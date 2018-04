El superávit de 2017 superará los 1,5 millones del ejercicio anterior

El departamento de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Soria ya está analizando las distintas opciones a las que destinará el dinero que ha ahorrado en el último año. En cuestión de días se conocerá la liquidación presupuestaria y el dato correspondiente al superávit de 2017. El cambio de normativa permitirá que esos fondos puedan destinarse a determinadas inversiones. En el caso de Soria las principales opciones pasan por proyectos pendientes como la reforma del Alameda, la segunda fase de la Ronda del Duero, el Centro Cívico de La Barriada o continuar con el plan de peatonalización. El concejal de Hacienda, Javier Muñoz, tampoco descarta que pudiera incluirse alguna iniciativa nueva en función de la disponibilidad de los fondos.



«Esta semana hemos estado con los técnicos del departamento económicos la nueva norma sobre las inversiones financieras sostenibles», explicó Muñoz. El concejal de Hacienda explica que los en estos días se concluirá la liquidación presupuestaria del ejercicio 2017. «En unos días estará terminada la liquidación, en principios queríamos presentarla en marzo, pero hubo que introducir algunas modificaciones y llegará en abril».



El edil recordó que el superávit de 2016 se situó alrededor de los 1,5 millones de euros. «Lo que vamos a poder utilizar es el superávit de 2017, que podrá emplearse en 2018 y 2019, calculamos que en unos días se conocerá y se hará público en cuanto le demos traslado a los grupos de la oposición», comentó Muñoz. Aunque no quiso adelantar la cifra exacta, el concejal comentó que la cifra será «superior a la de 2016.

Desde el equipo de Gobierno ya se ha perfilado el posible destino de esos fondos. «Ahora mismo tenemos en cartera numerosos proyectos y es evidente que el dinero nos viene bien, la norma establece que hay algunas cuestiones que no se pueden acometer», explicó. En esa lista aparecen cuestiones como la cafetería Alameda, el centro cívico de La Barriada, las obras de peatonalización o el segunda fase de la Ronda del Duero. También se incluyen otras cuestiones como la III fase de márgenes del Duero,. «Proyectos no nos faltan», insistió el concejal. Muñoz indicó que tampoco está descartado que alguna iniciativa novedosa encuentre financiación en estos fondos.



Más autonomía



Aunque desde Soria se aplaude el gesto de Hacienda para permitir a las entidades locales el uso del superávit, Muñoz recuerda que todavía hay cuestiones pendientes. «Tendríamos que seguir insistiendo para que esta norma no afecte solo a las inversiones», comentó el concejal. «Si un entidad ha tenido un buen año, económicamente hablando, no siempre tendría que destinarlo a inversiones, también hay otras necesidades de gasto puro y duro, y creo que ese debería ser el siguiente paso», explica.



Muñoz insiste en que pese al crecimiento de las cifras macroeconómicas la mejora «no se ha trasladado a lo micro». «Nosotros, y el resto de ayuntamientos, somos la primera administración a las que acuden las familias, por lo que se nos debería permitir un mayor margen», insiste. Muñoz recalca también que las últimas cifras vuelven a mostrar el cumplimiento del déficit por parte de las administraciones más pequeñas frente a los incumplimientos del propio Gobierno. «Siguen sin corregir el déficit», subraya. «Nosotros vamos a intentar seguir nuestro camino, con un control del gasto», concluyó.



Normativa y usos



Con la modificación aprobada por el consejo de Ministros a finales de marzo «será posible que las Corporaciones Locales, que han realizado un esfuerzo importante de consolidación presupuestaria y han contribuido notablemente a la consecución del objetivo de déficit público, tengan mayor capacidad para llevar a cabo inversiones que se traduzcan en la mejora de los servicios esenciales para la comunidad, permitiendo en el medio plazo una mayor capacidad de crecimiento, sin perjudicar la estabilidad de las cuentas públicas», según explicaron desde el Ministerio.



Los nuevos ámbitos en los que se van a poder realizar Inversiones Financieramente Sostenibles a partir de este Real Decreto Ley son los de servicios de seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios, asistencia social primaria, creación y funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y especial, biblioteca y archivos, e inversiones en equipamientos culturales y museos y en instalaciones deportivas.



De igual modo, se incluirán también como tales inversiones las que se realicen en mobiliario y enseres destinados a servicios que ya están catalogados como receptores de aquellas inversiones; así como los vehículos que se destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos; seguridad y orden público; protección civil; prevención y extinción de incendios; y de transportes de viajeros.