Tomás Cabezón: «El compromiso es acabar la A-11 hasta Valladolid esta legislatura»

El candidato del PP al Congreso se estrena en estas lides tras una legislatura en la Cámara Alta. Asegura que el balance de gestión de su partido es acicate suficiente para que los sorianos vuelvan a dar la confianza al PP, que promete volcarse contra la despoblación, con medidas de reindustrialización e infraestructuras. De hecho, se compromete a acabar la A-11 hasta Valladolid en esta legislatura.

Pregunta.-¿Por qué los sorianos tendrían que seguir votando al PP’

Respuesta.-El PP ha conseguido en esta legislatura reducir las listas de parados en la provincia, se han creado más de 3.000 puestos de trabajo, y esas políticas económicas del PP también han sido buenas para Soria. En aspectos concretos en la provincia, conseguimos desbloquear la A-11, porque en mayo de 2011 el ministro Blanco del PSOE rescindió todos los contratos de todos los tramos. En 2014 logramos incorporar presupuesto suficiente para iniciar nuevamente todos los tramos. También se desbloquearon todas esas rotondas que había en la A-15. Conseguimos que la presa del río Mayor, 20 años olvidada en un cajón, empezara las obras, y en la capital la negociación con la ministra Tejerina y la Junta de Castilla y León para desbloquear la depuradora. Tenemos razones y balance de gestión suficiente para que los sorianos vuelvan a confiar en nosotros.

P.-¿No cree que las medidas contra la despoblación no están funcionando y que los partidos no están sabiendo revertir la situación? ¿Qué propone?

R.-Hasta hace cuatro años nadie hablaba de despoblación en la política nacional. Hemos conseguido que entre en la agenda política de los grandes partidos, que sea uno de los temas que se debaten en el Parlamento prácticamente en todas las sesiones plenarias. Es el gran primer paso. En el Senado hemos aprobado las cien primeras medidas e instado al Gobierno a que actúe con ellas. El primer Gobierno que apostó contra la despoblación fue el de Mariano Rajoy, en la conferencia de presidentes autonómicos, y constituyó el Comisionado para la Despoblación para crear esa Estrategia, consensuada con la sociedad civil, con los ayuntamientos y con las provincias que más sufren la despoblación. Ya hay consignaciones presupuestarias de 30 millones para temas concretos, en viviendas para municipios de menos de 5.000 habitantes, tarifas planas para los autónomos que se instalen allí, fibra óptima y aumentar el transporte a la demanda. El PSOE votó en contra. Hay que hacer mucho más, en el programa electoral llevamos desde la fiscalidad diferenciada, que la financiación autónomica tenga en cuenta la despoblación y la dispersión, y un pacto nacional por la despoblación.

P.-El grado de reivindicación soriano ha aumentado de la mano de Soria Ya. ¿Van a estar a la altura tras las elecciones para afrontarlas?

R.-Yo estoy muy agradecidos a la plataforma Soria Ya, para mí también es un acicate, para poder empujar y ser mucho más exigentes con nuestros dirigentes. Es más fácil reivindicar a nuestros jefes teniendo a una sociedad civil movilizada y activa. También está El Hueco que han dado a conocer la problemática de Soria en cuanto a despoblación. Yo confío en estar a la altura, quiero ser un aliado de la sociedad civil y espero poder ser esa correa de transmisión entre las reivindicaciones de los sorianos y los PGE, que es donde de verdad se plasman las reivindicaciones.

P.-¿Por dónde pasa el desarrollo de la provincia según el PP?

R.-Las infraestructuras son fundamentales y nuestro compromiso es concluir la A-11 hasta Valladolid en esta legislatura, y licitar y poder terminar la A-15 hasta Tudela, y es el momento del ferrocarril, con una línea de altas prestaciones, es nuestro compromiso. Hay que hacer un pacto de partidos por el ferrocarril. También tenemos que apostar por los regadíos de nuestra provincia, es fundamental que esas 5.000 hectáreas que llevamos en nuestro programa sean transformadas. Eso asienta población, y hay que hacer de palanca tractora para poder transformar in situ en la provincia. En cuanto a reindustrialización, queremos aumentar las ayudas. Tenemos que ser mucho más exigentes territorios como Soria. Es muy importante que las grandes empresas empiecen a apostar por los territorios despoblados, con algunas de sus secciones. Si apuestan por los territorios despoblados será mucho más fácil revertir esta situación. Yo quiero dar un debate en el Parlamento, el coste de la despoblación es elevado pero el de la superpoblación también.

P.-¿Cómo se puede concretar esa apuesta?

R.-Yo lo he hablado con gente de la CEOE, de grandes empresas a través del Parlamento y creo que ellos también tienen una responsabilidad social corporativa y tienen ganas de salir. Y te dicen que tenemos que hablar más en positivo de nuestros territorios y vender más nuestras fortalezas. Trabajando desde los Ministerios para que las grandes empresas empiecen a apostar por los territorios más despoblados. Es fundamental el cambio de mentalidad. 14.00

P.-¿Hasta qué punto temen en el PP de Soria la irrupción de Vox, también de Ciudadanos y la Ppso?

R.-Ya hemos visto que Ciudadanos puede pactar tanto con PP como con PSOE, nunca sabes a quién van a apoyar finalmente, y es algo que el elector tiene que valorar. Vox es un partido populista y antieuropeista, y eso en una provincia como Soria pone en riesgo la PAC y los 83 millones de euros que vienen, y todos los sorianos lo tienen que saber para reflexionar. Los de la Ppso son viejos conocidos. Cuando yo me afilié eran jefes del PP y ahora, a la vejez, viruelas, vienen a trabajar por las infraestructuras. Me hubiera gustado que cuando ocupaban altas responsabilidades hubieran desbloqueado las infraestructuras. Lo que pido es que se concentre el voto, porque con la ley electoral que tenemos, en provincias como Soria la diversificación del voto de centro derecha puede motivar que sean votos para Sánchez.

P.-Las distintas versiones en las listas entre la propuesta local y la nacional, ¿cree que afectará en la opinión de los votantes?

R.-Creo que hemos conseguido una candidatura muy equilibrada, integradora, que tiene todas las sensibilidades que hay en el PP y todo el partido y cualquier soriano que crea en el PP se puede ver representado.

P.-Para cerrar, ¿qué le quiere decir a los sorianos?

R.-Quiero pedirles que nos respalden y nos den un voto de confianza a la gente nueva que estamos en el PP y que en los últimos años hemos conseguido desbloquear proyectos que estaban enquistados hace muchos años, como la depuradora, la presa del río Mayor, la A-11 o la A-15. Pido eso voto de confianza para seguir trabajando por los proyectos que necesitan los sorianos como la reindustrialización, los regadíos, las infraestructuras y poner en marcha mecanismos para que Soria sea tratada de forma específica cuando se habla de despoblación.

P.-Quiere marcar distancia con la corrupción.

R.-El PP con el congreso de Pablo Casado supuso un antes y un después. Casado ha renovado el 80% de las candidaturas al Congreso y ha hecho cambios importantes en el discurso y ha sido muy contundente con los casos de corrupción.