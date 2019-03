El total de la cárcel abrirá si llegan más presos al programa de empleo

Los plazos de apertura del nuevo centro penitenciario de Soria se mantienen, al margen de que exista cambio de Gobierno. El objetivo es que entre en funcionamiento a principios del año que viene, sin descartar que pueda ser ya a finales del presente, según señaló el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, que ayer visitó las instalaciones junto con el director de Producción de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), Juan José Torrejón, y la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones.

Serán sólo cuatro de sus ocho módulos, algo que ya está ocurriendo en otras cárceles de este tipo, como Zaballa, Murcia II y en Las Palmas II, «en situación de medio funcionamiento». La razón, que no hay ni suficientes funcionarios ni presos para llenarla.

De hecho, podría pasar tiempo hasta que eso ocurriera. Según Ortiz, la apertura en su totalidad «va a depender de la evolución de la población penitenciaria y de la capacidad que tengamos para reponer la tasa de funcionarios». Añadió asimismo que «si las expectativas en Soria en cuanto a la capacidad de generar trabajo productivo dentro de la prisión requiriera traer internos de otras partes podríamos acelerar la rápida apertura total del centro».

Y es que, según dijo, la vieja prisión es «una de las primeras de España en ser capaz de dar un trabajo productivo a las personas que están dentro», y el propósito es mantener esa ocupación para los internos en la nueva prisión.

Afirmó que «lo lógico» es empezar con cuatro módulos, para rentabilizar recursos, «porque estamos en un proceso de reposición del número de empleados públicos perdidos en los últimos años», señaló, recordando que el actual Gobierno aprobó el año pasado una oferta de empleo público para Instituciones Penitenciarias de 956 nuevos puestos. «Está previsto que una parte puedan venir a esta prisión», recalcó. La segunda circunstancia que marca esta decisión es que «afortunadamente el número de personas privadas de libertad en España en los últimos diez años ha descendido en 13.000», lo que hace que en estos momentos en España no existan problemas de hacinamiento en las prisiones, como sí ha habido en otros momentos de la historia reciente. Eso permite abrir con cuatro módulos «y poco a poco ir incrementando hasta su total ocupación y funcionamiento», indicó.

Esos cuatro módulos necesitarían 210 funcionarios, mientras que la relación de puestos de trabajo, ya elaborada, recoge 419 funcionarios y 32 de personal laboral. Muy lejos de los 131 funcionarios que conforman ahora la plantilla de la cárcel actual. «Para aprobar la relación de puestos de trabajo se necesita la orden ministerial de apertura del centro, y ésta la proponemos al ministro unos meses antes de que tengamos la certeza de que la obra está acabada. Sólo es mandarla, con una memoria justificativa y con las necesidades», explicó el secretario general de Instituciones Penitenciarias.

Ortiz manifestó que el fin de la legislatura y cambio de Gobierno no afectará a los planes de puesta en funcionamiento. «Lo importante son los expedientes puramente administrativos, uno de ellos está a punto de finalizar, que es el de expropiación, y después está perfectamente preparado el siguiente, que es el de ejecución del colector. Son los dos expedientes que permitirían estar en condiciones óptimas, sea quien sea quien esté al frente de la responsabilidad de Instituciones Penitenciarias, de decir que se abra la nueva prisión», puntualizó, insistiendo en la voluntad política «y las ganas de todos los implicados».

Barcones recordó que la dotación de mobiliario ya está en marcha con más de 20 pliegos para ello. «Se está realizando ya todo ese material y el último reto eran los puestos de trabajo, que hasta que no esté la orden ministerial de apertura no se puede sacar la relación de puestos de trabajo, lo que no quiere decir que este Gobierno no la deje hecha y no esté preparada para que cuando llegue ese momento se lance un trabajo en el que se ha puesto mucho esfuerzo», destacó la delegada del Gobierno.