaba la velocidad máxima de la vía.

Los hechos sucedieron en a las 20.12 horas del domingo 14 de julio en la N–122 a su paso por la provincia de Soria. En dicho lugar componentes de la Guardia Civil de Soria se encontraban realizando la denominada patrulla integral y más concretamente un control de velocidad, alcoholemia y drogas en las proximidades de la localidad de Matelebreras, el radar Veloláser detectó el paso de un vehículo a la velocidad de 182 kilómetros por hora, siendo la velocidad máxima genérica de la vía de 90 kilómetros por hora.

Pese a la gran velocidad, la rápida actuación de la patrulla actuante hizo que con apoyo de otra patrulla del Cuerpo, pudiera ordenarse la detención del vehículo turismo BMW modelo 325, permitiendo identificar al conductor que duplicaba el máximo de la velocidad máxima permitida en la vía. Se realizaron las pruebas correspondientes de alcoholemia y drogas con resultado negativo.

Tras proceder a la identificación del conductor, se procedió a la instrucción de diligencias por un supuesto delito contra la seguridad colectiva, más concretamente un delito por conducción superando los límites de velocidad. Las Diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Soria. El investigado es un varón de 30 años de edad de nacionalidad española y residente en Madrid.

El Código Penal establece para este tipo de delitos penas de entre tres a seis meses de prisión o multa de seis a 12 meses, trabajos en beneficio de la comunidad de entre 31 a 90 días y en todo caso privación del derecho a conducir de uno a cuatro años. No obstante esa no es la pena mayor. La probabilidad de morir o sufrir lesiones graves permanentes es mucho mayor en un accidente con velocidad excesiva, con independencia de si la causa última del accidente ha sido o no el exceso de velocidad.

Se calcula que este factor de riesgo se relaciona directamente con uno de cada cinco accidentes con víctimas. Cuando existe una velocidad excesiva, la proporción de accidentes mortales es un 60% superior a cuando no lo hay. La velocidad excesiva o inadecuada causa directamente una gran cantidad de accidentes y siempre agrava las consecuencias de los que se producen por esta o cualquier otra causa, señalaron fuentes oficiales.

Los denominados radares Veloláser entraron en servicio recientemente y destacan por su compacidad y discreción. Pueden colocarse tanto enganchados a un vehículo como en un trípode o a estructuras como los quitamiedos, con un tamaño que no se lleva mucho con el de un brick de leche. Hay 185 distribuidos por toda España y, si se circula a velocidades legales, son totalmente inofensivos.