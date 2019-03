El torrezo lanza sus redes al mercado alemán

La Asociación Marca de Garantía Torrezno de Soria conformada por ocho fabricantes, realizará este año su primera acción comercial fuera de España. En concreto, promocionará El Torrezno de Soria en la Feria de Onuga en Colonia (Alemania) durante el próximo mes de octubre con el objetivo de apoyar la internacionalización de este producto que,año tras año, y desde consiguiera el sello de garantía, gana más adeptos.

El gerente de la oficina técnica de la Marca, Juanjo Delgado, señaló que esta misma semana obtuvieron la confirmación oficial de la primera acción comercial en el extranjero a través del Instituto del Comercio Exterior, y aludió a los beneficios que pueden conllevar este tipo de acciones para las empresas que conforman la Asociación. «Es la primera acción de este tipo que se realiza desde la Asociación. No obstante, cada empresa tiene su política de comercio exterior, algunas lo tienen muy desarrollado en otros productos y poco a poco pretenden ampliar las ventas en el exterior con el torrezno», dijo.

Las acciones comerciales de este 2019 no acaban ahí. La oficina técnica avanzó que próximamente un programa de televisión de ámbito nacional centrará su atención en el producto, una acción que pretende ampliar las ventas a lugares de España donde todavía no se consume el producto.

En cuanto a las previsiones de producción de este ejercicio, Juanjo Delgado no se atrevió a especificar cuánto podrán aumentar las ventas, que el pasado año se cerraron en 1.425.000 kilos de panceta vendida. En este aspecto, indicó que de 2017 a 2018 las mismas aumentaron casi un 25%, por lo que este año, con la incorporación de una nueva empresa a la Asociación (Embutidos Uxama, de El Burgo), que estará certificada antes del verano, las ventas superarán, a lo poco, las 1.600.000 de kilos.

Asimismo, avanzó que hay otras tres o cuatro empresas de pequeño tamaño que fabrican panceta y que podrían entrar a la Asociación Marca de Garantía, y agregó la conveniencia de ir de la mano, ya que, sin participar, se benefician de «la moda y el boom de este producto». «Creemos que no formar parte de la marca de garantía es poco responsable, ya que las empresas indirectamente se benefician de nuestro trabajo al vender Torrezno de Soria. Si van todos a una, más fuerte será la marca y mejor irá la economía soriana», justificó.

El Torrezno de Soria’ se vende principalmente en esta provincia, en Zaragoza, La Rioja, Navarra, el País Vasco y Castilla y León (principalmente en Valladolid). Además, a lo largo de estos años la Marca ha conseguido que producto se pueda adquirir «en las principales cadenas de distribución de España». La Cámara también apuesta por promocionar el producto en Galicia, Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, donde todavía no ha recalado.

Por otra parte, el lunes está previsto que se celebre una nueva fase del concurso de El Mejor Torrezno del Mundo. En este caso, la cita será en el mercado municipal de Soria a partir de las 18.00 horas y servirá para elegir la mejor panceta en la categoría de Innovación. En el evento participarán ocho cocineros, siete procedentes de la provincia de Soria y uno de Aranda de Duero (Burgos).