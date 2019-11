El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez–Quiñones, exigió ayer a Asden la retirada del recurso ante el Tribunal Supremo que paraliza el desarrollo del Parque Empresarial de Medio Ambiente (PEMA), proyecto que pugna por aprovechar las bases de la Ciudad del Medio Ambiente (CMA) de Soria. Con el gran proyecto de reparación de aeronaves planteado pro Lyonair en espera de que la situación se desbloquee, el representante institucional fue contundente y muy claro.

«Esta misma iniciativa empresarial está condicionada por una zona en la que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dicho que está todo correcto. ¿Pero qué interés tienen estas personas en seguir paralizando el desarrollo de esta provincia? ¿Pero qué interés les guiará? Unos intereses parciales que están en contra de los intereses generales de Soria. Por lo tanto mi respuesta a eso es ‘Asden, retiren el recurso que impide que eso se desarrolle’», sentenció apelando de forma directa a los ecologistas sorianos.

Suárez–Quiñones aseveró que «todo lo que sea traer actividad económica es extraordinario para Castilla y León y para Soria. Lo que siempre digo es lo siguiente: requiero a Asden, una asociación que representa determinados intereses –no los generales, desde luego– a que retire el recurso que tiene paralizado el desarrollo del Parque PEMA de Soria, donde hay empresas que están todavía esperando para poder instalarse».

De hecho, relativizó bastante el peso de la posición de Asden frente a las decisiones tomadas en sede judicial. «Lo que pueden decir ellos tiene el valor que tengan. Para mi, lo que tiene valor es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su Sala de Burgos, que ha dicho que es correcto y que en una sentencia de más de 60 folios avala perfectamente el proyecto. A mi es lo que me vale. Lo que puedan decir ellos, creo que no me vale».

Respecto a la fecha en la que puede resolverse el recurso «no hay previsión» y por tanto queda en el aire incluso cuándo se sabría si el proyecto de Lyonair puede salir adelante. «Es el Tribunal Supremo, un tribunal que tiene muchísimos asuntos, con un volumen de trabajo importante. Por tanto va a demorarse la decisión y todo lo que demoremos es quitar oportunidades de empleo y de desarrollo económico y social a esta provincia». El consejero añadió que «no puedo hacer una prospección de tiempo porque puedo equivocarme y creo que bastantes equivocaciones han cometido algunos ya en estos temas como para equivocarnos en estas previsiones».

Estas declaraciones se realizaron en un marco más distendido a pesar de la ceremoniosidad de la cita, concretamente en la entrega de las Medallas al Mérito de la Policía Local y al Mérito de la Protección Ciudadana de Castilla y León.Por primera vez la localidad soriana de El Burgo de Osma acogió una cita que supuso además la oficialización de la incorporación de 45 nuevos agentes a las Policías Locales de Aranda de Duero, Burgos, Astorga,León, Ponferrada, Palencia, Villamuriel de Cerrato, Béjar, Guijuelo, Segovia, Almazán, Peñafiel, Tudela de Duero, Valladolid, Benavente y Zamora. Todos ellos recibieron el diploma que les acredita como nuevos agentes.

Por su parte Suárez–Quiñones destacó que por décimo quinto año se produce el «reconocimiento del pueblo de Castilla y León a través de la Junta a las mujeres y hombres que integran el sistema de protección civil. Estamos hablando de un sistema en el que están todas las administraciones, profesionales, voluntarios, miles de personas que velan por nuestra seguridad en las situaciones de emergencia».

También lanzó alusiones a la necesidad de colaborar entre administraciones y de compartir competencias. «Es una misión de todos. La Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León, las Leyes del Estado, imponen a todas las administraciones un deber de coordinación y de colaboración», recordó el consejero. "Por lo tanto no es una labor de una administración, no es una labor de la Junta de Castilla y León, es una labor de todos: de las Diputaciones, de los Ayuntamientos, de las asociaciones de voluntarios y por supuesto y especialmente de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado y locales, bomberos y personas que integran los rescates y los sistemas de protección civil».

Ya en el plano de las condecoraciones, «lo que queremos con estas 45 medallas, 31 al Mérito de la Policía Local y 14 al Mérito de la Protección Ciudadana, es ese reconocimiento. Paramos un día la actividad en esta sociedad y decimos ‘gracias por vuestra colaboración, por vuestra ayuda. Sois la mano firme que ante una situación de emergencia muy delicada va a intervenir en lo público’».

La Escuela Regional de Ávila ha formado en el último año a unos 1.500 policías locales, bomberos y voluntarios de Protección Civil «con la colaboración de la Escuela Nacional de Policía, de la Administración General del Estado. De ahí, en los últimos 10 años han salido 39 promociones de policías locales. En esa formación inicial y en la formación continua se han formado 5.650 policías» en lo que supone «una ingente labor en colaboración de todas las administraciones en la protección ciudadana de Castilla y León».

No faltaron parabienes para los nuevos agentes y los bomberos que se incorporan al servicio, así como para sus familias. De hecho la espontaneidad de una niña mientras entregaban la medalla a su padre hizo que el consejero se saltase el protocolo para subirla al escenario, incluirla en la fotografía oficial y charlar con ella. Tras la cita, más de un niño lucía orgulloso la gorra policial de mamá o de papá entre las bancadas.

El titular de Fomento y Medio Ambiente aprovechó además para dejar «un agradecimiento especial, un reconocimiento y homenaje a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Autonómica y Policía Local en Cataluña en estos momentos tan difíciles, donde tiene que sentir el calor de la población, del pueblo de Castilla y León». A su juicio «son un bastión de defensa de la legalidad, del imperio de la Ley, del respeto a las instituciones y de la dignidad democrática de nuestro país», en clara referencia a la intervención frente a los disturbios tras la sentencia del procés.

Por último, también habló a instancias de la prensa sobre despoblación y lo hizo para defender una perspectiva transversal e integral. «La despoblación es un reto de todos y en todas las líneas de actuación política. Todas las actuaciones que hacen las administraciones públicas luchan contra la despoblación. Buenas comunicaciones, buena sanidad, buenos servicios de educación, buenas infraestructuras. Todo es lo que lleva a luchar contra la despoblación».

«Soria es una provincia que tiene esos problemas como los tiene León, como los tiene Zamora, Castilla y León, España y Europa. Por tanto creo que en eso todas las administraciones y todos los partidos políticos estamos en un momento de propuestas» y «ahí nos va a encontrar la sociedad a todos», concluyó el consejero.