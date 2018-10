El taxi suplica cambios para mejorar la situación del sector

El sector del taxi en la ciudad pasa por momentos complicados. No es una situación completamente nueva, sino que se viene arrastrando desde los años de la crisis. Una quincena de carreras al día de media para los menos de 30 taxistas de la capital. «Mal que no mejora, empeora», advierte el presidente de la Asociación de Autotaxis y Autoturismos de Soria, José Luis García. El diagnóstico es claro «hay tan poco negocio que ni vienen Cabify ni Uber».



Según explicó García en la actualidad hay 26 taxistas trabajando en la ciudad. «Actualmente hacemos unas 12 o 15 carreras al día», explicó. «Yo llevo trabajando unos 12 años y antes se trabajaba bien, antes hacía unas 30 o 35 carreras al día y ahora con suerte unas 12», lamenta. La crisis hizo mella en un sector que desde entonces no levanta cabeza. «Mal que no mejora, empeora», remarca.



Desde la Asociación de taxis relacionan el poco volumen de negocio con la ausencia de vehículos VTC en la provincia. «Hay tan poco que no viene, solo hay algunos vehículos por algún congreso o cuestiones así y vienen desde Madrid», insistió. «Soria es la única capital de España que no tienen VTC, es una cosa curiosa, pero también preocupante, pero es que hay tan poco futuro que no vienen», remarca.

«La situación es mala y claro, como autónomos, y encima cada uno va a lo suyo», explicó García. «Ahora mismo, un taxista está ganando menos que cualquier empleado de una fábrica», comenta. «Hay momentos que no sabes porque aguantas, pero si Soria no tira nosotros tampoco, ni siquiera desde el Ayuntamiento nos hacen caso».



García considera que la mejora del sector pasa, entre otras cuestiones, por una mejora en la regulación que vaya acompañada de una modificación de la ordenanza municipal. «Ahora mismo hay una falta absoluta de control», insiste. El presidente del colectivo recuerda que la ordenanza está en vigor desde el año 2006. «Todos coincidimos en que hay que actualizarla, incluso el Ayuntamiento», explica.

«Con cambiar algunos apartados se mejoraría, pero vemos que hay poca voluntad, ni un concejal ni el alcalde nos han escuchado», señala. García asegura que hay muchas cuestiones que cambiar y que están provocando que ahora mismo la calidad del servicio en Soria esté en declive. «Estamos en una situación en la que el más jeta es el que más triunfa, es la ley de la jungla y el que más muerde más gana», señala gráficamente. «Así vamos y eso repercute en el usuario, el Ayuntamiento debe revisar la ordenanza y buscar una mejora», reitera.



«Hay muchas cuestiones que van pasando cada día, que el Ayuntamiento sabe, y no hacen nada por frenarlas», afirma García. «Si no tenemos el servicio correctamente regulado, estamos peor, hablamos de un servicio público que se ha vendido y que se hace lo que quiere», lamenta. El presidente de los taxistas quiso explicar la situación con un ejemplo. «Si el Ayuntamiento vende el agua lleva a cabo inspecciones para que todo vaya bien, pero con el taxi cada uno hace lo que quiere», reitera. «Algunas situaciones son de risa, hay alguno que cobra lo que quiere y todas estas situaciones se traducen en una merma de la calidad del servicio y la consiguiente pérdida de usuarios, a la larga, pierde el taxi y no podemos decir que la crisis tiene toda la culpa», manifestó. García concluyó lamentando la «pasividad» que ha existido para afrontar esta problemática.