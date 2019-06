El Supremo debe decidir si hay vista para el recurso del PEMA

La resolución del procedimiento judicial que arrastra desde hace años el proyecto de la Junta de Castilla y León sobre el Parque Empresarial del Medio Ambiente está más cerca, pero no se espera ni siquiera para este año. Una vez que todas las partes personadas en la causa han respondido al Tribunal Supremo ante el recurso de casación presentado ya por la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza, Asden, únicamente resta que el alto tribunal se pronuncie si celebrará vista para resolver o adoptará la resolución de forma directa.

La representación legal de Asden, Manuel Rodrigo, señala que sus representados no han solicitado dicha vista pero sí el resto de los involucrados, es decir, la propia Junta de Castilla y León, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, Somacyl, y el Ayuntamiento de Garray.

Dicha vista es el trámite oral en el que las partes realizan alegaciones de manera previa a que el órgano jurisdiccional dicte sentencia. La actuación en que se relaciona ante el tribunal, con citación de las partes, un juicio o incidente, para dictar el fallo, oyendo a los defensores o interesados que a ella concurran.

Esto supondría presuntamente un mayor alargamiento del proceso en un órgano judicial donde las resoluciones tardan meses en adoptarse. Rodrigo barrunta que no será hasta 2020 cuando se produzca, en cualquier caso.

Las partes se encuentran por lo tanto a la espera de que el Tribunal Supremo en su sala de lo Contencioso Administrativo señale la vista o en caso contrario que fije cuándo pasa a la mesa del ponente para que ya resuelva en virtud de los dictámenes.

El Supremo ya comunicó a Asden a principios de 2018 su decisión de admitir a trámite el anuncio de recurso contra la última sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, TSJCyL, de junio de 2017, en la que respaldaba la postura de la Junta y daba por válido el proyecto del Parque Empresarial del Medio Ambiente en los terrenos de la antigua Ciudad del Medio Ambiente.

Asden tuvo que presentar entonces el texto ya del recurso en sí, que también fue admitido a trámite en enero de este 2019, y ahora está pendiente la resolución superados dichos trámites.

El abogado de Asden destaca que «apenas el 20% de los recursos de casación son admitidos» por el alto tribunal, lo que evidencia, según añade, que la iniciativa de la asociación ecologista «no es obstruir por obstruir, como critican, sino que existe fundamento». Señala que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo «ha decidido que hay cuestiones que tienen que aclararse porque no lo están en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León».

El auto del Tribunal Supremo en su Sala de lo Contencioso Administrativo, de enero de 2019, señala en sus razonamientos jurídicos que procede admitir el recurso precisando que la cuestión planteada presenta «interés casacional» para la formación de jurisprudencia: «Consiste en determinar si el proyecto regional Parque Empresarial del Medio Ambiente puede llevar a cabo una nueva clasificación de un suelo previamente clasificado como no urbanizable especialmente protegido con el objetivo de legitimar las actuaciones desarrolladas al amparo de un instrumento legislativo declarado insconstitucional y nulo y cuyos actos autorizados fueron igualmente anulados, de tal manera que la transformación fáctica de tales terrenos había sido declarada ilegal».

El recurso de la Asociación Soriana para el Estudio y Defensa de la Naturaleza se basa en lo que considera «infracciones denunciadas» de varios artículos del Real Decreto de 1988 por el que se aprobó el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, así como otro artículo del Real Decreto de 2008 por el que se aprobó el texto refundido de la Ley del Suelo. Entre otros aspectos, el recurso de la asociación ecologista hace mención a la sentencia del Tribunal Superior y estima que sienta una doctrina «gravemente dañosa para los intereses generales», al consagrar «la posibilidad de convalidar construcciones y obras de urbanización en situaciones de hecho que han pedido su cobertura jurídica, abriendo la puerta a la proscrita política de los hechos consumados con el agravante de que el autor y promotor es nada menos que una Administración».

De este modo, el letrado de Asden hace referencia a las cúpulas de la energía, «que incluyeron dentro de la zona para desarrollo industrial», recordando que en la Ciudad del Medio Ambiente el edificio de mayor altura estaba previsto en 16 metros «y las cúpulas tienen 42. Está claro que es un abuso», matiza. Asden dice que si la Junta hubiera desarrollado primero el suelo industrial en terreno que no es especialmente protegido, en lugar de las mencionadas cúpulas, «no hubiera tenido ningún problema».