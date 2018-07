«Tengo plena confianza por su capacidad para concebir proyectos»

La delegada del Gobierno en Castilla y León, la soriana Virginia Barcones, mostró ayer su «plena confianza» en Miguel Latorre al frente de la Subdelegación del Gobierno en Soria porque «tiene capacidad e imaginación para inventar, para concebir proyectos innovadores que ofrezcan remedios a los problemas». En un discurso cargado de emotividad por la cercanía que le une a Barcones con el nuevo representante del Gobierno de España en Soria, con Miguel se va a atrever a «ir más lejos» porque le va a pedir que «sea él el que plantee las soluciones», y añadió, que «sabe que el éxito requiere volver a intentarlo una y otra vez».



Recordó que como investigador y también como buen gestor su «primera encomienda» es que «haga política, entendida ésta como el arte de mejorar lo que nos rodea». Porque «lleva doce años haciendo grandes cosas por esta provincia. La ha situado, desde el Ceder de Lubia, en el mapa mundial del aprovechamiento energético de la biomasa y lo ha hecho a base de pasión por su trabajo. La misma pasión que estoy segura que va a poner en todos los proyectos en los que vislumbre posibilidades reales de que se conviertan en singulares, en únicos, en motor de desarrollo de esta Soria tan necesitada de gente original, dinámica y emprendedora».



Barcones insistió también ayer en que «la despoblación es el principal problema de Castilla y León. Y en todos ellos he dejado claro que sé de lo que hablo porque soy de Soria. El desierto demográfico se extiende por esta tierra como la Nada por Fantasía en la Historia Interminable. No tendría sentido detenerme más en algo que a los aquí presentes nos resulta tan obvio. No más diagnósticos. Preparemos ya con urgencia la cura. Tiene que haberla. Me resisto a creer que la situación es irreversible y voy a luchar con todas mis fuerzas, desde las instituciones y con la política como arma, por lo que quizá sea ya una utopía, salvar a los pueblos que agonizan. Es un buen punto de partida, me parece, para que algo empiece a cambiar».



Pero no volvió ayer a su casa «con el equipaje cargado de frívolas promesas sobre los proyectos del Gobierno de España en Soria. No esperéis de mí ni de Miguel que os contemos medias verdades ni que os digamos únicamente lo que queréis oír». A este respecto, aseguró que «estamos ya analizando con rigor el punto exacto en el que se encuentra cada uno de estos proyectos y os diremos sin tardanza lo que creemos que se puede y debe hacer, pero también lo que no se puede hacer». Y se comprometió «al más alto ejercicio de honestidad», pero también a buscar «hasta el último de los rincones soluciones a los problemas de Soria».



Barcones, que durante estos días se ha amparado muchas veces en Antonio Machado, reconoció que en Soria es casi de obligado cumplimiento y terminó con «el verso para la esperanza de ‘Hoy es siempre todavía’. Estamos a tiempo de conseguir que Soria se parezca a lo que queremos que sea y que siga teniendo futuro. Yo estoy convencida».