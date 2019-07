Suspendido el contrato del bus Soria-Calatayud por una reclamación

Y ya van dos. En mayo del año pasado la Asociación Nacional de Empresarios de Transporte en Autocares (Anetra) y Globalia Autocares presentaron sendos recursos contra las licitaciones de varias líneas de autobús lo que llevó al Ministerio de Fomento a desistir de los procedimientos de contratación cuyos pliegos pudieran adolecer de defectos no subsanables, lo que daba de lleno en la línea Valladolid-Zaragoza, en cuyo pliego se recoge la novedad del enlace por bus entre Soria y Calatayud.

Paralizado este procedimiento y solucionado presuntamente el problema, llegó el momento de publicar un segundo pliego a finales de junio para la línea que conecta la capital soriana con Valladolid y Zaragoza. Fomento licitó por valor de 6.647.000 euros la concesión del servicio público de transporte regular de viajeros por carretera entre Valladolid, Soria y Zaragoza, incluyendo dicha nueva conexión entre la capital soriana y Calatayud, que pretende facilitar el acceso a los servicios ferroviarios de alta velocidad y convencionales que tienen parada en esta localidad aragonesa.

Pero tampoco esta vez será posible continuar con el procedimiento, al menos de momento, porque el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha determinado suspenderlo en respuesta al recurso especial en materia de contratación que ha presetnado la Federación Castellano Leonesa de Transporte de Autobús, Fecalbus, contra los pliegos de la concesión de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general por carretera entre Valladolid, Soria y Zaragoza.

medida provisional

Su reclamación a los pliegos supone en esta ocasión sólo una suspensión por lo que Fomento no suspenderá el procedimiento como ocurrió con el anterior recurso. Fecalbus solicitó en el escrito de interposición del recurso la adopción de medidas provisionales, en este caso la suspensión del procedimiento de contratación, poniendo de manifiesto que continuar con los trámites podría suponer perjuicios «de difícil o imposible reparación, por lo que procede suspender provisionalmente el procedimiento «hasta que se dicte la resolución del recurso», tal y como señala el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su resolución.

Preguntado al respecto, el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, indicó que las empresas están en su derecho de recurrir los pliegos en el marco de una Administración muy garantista y que abre periodos de alegaciones para exponer este tipo de circunstancias. «Los procedimientos son así y la Administración tiene que resolver. Esperemos que se resuelva en sentido contrario a la reclamación», señaló, en aras a no dilatar más tiempo una concesión que supondría un servicio importante para los sorianos por cuanto les conecta con las líneas de AVE y las convencionales de ferrocarril que pasan por Calatayud.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales cuenta con un plazo de dos meses como máximo para resolver, por lo que la resolución estaría ya en octubre, si agotara todo el plazo.

Hasta ahora el procedimiento había seguido su curso, de hecho la presentación de ofertas al pliego concluía el pasado viernes y la apertura de ofertas estaba prevista para el 5 de septiembre, si bien este trámite se paraliza hasta que no quede resuelto en recurso, tal y como concretó el subdelegado del Gobierno en Soria.

Según publicó el BOE el pasado 19 de junio, el contrato de la Valladolid-Soria-Zaragozase estipula para un periodo de gestión de cinco años, y en ningún caso podrá superar los diez si por las circunstancias que fueran se sobrepasa la concesión.

La conexión con Calatayud sería la denominada ruta 10 de todas las que incluye el servicio entre Valladolid, Soria y Zaragoza, y hace el recorrido de los 90 kilómetros por la N-234, a través de Almenar de Soria y Tordesalas. El pliego contempla una expedición de ida y una expedición de vuelta, diarias, durante todo el a ño. Entre las condiciones que establece el pliego figura que la dotación mínima del personal es de diez conductores para todas las rutas.