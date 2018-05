La telepediatría resuelve siete de cada diez consultas

¿Qué hacer cuando al bebé le sube la fiebre?, ¿cuál puede ser la causa de sus vómitos?, ¿cómo acabar con la dermatitis?, ¿es recomendable la vacuna si no se le cura el catarro?, ¿qué medicamento le conviene? Las preguntas son cientos y de lo más variopinto por parte de los padres que recurren a la consulta telefónica pediátrica para solucionar sus dudas o plantear un problema sanitario de los menores ante la incertidumbre de si acudir a urgencias o no.

El pasado año el servicio sanitario de Sacyl atendió 375 casos de la provincia de Soria, la cifra más baja de la comunidad autónoma donde el total llegó a 17.962. Es una consecuencia lógica si se tiene en cuenta la población infantil que, según el último padrón, asciende a 10.778 sorianos menores de 14 años. De ellos, 3.846 de cero a cuatro años, 3.751 que tienen entre cinco y nueve, y 3.181 de entre diez y 14 años.

De esas 375 llamadas procedentes de Soria, 274 se resolvieron simplemente con los consejos que ofrecen los profesionales encargados del servicio, el resto, un 27%, tuvieron que ser derivadas o bien a atención primaria, en 30 ocasiones, o bien a especializada, en 71. De este modo, prácticamente siete de cada diez consultas se solventaron con la conversación telefónica y no fue necesario que los padres se desplazaran con el menor a ningún centro de salud u hospital, según la información facilitada por la Junta de Castilla y León.

En la evolución de los últimos tres años, teniendo en cuenta que el servicio ya estuvo en funcionamiento algunos meses de 2014, se evidencia que va aumentando el número de derivaciones al pediatra. Si en 2015 apenas un 18,5% de las consultas acababan en el pediatra, en 2016 subieron ya al 23% hasta el mencionado 27% en 2017.

En el primer año completo de puesta en marcha, en 2015, los padres o encargados del cuidado del menor realizaron 609 llamadas, de las que 476 se resolvieron con un consejo pediátrico, en 43 ocasiones se remitió al niño a atención primaria y en 90 a especializada. Un año más tarde, la cifra total bajó a 568 consultas, de las que 436 fueron resueltas directamente, 47 recomendaron llevar al menor al centro de salud y 85 al especialista. El servicio por lo tanto ha registrado un descenso del 38,4% en el número de consultas de telepediatría desde que se implantó en la provincia de Soria.

El pilotaje se realizó en Valladolid en 2013 por parte de la Consejería de Sanidad, siguiendo en el resto de áreas de salud de la comunidad a lo largo de 2014. El objetivo era dotar de una nueva herramienta a los padres y al tiempo evitar que los servicios de urgencias se vieran colapsados por cuestiones que podrían resolverse con simples consejos o recomendaciones.

Los motivos de estas llamadas son muy variados pero muchos tienen que ver con padres primerizos que quieren saber cuáles son los cuidados más adecuados para su bebé o que necesitan resolver dudas cuando surge algún problema con el recién nacido. «Llaman preocupados porque tienen una duda, pero al hablar con el profesional su preocupación va bajando porque ven la solución», explica desde el servicio de consulta telefónica pediátrica Eva Puebla, enfermera especializada en pediatría.

Las consultas más frecuentes tienen que ver con asesoramiento en cuanto a medicación, consejos básicos sobre el recién nacido y sobre todo los procesos de fiebre. «Diarreas, vómitos, problemas gastrointestinales y trastornos de la piel son el objeto de muchas de las llamadas, pero también los cuidados del cordón umbilical, la dermatitis causada por el pañal, los cuidados de los ojos o consejos sobre vacunas, además de golpes o traumatismos en los más mayores», resumen desde el servicio de telepediatría.

Según destacan, la consulta telefónica pedriátrica se concibe como un complemento a la consulta presencial, «no como un sustituto».

Aconsejan utilizarlo antes de acudir a urgencias cuando el menor presente algún síntoma de aparición repentina o aguda que obligue a consultar de forma urgente, en el caso de dudas sobre medicación o se precise información acerca de los servicios sanitarios.

«Hacemos un triaje para determinar si es urgente, por eso es importante la escucha activa y la empatía. Cosas que les pueden parecer muy importantes, luego ven que se pueden solventar en casa. Es a través de ese triaje cuando se determina si necesitan atención médica», apunta Puebla, una de las diez enfermeras que atienden el servicio que se presta de lunes a viernes de 15.00 a 8.00 horas del día siguiente, y sábados, domingos y festivos las 24 horas del día. De hecho, un buen número de llamadas se producen por la noche, «cuando la gente está más preocupada», aunque la mayoría son en horario de tarde.

Quienes más llaman son las mamás y en menor medida los padres, así como abuelos y cuidadores en general. «Lo que más preguntan son dudas, porque cuando ven algo grave no se están a llamar, llevan al niño directamente a urgencias», aclaran sobre las reacciones ante las distintas situaciones planteadas en torno al menor.

Para mejorar la calidad del servicio prestado, el personal encargado de la atención telefónica pediátrica tiene acceso a la historia clínica de atención primaria, para consulta y registro de datos, lo que facilita la prestación de soluciones de este servicio destinado a niños menores de 14 años.