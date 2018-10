El TSJ confirma la absolución a tres empresarios de delitos de fraude por impago a la Seguridad Social

La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, contra la absolución de tres empresarios, participantes en dos sociedades, acusados de delitos de fraude a la Seguridad Social por el impago de cuotas que sumaban en total 183.624 euros.



La sentencia, contra la que cabe recurso de casación, confirma la resolución judicial dictada por la Audiencia Provincial de Soria que absuelve a J. A. C. Y., P. B. C. Y., y J. M. C. Y. de sendos delitos de fraude a la Seguridad Social a través de dos empresas dedicadas, entre otros fines, a la compra, venta, alquiler y reparación de vehículos y al transporte de mercancías por carretera.



La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León argumenta en los fundamentos de derecho de la sentencia que: «No ha podido caracterizarse o señalarse en toda la causa un solo elemento de juicio constitutivo del indispensable ánimo defraudatorio, en forma de maniobras elusivas de ningún tipo».



En los antecedentes de hecho de la resolución judicial se indica que las dos empresas, de las que los acusados son accionistas, compartían sede en la misma parcela polígono industrial Las Casas, en la capital soriana, tenían teléfonos fijos de contacto distintos y aunque se anunciaban en las páginas web como un mismo grupo tenían identificaciones fiscales diferentes.



Además, según la sentencia, los camiones utilizados por ambas empresas tenían distintos logotipos dependiendo de la empresa de la que dependen y las plantillas eran propias, así como la facturación de cada una de las sociedades. En la fecha de presentación de los escritos de acusación el importe de las deudas de las dos sociedades se elevaba a 119.140 euros y a 64.484 euros y a partir de la incoación del procedimiento penal, en el mes de septiembre de 2016, ambas empresas han procedido a abonar puntualmente las cuotas sociales.



En la resolución judicial de la Audiencia Provincial de Soria, en primera instancia, se argumentó la el fallo absolutorio en que: «No consta acreditada intencionalidad en los acusados de proceder al impago de cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social, habiendo procedido, durante el periodo de 2013 a 2016, al pago de deudas salariales respecto de sus trabajadores, con distintos retrasos, y haciendo frente a obligaciones derivadas de deudas contraídas con entidades bancarias, con los ingresos obtenidos de la actividad empresarial» de las dos empresas.