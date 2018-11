Un tren de Extremadura presta el servicio hasta el Cañuelo al producirse una avería en el de Soria

Extremeños y sorianos no sólo comparten incidencias en sus servicios ferroviarios, ahora también intercambian trenes. Es lo que ocurrió la tarde noche del pasado domingo, cuando una avería en el convoy que tenía previsto desplazarse desde Madrid-Chamartín hasta la capital soriana llevó a Renfe a determinar que fuera un tren procedente de Extremadura el que prestara el servicio hasta Soria.

Según explicaron fuentes de la compañía ferroviaria, el tren con destino a El Cañuelo, que tenía prevista su salida a las 19.00 horas del domingo, «se quedó inútil al salir de la base», por lo que fue necesario buscar otra máquina que hiciera el servicio. Dado que en Extramedura también utilizan trenes diésel, porque la línea tampoco está electrificada, como es el caso de Soria, fue el tren procedente de Cáceres, que llegó a Madrid a las 19.09 horas, el elegido por Renfe para cubrir la baja por avería.

Una circunstancia que no hubiera supuesto un gran retraso si no fuera porque tuvo que repostar para llenar su tanque de gasoleo, dado que ya había realizado el recorrido para el que estaba programado en principio. Finalmente, el tren hacia Soria partió con 73 minutos de retraso, con el consiguiente trastorno para los 21 viajeros, que vieron cómo en el panel se informaba de que la máquina llegaba con retraso.

A ello se suma, según testimonios de los propios pasajeros en redes sociales, que el intercambio del interventor se produjo en Humanes y no en Sigüenza, como es habitual, por lo que se acrecentó la espera. Fuentes de Renfe expresaron que al alterarse la hora de salida se pueden producir interferencias con otros servicios que tienen que cruzar o utilizar la misma vía en sus horarios previstos. Asimismo, destacaron que no existen trenes asignados a determinadas zonas sino que se dispone del material en virtud de las necesidades, por eso ayer se utilizó un convoy procedente de Extremadura, porque cumplía las condiciones necesarias para discurrir por la vía hacia Soria. «Se busca la mejor solución con el material correspondiente», matizaron.

En esta ocasión, el tren Cáceres-Madrid que después llegó al Cañuelo es un diésel 598, y el averiado que tenía que haber salido de Chamartín a las 19.00 horas y que no pudo hacerlo es un 599, el que habitualmente presta el servicio Soria-Madrid. Este último se encuenta en los talleres al objeto de determinar las causas del fallo y su subsanación.

Desde la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Soria, Asoaf, aseguraron, «con algunas de las últimas incidencias empezamos a dudar de las soluciones prometidas hace un par de meses en la reunión entre Virgina Barcones y el Ministerio de Fomento», preguntando por los trenes que iban a ser revisados en profundidad y si ya operan entre Madrid y Soria.

Para colmo de males, aunque poniendo una nota de humor a todos estos lamentables sucesos del tren de Soria, el panel interior del vagón marcó una velocidad de 255 kilómetros por hora, evidentemente por error.