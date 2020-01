El temporal remite pero ventiscas y niebla aún complican el tráfico

La borrasca Gloria dio ayer una tregua y buena parte de la provincia pudo volver de forma paulatina a la normalidad tras la nevada del martes. Las comarcas del Moncayo y el Jalón siguieron siendo las más afectadas por el temporal debido a la acumulación que habían registrado e incluso en cotas altas aumentó el espesor. Al cierre de esta edición sólo había una carretera principal con observación precaución por ventiscas, pero las nieblas estaban apareciendo en varios puntos y motivaron avisos de la Dirección General de Tráfico.

Así, el mapa del tráfico se fue despejando conforme avanzó la jornada y ya sólo la CL-101 tenía problemas por nieve, concretamente por la ventisca, en la zona de Ólvega. La localidad fue la segunda de Castilla y León con mayores precipitaciones (casi 20 litros por metro cuadrado) y registró la quinta mínima de toda la Comunidad (-0,8 grados), datos que no ayudaron a mitigar la sensación invernal.

Respecto a la niebla, se posó también en la misma comarca afectando a la N-122 aunque con nivel verde. No fue a única zona de la cuenca del Ebro, más conflictiva en este sentido, en la que hubo que lanzar avisos por «visibilidad reducida». En el tramo de la A-15 desde Medinaceli hasta las inmediaciones de Almazán se estableció un nivel verde a lo largo de casi 30 kilómetros. También fue largo en distancia el aviso en la A-2 entre Arcos de Jalón y Salinas de Medinaceli por el mismo motivo.

Respecto a las afecciones, más allá de algún accidente de tráfico como el vuelco de una quitanieves, llamó la atención que 96 alumnos se quedasen sin poder acudir a clase. Del total 88 dependían del transporte escolar y los ocho restantes no. Hasta 58 jóvenes se ausentaron de centros de enseñanza de Ágreda y Ólvega. En el Instituto de Arcos de Jalón se contabilizaron 31 ausencias, evidenciando también que era una de las zonas donde la borrasca Gloria había sido más cruda. Los cinco ausentes del colegio Diego Lainez de Almazán completaron el listado.

Para hoy la situación debería normalizarse, con máximas que en determinados puntos rebasarán los 10 grados. Aunque el cielo estará nublado y no se descartan nieblas no se prevén precipitaciones fuertes. Las heladas serán suaves al igual que en estos días. Mañana la temperatura baja un grado y por la tarde aumentará la posibilidad de precipitaciones. Con la cota de nieve a 1.400 metros no es previsible que se produzcan complicaciones en las principales localidades de la provincia. El sábado, eso sí, será una jornada íntegramente lluviosa casi con total seguridad.