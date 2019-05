Trimestre tributario en negativo por las devoluciones de maternidad

En los tres primeros meses del año el Estado ha ingresado en la provincia 43,2 millones de euros por los impuestos de IRPF, sociedades, de no residentes, IVA y especiales, principalmente, frente a los 45,41 millones del mismo periodo del año anterior, lo que supone un descenso del 4,7% en el citado periodo interanual, según los últimos datos de la Agencia Tributaria correspondientes al mes de marzo. La causa no es otra que las devoluciones extraordinarias que se llevan realizando desde el mes de diciembre por el IRPF correspondiente a las prestaciones por maternidad, que en Soria son 1.897 beneficiarios (1.860 mujeres y 37 hombres), aquellos que cobraron la prestación entre 2014 y 2017 y se les aplicó la retención correspondiente. De hecho, se han incrementado los reintegros totales un 2% (9,33 millones este trimestre frente a los 9,15 del mismo periodo del año pasado), compensando la caída de los ingresos brutos de 52,59 millones este año a los 54,56 en su comparativa interanual, es decir, un 3,6%.

Sólo las devoluciones por el IRPF han crecido un 50% de enero a marzo con respecto al año pasado, dado que este año la Agencia Tributaria pagó 2,647 millones de euros, frente a los 1,765 de 2018, si bien en el mes de marzo se frenaron, con 888.000 euros, aunque también supone un 54% más que el mismo mes del año pasado, 575.000 euros.

En marzo la recaudación tributaria cayó un 2%, pasando de los 6,462 millones a los 6,332 de 2018. Descendieron tanto los ingresos brutos, un 2,7%, como las devoluciones, un 4,4%. En lo que se refiere al IRPF, el Estado ingresó 2.784.000 euros, según las estadísticas de la Agencia Tributaria, un 30,3% menos que el mismo mes de 2018, 3.996.000 euros. Pero en el acumulado de enero a marzo se ingresaron 21.120.000 euros, un 5,1% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando el Estado obtuvo 22.264.000 euros por este impuesto.

Por el impuesto de sociedades, en marzo se ingresaron 521.000 euros frente a los 162.000 euros del mismo mes del año anterior. No obstante, el grueso de los pagos por el impuesto de sociedades se notará en los datos del mes de abril. Y en el primer trimestre los ingresos netos por este impuesto fueron de 383.000 euros, dado que aunque los ingresos brutos fueron 1,437 millones, un 33,1% más que el mismo periodo del año anterior, pero tuvo que devolver 1,05 millones de euros, un 58,1% menos que de enero a marzo de 2018, cuando las devoluciones ascendieron a 2,518 millones de euros. En cuanto a la recaudación del impuesto de la renta de los no residentes, IRNR, en la provincia se obtuvieron hasta marzo 15.000 euros frente a los 26.000 euros de los tres primeros meses de 2018, lo que hace que el primer capítulo, el que engloba IRPF, impuesto de sociedades y el IRNR, quede con 21.876.000 euros, un 3,4% menos que de enero a marzo de 2018, con unos ingresos de 22.642.000 euros.

La recaudación del IVA desde enero a marzo también ha descendido con respecto al mismo periodo del año pasado. Los informes mensuales de la Agencia Tributaria permiten comprobar que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha obtenido en lo que va de año la cifra de 21.118.000 euros de IVA frente a los 22.480.000 euros de ese mismo periodo un año antes, es decir, supone un 6,1% menos. Sin embargo, cambia la tendencia en marzo, cuando se recaudaron de IVA 2,8 millones de euros, frente a los 2,132 millones de euros obtenidos en el mismo mes del año pasado, un incremento del 34,2%. De impuestos especiales la recaudación fue de 79.000 euros, y en tráfico exterior los tributos han sido nulos, igual que el año pasado.

Así, en el capítulo dos que contempla la Agencia, es decir, tanto el IVA como los impuestos especiales y tráfico exterior, la cifra se elevó a 2.940.000 euros, frente a los 2.173.000 euros de enero a marzo del año pasado, es decir, un 35,3% más.

El capítulo tres, el correspondiente a tasas y otros ingresos, supuso en la provincia una recaudación de 70.000 euros, lo que supone un descenso del 32%, dado que de enero a marzo de 2018 el Estado obtuvo 103.000 euros.

Así, la recaudación tributaria en la provincia en estos años ha pasado de los 39,218 millones de euros de enero a marzo de 2008 a los 43,263 millones de euros del mismo periodo de este año, lo que implica un crecimiento casi de un 10,31%, tal y como reflejan las estadísticas de la Agencia Tributaria.