El transporte a la demanda, que da opción a los vecinos de los pueblos más pequeños de mantener un servicio de autobús aunque sea previa petición cuando así lo necesitan, sigue perdiendo viajeros con el paso de los años en Soria. Cerca de 3.000 en el pasado 2018, con reducción en todas las zonas, las 11 que recorren el territorio provincial, a excepción de la de Gómara, con una exigua ganancia de dos usuarios. El servicio ha demostrado su eficacia pero la sangría poblacional juega en su contra.

A lo largo del año pasado fueron 20.414 los viajeros que utilizaron el transporte a la demanda en las 11 zonas actualmente en activo en la provincia, 2.933 menos que un año antes cuando la prestación fue útil para 23.347 personas. La bajada continúa de forma paulatina como evidencian los balances anuales más recientes. De los 26.567 viajeros de 2015 se pasó a 25.830 en 2016 y eso que en durante esos años todavía no se había implantado la prestación conjunta con el transporte escolar, que también combina el traslado de los chavales a los centros educativos y ha permitido optimizar recursos.

Por zonas, Ágreda contó con 1.495 viajeros, lo que supone 144 menos que en el ejercicio anterior;en Almazán sumaron 3.131, una bajada de 181; en Arcos de Jalón se registra una de las mayores caídas, hasta 502 menos que en 2017, quedándose con 1.296 usuarios. Son 151 los viajeros que dejaron de utilizar el servicio en la ruta de Berlanga de Duero y en Covaleda se quedaron con 41, dos menos. Gómara es la única zona que mantiene el tipo, aunque con apenas dos viajeros más hasta llegar a 626. En Ólvega se rebaja la cifra en 381, bajando del millar hasta los 905; San Esteban de Gormaz perdió 71 viajeros y se quedó en 181. También las cifras cayeron en San Leonardo de Yagüe, en concreto 350 menos, para prestar servicio a 2.371. En San Pedro Manrique fueron 436, es decir, 181 menos, y en la zona de Soria rural el descenso es muy significativo, el más acusado de todos, dejándose 1.120 viajeros a lo largo del año, pasando de 8.098 a 6.978. Otras rutas trasladaron a 150 personas y la prestación conjunta con el transporte escolar se quedó en prácticamente las mismas cifras, 842, sólo dos menos.

Una de las empresas que gestionan el transporte a la demanda y que más zonas abarca es la de Sanz Tierno Autocares, entre ellas la de Gómara. «El sistema es bueno, en mi opinión es el ideal para dar servicio a todos esos pueblos donde no puede haber una línea regular, sin embargo, creo que debería darse más a conocer», explica el empresario José María Sanz.

Considera que la despoblación es el principal problema y por eso los usuarios tienen un perfil similar en todas las líneas, sobre todo personas de avanzada edad que cuentan con el transporte a la demanda como la principal forma de salida ya que no pueden disponer de vehículo propio. «Lo usan para ir al médico, al mercado, hay quien va a la peluquería... y el 80% son personas mayores», especifica.

Únicamente en los meses de verano cambia el cariz en los autobuses. «Entonces vienen jóvenes que están en los pueblos de veraneo y que van al municipio más grande», matiza el empresario. Reconoce que en los últimos meses se han detectado caras nuevas, «gente de fuera que ha empezado a vivir en algunos pueblos y por lo que sea no dispone de coche propio y recurre al transporte a la demanda, pero nunca se sabe el tiempo que pueden estar por aquí», comenta.

Precisamente para garantizar un futuro en todas estas líneas es fundamental afianzar a los viajeros y seguir extendiendo los usos. Sanz destaca que el sector de toda Castilla y León apuesta por que el transporte a la demanda sea utilizado también para ciertos asuntos sanitarios, en concreto el traslado de quienes requieren rehabilitación. «Vienen las ambulancias a buscarles cuando son personas que por su situación no necesitan este transporte sanitario. Es la reivindicación que hacemos, que se incorpore esta prestación al transporte a la demanda, resultaría más barato», afirma. Consideran que es una posibilidad que se puede estudiar.

Lanzan el planteamiento después de que la prestación conjunta escolar haya demostrado que es útil. «Funciona muy bien», señala Sanz:«Se cuestionó en su momento si era positivo mezclar a los escolares con el resto, pero se ha demostrado que en muchos casos son nietos y abuelos, porque en los pueblos no vive mucha gente y la mayoría son familia».

Asegura que precisamente este servicio integrado, que el pasado año trasladó a 842 personas, «es lo que mejor funciona, porque los escolares van cinco días a la semana», lo que amplía las posibilidades para el resto de usuarios. El empresario recalca que esta combinación contribuye a mejorar la rentabilidad, «en vez de un servicio se están prestando dos a la vez», puntualiza, con el consiguiente ahorro para la Junta de Castilla y León que gestiona tanto el transporte a la demanda como el escolar.

La inversión realizada por la explotación de las rutas en la provincia se elevó a 742.728 euros el pasado año, siendo Soria rural la que mayor desembolso representa, exactamente 201.620 euros, según la información de la Junta de Castilla y León.