El transporte pide «sensibilidad» ante la propuesta de encarecer el gasóleo

Los conductores y transportistas sorianos salieron ayer a la calle para celebrar su patrón, San Cristóbal. A buen seguro, los profesionales pidieron al Santo salud y viajes seguros, mientras que quedó para la administración la solicitud de «sensibilidad» ante la propuesta de subir el gasóleo. Desde la Agrupación de Transportistas Sorianos (Agrutranso) su presidenta, Inmaculada Ramos, confió en que no llegue a adoptarse la medida. Si se hace, abogó por que exista un mecanismo que compense el palo que supondría para un sector vital.

«Tenemos conocimiento por los medios de comunicación. También en el seno del Comité Nacional de Transportes, donde estamos representados a través de nuestra federación interregional Fitrans. Se está barajando la posibilidad de equiparar los impuestos de hidrocarburos de la gasolina y el gasóleo», resumió Ramos sobre la situación. Si se adoptase «conllevaría al sector otro golpe duro, económicamente difícil de soportar» para los profesionales.

No obstante la presidenta de Agrutranso afirmó que «espero que sea solamente una posibilidad que se haya barajado. En cualquier caso, si esto se llevara adelante, que las administraciones se sensibilicen para que desde luego sí o sí la recuperación de esta subida nos la devuelvan a través del céntimo sanitario. Si no, el transporte, que al fin y al cabo es el termómetro de un país, se vería con una mayor dificultad para poder seguir manteniendo sus empresas».

Ramos apuntó la importancia del sector y reiteró su confianza en que las administraciones sean sensibles. «Indudablemente si los camiones no mueven las mercancías en los supermercados, en las gasolineras... el país se paraliza. Tenemos una prueba evidente hace bien poquito en Brasil. Ha habido una huelga que ha paralizado el país. En cualquier caso, debemos recordar a la administración que deben ser sensibles a lo que desgraciadamente sufre el transporte y no me cabe ninguna duda de que nos tendrán en cuenta».

Ya en Soria y respeto a la situación del transporte, «los camiones seguimos por la carretera. La crisis ha dejado muy tocado el sector porque muchas empresas han desaparecido. En los últimos 10 años ha podido desaparecer del sector un 25%. Pero es cierto que somos valientes y seguimos en este trecho, manteniendo las empresas que tenemos abiertas».

El día a día se desarrolla «con mucha lucha, porque es muy difícil trasladar todos los costes que sufrimos, las subidas, a la tarifa del transporte, y aún así se mantienen las empresas abiertas. En la provincia, en la asociación, contamos con alrededor de 150 empresas y 400 trabajadores. La mayoría son empresas de autónomos y pymes».

Respecto a la celebración de San Cristóbal, los actos comenzaron con una eucaristía a mediodía antes del ya tradicional desfile de vehículos. Decenas de cabezas tractores, relucientes para la ocasión, recibieron la bendición y fueron hisopeadas para que el camino fuese propicio. Entre medias, automóviles, motos e incluso algún ciclista alargaron la caravana en la que resaltaban las potentes bocinas de los gigantes de la carretera.

Tampoco faltaron los clásicos, como un Fiat 124 Spider, varios 600 con su inconfundible sonido o incluso un motocarro más que veterano que petardeó a gusto abriendo camino a los camiones. Color, calor y estampas de San Cristóbal para celebrar que Soria se mueve sobre ruedas.