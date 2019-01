El trayecto de Soria a Madrid tarda casi lo mismo que hace 40 años

La Asociación Soriana de Amigos del Ferrocarril (Asoaf) y la plataforma Soria Ya no están dispuestos a que pase el tren del problema del ferrocarril en la provincia, y reclaman para la línea Soria-Torralba no solo los 20 millones comprometidos hace 10 años y cuyo contrato se rescindió, sino mayores inversiones que se destinen a rebajar el tiempo del viaje de la capital soriana a Madrid y para la línea Soria-Castejón, cerrada al tráfico y cuyo reflotamiento propugna una plataforma encabezada por la capital soriana y por otros municipios de la provincia. La queja más importante, que el tiempo del trayecto es igual a hace 20 años y parecido al de hace 40

En un comunicado conjunto, Asoaf y Soria Ya abordan los que a su juicio son los grandes males que padece el ferrocarril en la provincia, de rabiosa actualidad con los líos del tren en Extremadura que parecen reforzar también las tesis de Soria, aunque no goza de la misma cobertura en el ámbito nacional. En este sentido, ambas entidades se refieren a la «creciente sensibilización de la opinión pública frente a la preocupante situación de muchas líneas y servicios ferroviarios», para directamente tildar la situación del ferrocarril soriano de de «absoluta precariedad, manteniéndose de forma testimonial y cuya rentabilidad social debe ser estimulada con medidas urgentesque justifiquen su utilidad como servicio público».

La catalogación como tal pertenece al Consejo de Ministros de la etapa de Rajoy y el término es OSP (Obligación de Servicio Público), que impediría cerrar la única línea de ferrocarril existente en la provincia.

Amigos del Ferrocarril dice haber contabilizado durante el pasado año 2018 más de una treintena de retrasos superiores a 15 minutos, más de la mitad de ellos de más de 30 minutos y «algunos especialmente graves», como los acontecidos el 4 de octubre y el 25 de noviembre pasados con demoras de 118 y 80 minutos respectivamente, con transbordos entre trenes o con trenes de cercanías, además de otros siete viajes realizados por carretera por avería o falta de disponibilidad del tren. Asoaf deja claro que en esos datos no se recogen los retrasos de 10 minutos o inferiores.

Las dos entidades admiten, eso sí, que se ha producido una cierta mejoría en el transporte ferroviario en la provincia durante las últimas semanas, o al menos se han reducido las incidencias, debido a la utilización de los trenes de la serie 599 y «al incremento del tiempo de viaje», medida esta última que se aplicó desde febrero de 2016 para reducir los retrasos habituales.

Pero esta «precariedad» que apunta tanto Soria Ya como Asoaf consideran que n»o viene dada unicamente por los retrasos y averías». «La normalidad del servicio no es precisamente competitiva frente a otros medios de transporte», apuntan. «El tiempo de viaje entre Madrid y Soria, establecido en tres horas, es a todas luces excesivo para conectar ambas ciudades cuando por carretera se puede tardar casi una hora menos». Esta es una comparativa que parece no ofrecer discusión y que ahora mismo decanta la balanza en favor del bus: el tiempo del viaje.

Pero Soria Ya y Asoaf van más allá al afirmar sobre el tiempo del trayecto entre la capital castellana y Madrid que «dichos tiempos de viaje son los mismos que hace veinte años, y ligeramente inferiores que hace treinta o cuarenta años».

También se analizan las tarifas, ahora de actualidad después del incremento de las mismas en un 3,4% para el billete de la línea de Soria a Madrid. Recuerdan que en 2010 ya se incrementaron «justificando la subida en el empleo de trenes con mayor velocidad que los 592 y 596 empleados hasta entonces y que rebajarían los tiempos de viaje». Esta medida supuso parar el reloj en dos horas y cuarenta y cinco minutos. En la actualidad se emplean trenes de las serie 594, 598 y 599 «con los horarios alargados hasta las tres horas para erradicar los retrasos que continuamente sufrían debido al estado de la infraestructura».

El estado de la línea Torralba-Soria merece un capítulo especial por parte de ambos colectivos. Ésta sufrió una remodelación en algo más de la mitad de la misma, «pero en estos años el estado en el que se encontraban los tramos sin remodelar ha hecho que se establecieran LTV (limitaciones temporales de velocidad) que han lastrado los tiempos de viaje». Actualmente se están llevando a cabo trabajos para eliminar tales limitaciones, y se ha prometido una inversión de 20 millones de euros para finalizar la remodelación que comenzó hace más de diez años.

Consideran los Amigos del Ferrocarril y la plataforma que las remodelaciones previstas, «si es que llegan a culminarse», se antojan «insuficientes para potenciar el servicio ferroviario». Reclaman en este sentido una «inversión mayor», que contextualice la actual línea en un corredor con continuidad a otros destinos «aprovechando la línea Soria-Castejón y llevando a cabo una remodelación más ambiciosa que permita reducir sensiblemente tiempos de viaje con Madrid», además de otras medidas como una ampliación de la oferta diaria de trenes con al menos una frecuencia más por sentido.

Para finalizar, denuncian «las carencias del ferrocarril», que según ellos, no tiene otro objetivo que la potenciación del mismo. «Es necesario para Soria disponer de un ferrocarril que vertebre el territorio y que sea atractivo para captar viajeros y mercancías».