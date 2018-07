Las subastas más esperadas

Solomillo, 200 euros; babilla, 65; riñones, 20; lomo, 110; bandeja de carne, 45; bota 200. No es el anuncio de una conocida firma de medios de pago, aunque comparte con él los valores inmateriales que no tienen precio. La ilusión, la participación, la fiesta comunitaria de los sanjuanes en este caso. Y en la jornada de ayer el suspense y el buen ‘pique’ para ver quién se lleva los artículos. Los despojos del toro, las carnes y las botas de unos Agés que respetó el tiempo pese a unas amenazas de lluvia que no se materializaron. Al menos en las horas del paseo de Cuadrilla en Cuadrilla, porque la corrida de los Victorinos quedó suspendida. La tormenta de las 16.30 fue fatal para un ruedo que en la víspera había ya quedado suficientemente encharcado.



Y si la letanía de los precios de las pujas se parece al conocido anuncio, es necesario que alguien haya podido crearlo. No es otro que el buen hacer de los subastadores y sus prácticos y sempiternos reclamos: el «más vale, más», el «dale vino», las interrupciones con la música, el dirigirse al público con gracia e incitación y el consabido baile con la Jurada. O la apelación al pundonor: «rasca el bolsillo, alguna monedilla queda por ahí», incitaban en La Mayor para una pieza que acabó en 150. «Te lo ha vuelto a levantar», expresaban en el mismo sitio para animar la competencia. Además, en todos los sitios no falta la prisa de la una, las dos y las tres.



Una tarde para estar a gusto en una Cuadrilla, circular para ver los desarrollos en varias o encontrar las mejores oportunidades. Unas horas de colorido y animación presididas por la solemnidad festiva de las mesas donde se anotan las cantidades y un público al que en muchas ocasiones se le nota el cansancio de estos días y la alegría, ya que todavía duran.



Por otro lado, la jornada del Sábado Agés comenzó con la tradición en las cuadrillas, la recogida de la tajada cruda. Familias con sus hijos, peñistas y los sanjuaneros más entrados en años madrugaron para compartir en los locales pastas, anís y las viandas preparadas por las cuadrillas para recibir a sus vecinos.

La elección de la papeleta dejó en manos del azar la tajada que le correspondió a cada uno, la mejor manera de eliminar suspicacias.