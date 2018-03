«Todos seremos pensionistas en el futuro»

«Es una causa de todos y nosotros seremos pensionistas, además tenemos familiares que lo son», explican Elena y José Ángel, dos caras jóvenes entre un nutrido grupo de jubilados que ayer, una vez más, reclamaban en la calle pensiones dignas y la recuperación del poder adquisitivo de las mismas. Más de 200 personas se dieron cita en la manifestación que comenzó en la Tesorería General de la Seguridad Social de Soria y que cortó el tráfico en la calle San Benito durante algo más de media hora para reclamar un sistema público digno y sostenible.

«Estamos aquí para denunciar la que está cayendo, para luchar, dentro de nuestras posibilidades, contra esta depreciación de la pensión», denuncia Jesús, bandera al alto de los sindicatos convocantes, UGT y CC OO. «La revisión del 0,25% ha conseguido que en diez años tengamos un 20% menos de poder adquisitivo», lamenta, mientras conversa con otros manifestantes. «Mientras ellos se suben un 10%... que se congelen los sueldos ellos», espeta, y se dirige, evidentemente, a los políticos que deciden cómo variarán las pensiones de los ciudadanos. «Pero ellos tienen el boletín y hacen lo que quieren», matizan quienes le escuchan a su alrededor.

Para los jubilados la subida del 0,25% es una ridiculez y aunque para algunos no supone un problema porque llegan a fin de mes sin problema, «en general, no sé cómo se las apañan los que no cuentan más que con 600 euros. Es un problema social», comentan al tiempo que el representante de los sindicatos lee un manifiesto en el que el principal mensaje es que los jubilados se merecen un sistema público de pensiones digno y sostenible.

Las declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno en el debate sobre las pensiones, el miércoles en el Congreso, les han dejado tan helados como la lluvia fina y repentina que comenzó al tiempo que la manifestación. Durante la lectura del manifiesto volvió a lucir el sol y algunos quisieron verlo como una buena señal. Pero por el momento, las promesas de Rajoy no convencen. «Para empezar no concretó nada, y el hecho de que vinculara una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad a la aprobación de los presupuestos es un chantaje en toda regla», expresa José Ángel mientras avanza con la manifestación. «Lo que hizo fue esquivar el problema, y además, este asunto no tendría que afectar a la aprobación de los presupuestos», comentan otros asistentes en la marcha, que contó con una participación de algo más de 200 personas.

Los asistentes reconocen que no son muchas, teniendo en cuenta que en la provincia son más de 22.000 los pensionistas. «La gente es un poco comodona», afirma con resignación un miembro de los sindicatos, los convocantes de esta iniciativa, que hacen un llamamiento a los jóvenes, porque «todos seremos pensionistas en el futuro».

Los organizadores confían en que la manifestación convocada para mañana sábado sea multitudinaria también en Soria, pero incluyendo a los jóvenes porque no pueden desentenderse del problema, aseguran.

«Falta de concienciación y de información», señala otro de los asistentes para justificar una participación relativamente escasa, sobre todo si se tiene en cuenta que eran las 12.00 horas y día de mercado en la capital.

Es el megáfono el que se encarga de animar la marcha, «Mariano, dimite, el pueblo no te admite», «PP escucha, jubilados en lucha», sin olvidarse de uno de los problemas de la clase política, «con la corrupción no hay pensión», o «dinero de autopistas, para pensionistas». Alguna pancarta recuerda épocas pasadas y a dirigentes como el último presidente del PSOE, «Zapatero, mamón, congelaste la pensión», forzando la rima.

Manifestación mañana

Pero el eslogan más seguido es sin duda el de la unidad, «jubilados unidos, jamás serán vencidos», y con ese espíritu volverán a la calle mañana, a las 12.00 horas, desde la plaza Mayor a la calle Alfonso VIII, frente a la Subdelegación del Gobierno, enmarcada en las movilizaciones que se están sucediendo por toda España, de la que ayer tuvieron un aperitivo.