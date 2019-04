Tejerina equipara las palabras de Puente con la política de Sánchez

La polémica generada por las declaraciones del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en las que instaba a «focalizar» las inversiones en su ciudad en lugar de «desperdiciarlas» siguen provocando críticas. La exministra de Agricultura y candidata al Congreso del PP por Valladolid, Isabel García Tejerina equiparó las palabras del regidor con la política económica que desarrolla Pedro Sánchez al frente del Gobierno central. «Zapatero no entendió la cohesión entre territorios y lo padecemos los castellano y leoneses en el sistema de financiación autonómica, esa misma falta de espíritu es la que está defendiendo el portavoz de la Ejecutiva socialista y también alcalde de Valladolid», explicó la candidata que añadió «las declaraciones van, a nivel local, de la misma manera que Sánchez hace a nivel nacional, presupuestos pactados con los independentistas catalanes».



La exministra Tejerina participó ayer en un acto sectorial con agricultores y ganaderos de la provincia de Soria. La candidata al Congreso recordó que Castilla y León «tiene el sistema de financiación que pactó Zapatero» y que «ahora los socialistas se apoyan de nuevo en sus grandes aliados, los independentistas, y como nota más vergonzante, con los proetarras de Bildu». Tejerina destacó que para el mantenimiento de la sanidad, los colegios o la dependencia es necesario «un sistema de financiación entre Comunidades que refleje de verdad la cohesión territorial y la solidaridad entre territorios en la que el PP cree».

La líder popular recordó que su partido es «el que crea oportunidades de empleo». «Hemos dado la posibilidad de un puesto de trabajo a 8 millones de personas frente a la destrucción de 3,5 millones de empleos de los socialistas», enfatizó. La candidata al Congreso incidió en que el PP defiende «que hay que llevar condiciones y oportunidades a todas las personas sin importante donde habiten».



En opinión de Tejerina, las declaraciones de Puente también «reflejan» su «incompetencia como alcalde para haber traído desarrollo para la ciudad». «Yo me presento por Valladolid, pero defiendo al conjunto de la provincia, no solo a la capital», subrayó. «Detrás de esas manifestaciones está su incapacidad para haber dinamizado la ciudad, Valladolid debe crecer, pero no a costa de los demás». En este contexto aseguró que desde el PP «cree que la provincia debe tener oportunidades de desarrollo y es posible, y el resto de provincias también deben tenerlas».



Tejerina defiende que «lo que es de aplicación para Castilla y León» también debe serlo a nivel nacionales. «Hablamos de solidaridad entre territorios y entre ciudadanos», remarcó. «Las declaraciones del alcalde y portavoz del a Ejecutiva federal del PSOE van a nivel local de la misma manera que Pedro Sánchez hace a nivel nacional, con unos presupuestos pactados con los independentistas catalanes», lamentó. Frente a esta postura «nosotros apostamos por lo contrario, queremos una política financiera para las Comunidades Autónomas que contemple las especiales dificultades de los territorios menos poblados y aquellos con una edad media superior y que, por tanto, tienen otras necesidades». «El PP entiende que todos los españoles merecen una oportunidad y por tanto, la solidaridad entre territorios es una solidaridad entre ciudadanos, la gente de las provincias más despobladas tiene tantos derechos y merece las mismas oportunidades, eso es lo que debemos fomentar», recalcó.



Antes de su encuentro con agricultores y ganaderos de la provincia, García Tejerina recordó que el PP es el partido «de los pueblos» y que su formación «es coherente con sus posicionamientos, sus planteamientos y con las políticas que luego llevamos a cabo». «Somos el partido que defiende a los agricultores en Bruselas», argumentó recordando que «no somos el partido de Nadia Calviño –ministra de Economía del PSOE– que cuando tuvo responsabilidades en la UE propuso un recorte del 30% en la PAC».



La candidata también puso de manifiesto que el PP «quiso digitalizar España». «Teníamos un plan aprobado y presupuestados para todos los núcleos y en el Senado se amplió a parques empresariales y polígonos». «Por eso era el 300x100, 300 megas, es decir, banda ancha de ultra velocidad y para todos, pero la ministra de Economía consideró que no había porqué conectar a todos los pueblos», lamentó. Tejerina reprochó estas cuestiones y que «sorprendentemente estaban en la Castellana con los sorianos, pero no con Soria».



La exministra de Agricultura incidió en que el PP defiende la PAC, la digitalización y el regadío «porque llevan riqueza y asientan población en el medio rural». La defensa es extensiva a las diputaciones provinciales «porque cerrarlas es empezar a matar los pueblos». «Somos un partido que cree en los agricultores y ganaderos, pero que no les pide que sean héroes». «Hay que facilitar que se pueda generar empleo en el medio rural y que vivan con todos los servicios», insistió.



Para Tejerina las próximas citas electorales , incluidas las europeas, «son muy importantes» porque «vamos a decidir que queremos que pase con España y como queremos que nos vaya como nación y a nosotros individualmente». En un mensaje directo a los colectivos agrarios afirmó que el PP «siempre hemos tenido la PAC como prioridad en los presupuestos europeos». Hay que recordar que el próximo marco presupuestario y la reforma de la PAC están en pleno proceso de negociación. «Todo el mundo sabe que la PAC no está en la agenda de Pedro Sánchez, no se le ha escuchado defender a los agricultores ni el presupuestos de la PAC, pero lo que sí sabemos es que su ministra de Economía propuso un recorte del 30%». «Incluso, iba frontalmente contra el Gobierno en algunas ocasiones cuando defendíamos la PAC y no entendía, como directora del Presupuesto, por qué España defendía la PAC», explicó. «Castilla y León, Soria o Valladolid no están en la agenda de Pedro Sánchez, tampoco la PAC está en su agenda», reiteró.



En opinión de Tejerina «hace falta un Gobierno popular para que, como ha hecho siempre, priorice la política agraria común». «Pablo Casado, palentino, lo tiene muy claro y también priorizará la PAC en las negociaciones en Bruselas», aseveró. «El presupuesto primero y después la reforma de la PAC, la que convenga a nuestros agricultores y ganaderos, la que consiga, como conseguimos en 2013, mantener la competitividad de todos los sectores en el territorio nacional», finalizó.