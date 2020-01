Torrezno de Soria bate récord con una producción de 1,5M de kilos

La aceptación por el Torrezno de Soria no para de crecer. La Marca de Garantía terminó el año con una cifra récord de producción, 1.546.548 kilos de panceta de cerdo adobada certificada, lo que supone la elaboración de unas 900.000 pancetas, si se estima que cada una tiene un peso medio de 1,7 kilogramos. Esto en unidades deja una cifra relevante, ya que representan más de 13.600.000 torreznos de Soria repartidos por gran parte de la geografía española. Según apunta el presidente de la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria, Samuel Moreno, el producto llega prácticamente a todas las provincias de España, «nos falta alguna de Andalucía y Ceuta y Melilla, pero vamos cubriendo todo el territorio poco a poco», puntualizó.

El buen comportamiento del año arroja una producción un 9,56% por encima de la certificada en 2018, cuando se alcanzaron los 1.411.625 kilos, una cifra que parecía difícil de rebasar, según indican desde la Marca de Garantía. «Sin embargo, los datos certifican el crecimiento año a año de la salida de pancetas adobadas al mercado». Y eso a pesar de la subida de los precios de la carne de porcino, sobre todo como consecuencia de la peste porcina china que ha trastocado todo el mercado mundial.

No en vano, recuerda Moreno, China ha destruido lo que representa una cuarta parte de la cabaña mundial para evitar más contagios, y evidentemente también el Torrezno de Soria se ha visto afectado. «El precio ha subido más de un euro, lo que supone que el kilo de panceta en la tienda pueda estar entre los 10 y 12 euros», matiza. Un problema al que también se enfrentan los hosteleros, que deben repercutir la elevación de los costes en el precio final al cliente. «Al final el consumidor se retrae si le suben los precios», reconoce Moreno sobre la coyuntura económica. Y la situación no tiene visos de mejorar al menos en este presente año, principalmente por el tipo de explotación en el país asiático, de carácter familiar y pequeño tamaño, lo que hace más complicado controlar y evitar contagios para acabar erradicando la enfermedad.

¿Se está convirtiendo el torrezno en un producto de lujo? Moreno asegura que simplemente ha adquirido el lugar que le corresponde. «La panceta de cerdo en España nunca ha sido un artículo de lujo, aunque por ejemplo en el sudeste asiático es toda una delicatessen. Aquí lo que hemos hecho ha sido darle un poco de valor, le hemos puesto en su sitio», recalca. En definitiva, «el producto en sí es el mejor embajador, porque cuando le das a probar a alguien lo primero que dice es que está buenísimo», recalca el presidente de la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria, en la que están incluidas nueve empresas de la provincia.

Volviendo a los éxitos del año pasado, fue el mes de agosto el de mayor producción de la historia con 144.578 kilos, superando en más de 2.000 kilos a la certificación registrada en 2018. Y a ello sigue contribuyendo el hecho de que ya sean nueve las empresas cárnicas que alimentan la Marca de Garantía.

El pasado 31 de octubre se formalizó la primera pegatina de Torrezno de Soria a los productos de Gourosma, última firma en adherirse a la Marca de Garantía, bajo la denominación comercial de Tierras del Burgo. Sobre la posibilidad de nuevas incorporaciones, Moreno afirma que aquellos que no lo han hecho ya no cree que lo hagan ahora, incluso insinúa que lo que está ocurriendo es que los quienes están fuera sacan rentabilidad de la marca, «van a rebufo, y encima dicen que lo pueden vender más barato porque no pagan la Marca de Garantía», apunta.

En lo que concierne a los formatos, Moreno indica que está aumentando en buena medida el producto precocinado. «Es el gran crecimiento por nuestra parte», reconoce, sobre todo pensando en todos los perfiles de consumidores. «Fuera de Soria la gente no se está 50 minutos para hacer unos torreznos, hay que ponerle las cosas fáciles y aunque el resultado puede no ser el mismo, está claro que el precocinado facilita mucho, ya no sólo fuera de la provincia sino en la propia Soria», destaca.

La Marca de Garantía Torrezno de Soria continúa con su creciente progresión en cuanto a producción y expansión, a lo que han ayudado acciones en 2019 como su presencia en una de las ferias de alimentación más importantes del mundo, Anuga (Colonia, Alemania) o la participación en el talent culinario MasterChef Celebritiy, entre otras.

Una de las acciones de mayor trascendencia de la Marca para los próximos meses será la participación en la feria Alimentaria, en Barcelona, en el mes de abril. Aunque ya ha acudido en 2014, también en 2016 y en 2018 de la mano de Tierra de Sabor, lo hará por primera vez en 2020 con un espacio propio de 105 metros cuadrados.

Moreno asegura que la salida al exterior es difícil y un proceso lento, pero están en ello. Los pasos que han dado por ahora han dado «tibios resultados, sin embargo, hemos visto mucho interés. Es cierto que el nivel de precios de la carne porcina no ayuda», explica.