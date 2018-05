El suelo de Martinsa en Los Royales Oeste sale a subasta por 12,5 millones

Uno de los símbolos de la construcción antes de la crisis y de las consecuencias en el sector de las dificultades económicas, Martinsa Fadesa, también dio sus pasos para intervenir en el mercado soriano. Lo hizo con la propiedad de numerosas parcelas en la zona de expansión de la ciudad, en la zona de Los Royales. Sin remedio para recuperarse tras el concurso de acreedores de 2008 y una milmillonaria deuda, los liquidadores de la empresa tratan de recuperar en lo posible el dinero de los acreedores. La venta de activos llega también a Soria. En concreto, a las parcelas que Martinsa Fadesa poseía en el sector de Los Royales Oeste. A algo más de 12,5 millones asciende el valor de tasación de los suelos, según los términos de la subasta notarial anunciada en el correspondiente portal del Boletín Oficial del Estado.



Se trata de 37 fincas en el mencionado sector, situado entre la circunvalación y la proyectada Ronda Suroeste. El portal de internet de los liquidadores señala que estos suelos se corresponden aproximadamente con el 44% de la superficie del sector, de 54,7 hectáreas de superficie bruta. En la descripción de los bienes se hace notar una particularidad del lote. Y es que en su momento la empresa adquirió 25 de las 37 fincas «considerando esencial que éstas formasen parte del sector», de manera que, «de no producirse supondría tanto su ajuste de precio como la devolución de los metros cuadrados no incluidos en este sector al propietario anterior». Los liquidadores refieren cómo «en la actualidad, no el cien por cien de la superficie de estas fincas se ha aportado al sector».



«Toda vez que no se ha procedido a la aclaración, subsanación o complemento de la escritura de compraventa» antes de la fase de liquidación «y la íntegra totalidad de los metros cuadrados que conforman estas 25 fincas de esta subasta han sido reconocidas en el inventario del activo, sin que conste oposición en tiempo y forma del anterior propietario, esta circunstancia podría tener su reflejo en el crédito concursal a reconocer a favor del anterior propietario, en su caso», aclara la descripción de los bienes.



Si bien en el sector de Los Royales Oeste no se ha construido, en su momento sí se dieron pasos para su desarrollo. El espacio cuenta con un plan parcial, cuya aprobación definitiva procede de diciembre de 2007 y que fue publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León en enero del año siguiente. Estos avances se realizaron antes de que Martinsa Fadesa se declarara en concurso de acreedores.



El conjunto tiene también aprobados los estatutos de la Junta de Compensación. Su visto bueno se realizó ya cuando la empresa encaraba el proceso para hacer frente a su deuda. Así, el Boletín Oficial de la Provincia publicó el anuncio con el visto bueno municipal en su edición del 8 de abril de 2009. La aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local se había producido el 30 de enero de ese año.



El PGOU señala para el sector de Los Royales Oeste tiene una capacidad orientativa de 1.852 viviendas. Desde el punto de vista de la habitación, las determinaciones asumen para la superficie un 64% de vivienda colectiva y un 16% para vivienda unifamiliar.