La subestación eléctrica inicia el final de las obras en Valcorba

En cuestión de «días» se procederá a la recepción de las obras de la subestación eléctrica del polígono de Valcorba. Este trámite sitúa ya a la zona industrial a las puerta de la recepción parcial por parte del Ayuntamiento y, por tanto, a la comercialización de las parcelas. No hay fecha, pero incluso podría producirse este mismo año. Los trabajos pendientes afectan a los accesos y la mejora del entorno que ya están enfocadas hacia la licitación. Cuando el Consistorio tome el control del polígono se pondrá en marcha el plan de captación de empresas.



El pasado jueves tuvo lugar una cita clave con la reunión de los responsables municipales con la Junta de Compensación de la zona industrial. El portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz, aseguró que en el encuentro quedó ratificado que el polígono «ha avanzado más en los últimos siete meses que en los últimos siete años», responsabilizando al Gobierno del PP que lideraba Mariano Rajoy de la paralización del proyecto. Muñoz recordó que el 54% de la zona industrial es propiedad del Estado a través de la empresa SEPES y atacó a un Ejecutivo que en siete años «nos negó el pan y la sal».



En la reunión se expuso la situación de los tres asuntos pendientes para la recepción parcial del polígono, la subestación, los enlaces viarios y la adecuación del entorno. El más avanzado es la subestación ya que, según explicó el propio Muñoz, las obras están concluidas y en cuestión de «días» se procederá a su recepción. El edil destacó que esta infraestructura se ha podido terminar incluso a pesar de los problemas económicos que han afectado a la adjudicatarias.



Más tarea queda por delante para finalizar los dos accesos, sobre todo el principal desde Alconaba, y la adecuación del polígono para que el Ayuntamiento pueda hacerse cargo de la zona. No obstante, la sensaciones son positivas ya que ambas intervenciones ya cuentan con proyecto. En el caso del acceso desde Alconaba indicar que una vez que se adjudique la obra el plazo previsto para su finalización es de dos meses. En cuanto la mejora del entorno, se trata de realizar un «repaso» a la situación de colectores, aceras o iluminación. «Salimos muy esperanzados, ahora sí parece que marcha», confirmó Javier Muñoz. Cuando finalicen todos estos trabajos se podrá proceder a la recepción parcial. «Se tiene que hacer la luz que es lo más avanzados, los dos proyectos de los accesos, fundamentalmente el de Alconaba, y luego los trabajos del entorno, no pongo fecha, sobre todo porque son cuestiones de las que nos mantiene informados, pero no somo los que ni sacamos a licitación ni adjudicamos, es la Junta de Compensación que es un ente privado».



La recepción parcial daría luz verde a la comercialización de las parcelas. El portavoz del equipo de Gobierno recó que la intención del Ayuntamiento es lanzar un plan de atracción de empresas. La intención es contar con la colaboración de las administraciones superiores, Junta y Estado, pero el Consistorio ya dispone en el presupuesto de una partida de 60.000 euros para elaborar ese plan. «Es una partida que nos agradaría gastar», recalcó.



Plan Soria



Junta a estas cuestiones, el polígono de Valcorba sigue sumando infraestructuras de cara a su puesta en marcha en los próximos meses. En esta zona se han venido realizando dos importantes intervenciones financiadas con cargo al Plan Soria que habilitó tres millones de euros para la mejora de zonas industriales de la capital. En Valcorba se desarrollan dos de los tres proyectos. Por una parte el Centro Logístico, que ya ha sido recepcionado, según explicó Muñoz, y la ampliación de las naves nido. Con respecto a esta iniciativa la empresa que está realizando las obras ha solicitado una prórroga en la ejecución de un mes. La obra está prácticamente terminada y se espera que la finalización llegue en la primera quincena del próximo mes de agosto. Muñoz comentó que está pendiente la adecuación del interior de las citadas naves. Entre estas dos actuaciones el Ayuntamiento ha invertido 1,8 millones de euros.



La tercera actuación financiada con los fondos del Plan Soria es la primera fase del plan de mejora del polígono de Las Casas. Precisamente, la Junta de Gobierno de esta semana aprobó la séptima certificación de un proyecto que contempla una inversión de 663.000 euros. Muñoz confirmó que solo queda pendiente una última certificación por valor de 65.000 euros y la obra se dará por terminada.

El portavoz del equipo de Gobierno puso sobre la mesa que el alcalde, Carlos Martínez, adquirió el compromiso, durante la pasada campaña, de que anualmente se destine una cantidad del entorno de los 600.000 euros para continuar con las labores de adecuación de la zonas industriales.