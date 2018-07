Tres de cada cuatro votaciones del pleno salen por unanimidad

Las sesiones del pleno de la capital se toman un respiro hasta septiembre. Tras la sesión del pasado viernes, la asamblea no volverá a convocarse previsiblemente hasta septiembre, a no ser que corra prisa alguna tramitación de calado. Es lo que sucedió en 2014, con la tercera información pública de la norma del Casco Histórico, y en 2013, con la modificación del PGOU en el mismo ámbito. Las ‘vacaciones’ del pleno son un buen momento para recapitular lo sucedido en él en lo que va da año, un arco en el que resulta que la unanimidad ha presidido la mayor parte de las votaciones. Así, en tres de cada cuatro han estado de acuerdo todos los grupos.



De enero a julio han sido 24 las decisiones adoptadas, de las que 18 salieron adelante con todas las manos alzadas. El cómputo excluye las mociones e incluye una proposición del PSOE sobre el Día Internacional de la Mujer, de la que se desmarcaron con la abstención PP y Ciudadanos, al considerar que se politizaba la cuestión y que el escrito quedaba fuera de fecha. Y es que la sesión se celebró en segunda convocatoria, al coincidir la primera el mismo Día Internacional y faltar el quorum necesario debido a las ausencias en seguimiento de la huelga convocada.



El PP respaldó la mayoría de los asuntos, en concreto, en 21 ocasiones, el mismo número que IU. En cuanto a Ciudadanos, lo hizo 22 veces. Por su parte, Sorianos participó favorablemente en 19 votaciones. La aprobación provisional del PGOU para Pedrajas, Oteruelos y Toledillo; la modificación de la Ordenanza de las plusvalías; la cesión de un solar a la Asociación de Parálisis Cerebral de manera que pueda ampliar sus servicios; el Reglamento del Consejo de la Infancia y Adolescencia; el Plan de Infancia; o el cambio de las condiciones del retén fueron algunos de los temas unánimes, más allá de cuestiones regladas, como las relativas a las carreras profesionales del personal municipal.



En los siete meses del año el equipo de Gobierno se encontró con reticencias en forma de negativa en la sesión de junio, cuando se concentraron las votaciones en que PP, Sorianos e IU emitieron sus únicos dos expresiones negativas del año.



Así, la modificación presupuestaria para ampliar la partida que sufragara los gastos del encuentro Think Europe concentró los rechazos de PP, Sorianos e IU. La cita sobre el Compromiso y que condujo a Soria a importantes líderes nacionales e internacionales contaba en las cuentas con una reserva de 40.000 euros, pero acabó costando 100.000. El equipo de Gobierno confiaba en un patrocinio institucional y privado que al final no acabó produciéndose y la diferencia fue asumida por el Consistorio, con la abstención de Ciudadanos, al desconocer los impactos que el congreso había tenido en la ciudad. A continuación llegó el punto de los cambios en la Reglamento del servicio de agua, con la posibilidad de que los particulares cedan el contador a la empresa mixta que gestiona el recurso y la inclusión de la telelectura. PP y Sorianos sostuvieron los votos en contra, mientras IU se abstenía y Ciudadanos respaldaba el dictamen. El segundo voto negativo de IU en lo que va de año tuvo que ver con las modificaciones en el sistema de contabilidad del Palacio de la Audiencia. Ciudadanos no ha emitido hasta julio ningún pronunciamiento en contra y se ha abstenido en dos ocasiones. Sorianos es la formación que al recurrir a esta opción en tres puntos lleva la marca más alta de momento.



Tres de cuatro votos unánimes, un 75% en 2018 y una ligera caída en relación al mismo periodo del año anterior. Entonces los acuerdos generales cubrieron 17 puntos, es decir el 81% de los 21 del total. Lo que quiere decir también una pequeña caída en relación a los 24 que van hasta el momento en 2018.

Hasta julio del año pasado, las únicas manos en contra que se alzaron por parte de PP, Ciudadanos e IU tuvieron como causa el presupuesto municipal. Sorianos se unió a la negativa y sumó un segundo ‘no’ en el periodo a causa de la Ordenanza de Transparencia.