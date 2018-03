Tierras de cultivo para asentar población de mujeres y jóvenes

El objetivo principal son los jóvenes y mujeres pero cualquier vecino que lo desee es bienvenido con el propósito de asentar población en los pueblos. A este fin responde la decisión de la Junta de Castilla y León de ceder más de 164 hectáreas de tierras a un total de 15 ayuntamientos y entidades locales de la provincia de modo que puedan ser trabajados como terrenos de cultivo.

Fue la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, quien firmó ayer la cesión con los ayuntamientos que han solicitado las tierras, informándoles de que la Administración regional les cede el uso de estas masas comunes por un periodo de cinco años para que las arrienden, preferentemente a jóvenes, mujeres o entidades asociativas de la localidad o colindante. Las rentas obtenidas deberán destinarse a actuaciones que beneficien a la generalidad de los agricultores de la zona, matiza la Junta, especialmente a la conservación de las infraestructuras agrarias procedentes de la concentración parcelaria como caminos y desagües.

La iniciativa forma parte del proyecto Fondo de Tierra, con el que el Gobierno regional «quiere aprovechar para que se asienten en el medio rural jóvenes y sobre todo mujeres para avanzar en la lucha contra la despoblación», indicó Marcos, arropada por una decena de alcaldes que acudieron a la firma.

El de Langa de Duero, Constantino Langa, aseguró que en el caso concreto de su municipio los terrenos se destinarán a huertos, principalmente para jóvenes, «y si son ecológicos, mejor». Añadió que en Langa siempre ha habido actividad agraria y por lo tanto habrá demanda de solicitudes.

En Cidones no será, seguramente, ni de jóvenes ni de mujeres, pero a los agricultores les interesará, avanzó su alcalde, Pascual de Miguel. «En Cidones no tenemos mujeres que se dediquen a la agricultura así que será difícil, pero algún joven seguro que se anima», puntualizó. En Almaluez también miran hacia la juventud, «hay alguno que está en los 30 años y sí que están interesados», comentó el regidor, Pedro Pascual, quien reconoció que los jóvenes que no están vinculados al sector se encuentran con dificultades financieras para arrancar, por lo que suelen ser aquellos cuyas familias ya están involucrados en el mundo agrario.

Los convenios de colaboración firmados ayer suman ya 74 en toda la comunidad autónoma, puesto que se han suscrito con anterioridad en las provincias de Ávila, Burgos, León y Valladolid.

Estas tierras sobrantes de concentraciones parcelarias o masas comunes se detraen de la superficie total a concentrar en cada zona, para disponer de un fondo de superficie para compensar a los beneficiarios de la concentración en caso de necesitar subsanar errores.

El plazo de disposición para la Consejería de Agricultura y Ganadería es de al menos tres años, después ya puede destinarlas a fines que beneficien a la generalidad de los agricultores de la zona o para adjudicarlas al municipio, entidad local menor, comunidades de regantes u otras entidades o corporaciones de derecho público que agrupen a una parte sustancial de los participantes en la concentración.

En la provincia de Soria existe una superficie concentrada de 450.697 hectáreas, de las cuales 8.508 son reconcentradas, y se están iniciando los procesos y trabajando en 14 zonas de concentración parcelaria que suman una superficie a concentrar de otras 25.900 hectáreas, según explicó la consejera.

Una vez finalizado el plazo de arrendamiento, las fincas podrían pasar al Fondo de Tierras, prorrogarse la situación mediante la formalización de nuevos convenios o adjudicarse directamente a estas entidades municipales o, en su caso, a otras corporaciones como las comunidades de regantes. «Si se le dan a un joven e invierte en la modernización, lógicamente el conveno se amplía para que se pueda hacer la cesión definitiva que también es una posibilidad, pero en esta primera fase lo que permite la normativa es una cesión por cinco años», apuntó Marcos. En cuanto al arrendamiento, serán los ayuntamientos los que determinen la fórmula para hacerlo de la forma que mejor convenga.

En Soria existe un proyecto vinculado a la modernización del regadío en el que la Junta de Castilla y León trabaja desde principios de legislatura. El plan contempla 17 actuaciones, sies modernizaciones, dos regadíos y nueve infraestructuras rurales. «Todos los proyectos están en marcha, unos vinculados a la concentración, la modernización de regadíos con trámites enviados al Ministerio para su aprobación y en otros casos avanzados o finalizados», indicó la consejera del ramo, quien apuntó que ya se han terminado cinco actuaciones, por valor de 12,4 millones de euros, y el resto están avanzando en distintas fases.

Marcos recordó que el plan de regadío en el canal de Almazán finalizó el año pasado con una inversión de 9,6 millones de euros y que en este momento se está ejecutando la modernización del azud del río Añamaza, con casi un millón de euros ejecutados, «después de haber conseguido los permisos de la Confederación Hidrográfica del Ebro».

También está remitida la solicitud de la declaración de interés general al Estado de la modernización del canal de Eza, del de Ines y del regadío de Valverde de Ágreda, a la espera de la aprobación para posteriormente avanzar en las licitaciones, recalcó Marcos, e igualmente está en fase de realilización de estudios previo a la concentración parcelaria la modernización del canal del Campillo de Buitrago.

«Los nuevos regadíos están en ejecución en Hinojosa, donde ya se han licitado, por 1,7 millones de euros, los sondeos, y desde la Consejería de Agricultura esperamos licitar ya la última fase en este año para los caminos, la red de riego y la balsa», especificó.

Además, es nuevo el regadío de Añavieja que está del mismo modo en ejecución, donde se han licitado 4,6 millones de euros, y en cuanto a las infraestructuras rurales, los caminos, son nueve, algunas de ellas ya concluidas.