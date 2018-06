Tres policías heridos y dos detenidos en un incidente en Nicolás Rabal

El vídeo recorrió ayer las redes sociales y fuentes de la Subdelegación del Gobierno, a requerimiento de este medio, ofreció su versión de lo ocurrido, y también una de las afectadas por el incidente. En el vídeo se aprecia un enfrentamiento con golpes incluidos entre dos agentes de paisano, un hombre y dos mujeres. Y el saldo que ofrecieron ayer las citadas fuentes fue el de tres policías heridos, «con parte de lesiones», y dos detenidos, de nacionalidad dominicana, una mujer (K.G.F.), a la que se le investiga por atentado a la autoridad, y un hombre que grababa precisamente el vídeo, por carecer de los papeles en regla para residir en España (infracción a la Ley de Extranjería).

El incidente se produjo, siempre según la Subdelegación, cuando los agentes trataban de estacionar el vehículo junto a la iglesia de San Francisco, en la calle Nicolás Rabal, cerca de la Comisaría de Policía, en torno a las tres de la madrugada del Jueves La Saca al Viernes de Toros. En ese momento, se produjo una discusión, «porque no acabaron de creerse que fueran policías». Las mismas fuentes señalaron que los ciudadanos dominicanos evidenciaban «haber consumido alcohol», y uno de ellos le arrebató un walkie. Subdelegación también añadió que hubieran podido producirse denuncias cruzadas. La detenida tiene antecedentes por amenazas y estafa.

Ni que decir tiene que el testimonio de los agentes en nada se parece al de los ciudadanos dominicanos. La denunciada, K.G.F., explicó ayer a este medio que el incidente se produjo cuando los agentes de paisano bajaban por la calle «muy despacio, y no señalizó el aparcamiento ni nada». En la maniobra, la mujer aseguró que «con el morro, golpeó por detrás de la rodilla del hombre que aparece en el vídeo», momento en que se desencadenó una discusión. Siempre según el testimonio de K.G.F., que estaba en compañía de su prima y de un amigo, pidieron explicaciones a los agentes de paisano. «Ni enseñaron la placa ni se identificaron como tales; el suceso se produjo en la orilla de la acera, salieron los dos, dejaron las puertas del vehículo abierta y la verdad es que no estaban en sus cabales», prosiguió. «Pregunté que por qué le empujaban a mi amigo, y me cogieron de los pelos, aún me duele la cabeza, y me tiraron al suelo. A mi amigo le cogieron del cuello y le tiraron al suelo, y quedó inconsciente».

Una ambulancia, según su testimonio, recogió al hombre y se lo llevó al hospital. «Luego salió una mujer policía de Comisaría y nos entraron a mi prima y a mí a empujones. Entré a la Comisaría y una mujer policía me puso las esposas y me llevó para adentro, y con la porra me pegó en las piernas y me dejó moratones, no la insulté».

Por la mañana, pasó a disposición judicial donde declaró ante la jueza. Apostilló que presentará denuncia por lo ocurrido, «aunque tengo miedo». Rechazó que hubieran bebido: «No es cierto. Les dije que nos hicieran la prueba de alcohol, yo no puedo beber».