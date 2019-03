Las travesías son «competencia» de Fomento

La falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y la convocatoria de elecciones generales en abril demoran la solución de las antiguas travesías de las carreteras nacionales a su paso por la capital. De los acondicionamientos y arreglos a cargo del Estado que negocia el equipo de Gobierno. Sin embargo, del proceso ha quedado claro para el equipo de Gobierno el reconocimiento de la titularidad por parte del Ministerio de Fomento. «Por fin sabemos que esa competencia» es del Ministerio, señaló el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz, en la rueda de prensa con motivo de la celebración ayer de la Junta de Gobierno. «Tendremos que seguir negociando», admitió una «posible solución» a las mejoras, pero la situación parece a salvo de los posibles vaivenes en Moncloa.



«La cuestión clara de que las travesías pertenecen al Gobierno de España» ha quedado asentada en este tiempo, con el PSOE al frente del Ejecutivo. De manera que este principio seguiría «si está este Gobierno o el que venga».



Los fallidos Presupuestos Generales del Estado contemplaban un programa plurianual de 2,6 millones para las travesías. Y el Consistorio soriano aspiraba a cerrar a comienzos de este año un acuerdo con Fomento para diseñar y financiar la transformación en bulevar de la avenida de Valladolid. El pasado diciembre arrancaron las labores para retirar tocones y allanar las deterioradas aceras de Eduardo Saavedra en las inmediaciones del solar de la antigua Revilla.



De manera que para el equipo de Gobierno está claro con tales antecedentes la admisión de la responsabilidad por parte de Fomento. Algo que el precedente Ejecutivo del PP no había admitido, considerando cumplidos pasados convenios con el Consistorio, realizados unos compromisos por su parte que derivaban de hecho en la competencia municipal.



Empresas y autobús

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local adoptó en su sesión de ayer una serie de acuerdos vinculados a las pequeñas empresas y la promoción comercial. Así, aprobó las bases de la convocatoria de 2019 de ayudas para microempresas. Las bases no varían en relación a otros años, con la financiación de inversiones o cobertura de gastos de alquiler de local para unos beneficiarios (firmas de reciente creación) que pueden obtener un máximo de 2.000 euros. Este tipo de apoyos han movilizado desde su creación en 2010 hasta 333 concesiones, por un importe de 550.000 euros. El órgano de Gobierno no sólo dio el visto bueno a las bases del año, sino también a la concesión de las subvenciones correspondientes a la segunda convocatoria de 2018. Las ayudas de microempresas realizan dos publicaciones por ejercicio.



En el caso de las correspondientes a la segunda mitad del año pasado, fueron 22 las ayudas concedidas, por 38.000 euros.



En cuanto a la promoción comercial, se trata de los respaldos municipales a la realización de actividades, sus gestos corrientes, mobiliario o viajes. Una reserva de 30.000 euros. El máximo de la financiación asciende a 3.000 euros y no se concederán ayudas inferiores a los 1.000.



La Junta de Gobierno aprobó además la liquidación del anterior periodo de gestión del transporte urbano. A 201.000 euros se eleva el desembolso que el Consistorio realizará en favor del Grupo Avanza, atendiendo a los informes técnicos. La liquidación no contempla el IVA, después de que quedara claro que así tiene que ser desde 2017.



En cuanto a los periodos anteriores, «esa parte todavía no está clara», señaló Muñoz. Que el Consistorio no debía abonar el IVA en la subvención al transporte parecía quedar claro a raíz de una respuesta parlamentaria, pero parece que no es así. En su caso, Soria reclamará las devoluciones.