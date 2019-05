"Todavía faltan más de 180 kilómetros hasta Valladolid»

La plataforma ciudadana Soria Ya considera que hay poco que celebrar tras el anuncio de la apertura del tramo de la A-11 a su paso por Soria entre La Mallona y Venta Nueva. Tal y como adelantó este medio, y ayer confirmó oficialmente Fomento, el trayecto se pondrá en servicio mañana viernes, último día de la campaña electoral.



Uno de los portavoces del coletivo, Carlos Vallejo, indicó que el anuncio era esperado ya que desde Fomento ya se les había trasladado que los contratos del citado tramo y del abierto el pasado abril finalizaban el mes de mayo.



Desde Soria Ya recordaron que tan solo se trata de poco más de seis kilómetros que pasan a unirse a los 8,5 del Santiuste-El Burgo, abierto el pasado mes de abril, y los 9 kilómetros de la variante de El Burgo, en servicio desde finales de 2004. «Hay que tener en cuenta que hasta Valladolid hay más de 200 kilómetros, pese a estos tramos que se han abierto ahora y el de Aranda de Duero, todavía restan más de 180 kilómetros», explicó.



Vallejo apunta que la situación de la autovía sigue siendo una «vergüenza» y considera que no debería suponer un empuje electoral para ninguna formación. En este sentido, indico que la apertura en plena campaña ha evitado que los representantes políticos hayan visitado la provincia para proceder a la inauguración. «Realmente, no sé quién tendría la cara suficiente como para hacerlo», manifestó.

Para Soria Ya todavía queda mucho trabajo por delante para sacar pecho por esta infraestructura. «Hay muchos tramos cuyos proyectos tienen la tramitación caducada, queda mucho y no sé si llegaremos a verla», remarcó. Vallejo insiste en que el desarrollo de la Autovia debe ser un tema prioritario ya que debe servir como «eje vertebrador» tanto de Soria como del resto de España pues prácticamente cruza la península ibérica de este a oeste.