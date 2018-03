El TSJ confirma la culpabilidad del asesino de Rachida tras el recurso

soria

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, TSJCyL, ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa de Driss Faseh, condenado por la muerte de su esposa, Rachida Nour, a una pena de 20 años de cárcel. El Tribunal confirma así la culpabilidad del acusado, tal y como determinó la Audiencia Provincial de Soria, en juicio por jurado popular, en noviembre del año pasado.

La defensa expresó como fundamento de la apelación el error en la valoración de la prueba, la vulneración de la presunción de inocencia y la infracción de precepto legal. Sostiene la intervención o bien de un varón desconocido, dada la existencia de unos restos de ADN ajenos dentro de las uñas de la mano derecha de la fallecida que no pertenecen al acusado ni a ninguna de las personas del entorno familiar de aquélla, o bien de la anterior pareja de Rachida, contra la que existió una denuncia incoada en el Juzgado nº 3 de Soria por agresión y amenazas que fue archivada tras la muerte de la denunciante.

Como respuesta al recurso, el TSJCyL señala que «no puede decirse que haya faltado actividad probatoria para alcanzar la solución condenatoria» puesto que «el acta de votación del veredicto expresa de modo claro la certeza de las pruebas en las que el jurado se basó para decidir cómo lo hizo». El fallo del Superior añade que «las mismas podrán ser más o menos discutibles, pero tienen la suficiente virtualidad como para enervar la presunción de inocencia que se dice quebrantada» por la defensa.

La Sala del TSJCyL descarta la intervención en los hechos enjuiciados de una persona ajena al entorno familiar de la víctima «y no sólo por la ausencia de violencia en la puerta del domicilio familiar, sino porque del dictamen del servicio de biología que se contiene en el informe de autopsia no se deduce que en las uñas de las manos de la víctima se encontrasen restos celulares de un tercero, tal y como pretende el recurrente y, menos aún, que se hubiesen depositado allí como consecuencia de un acto defensivo verificado por aquella».

Sostiene que el hecho de que más de un año antes de acaecer los hechos enjuiciados se hubieran incoado unas diligencias por un delito de violencia de género contra el que había sido pareja de la víctima «no puede servir sin más para involucrarle en la comisión de un hecho distinto, máxime cuando ninguna actividad probatoria se ha intentado en torno al mismo».

Además aduce la propia declaración del acusado que confirma que ningún extraño había estado en la vivienda durante su ausencia, ya que manifestó que cuando llegó a su domicilio sobre las 21,30 horas de aquel día, «encontró a su mujer ‘caída en el suelo con medio cuerpo en el baño y el otro medio en el pasillo…’ y que le dijo que ‘se había resbalado en la bañera y se había caído’; y que al intentar levantarla y llevarla al dormitorio, la propia Rachida ‘colaboró con él ya que podía mantenerse en pie con ayuda…’», recoge el fallo del TSJCyL.

Ello indica que no había sufrido ningún ataque de un extraño, «porque si era capaz de hablar, se lo hubiera dicho a su marido para que avisase cuanto antes a las fuerzas policiales y a los servicios sanitarios». Añade la sentencia que la supuesta caída en la ducha no era bastante razón para sufrir «las importantes lesiones que se describen en el informe médico forense; y que, sobre todo, no habían tenido lugar todavía las operaciones de sofocación mediante la oclusión de los orificios respiratorios, que fueron la causa de la anoxia neuronal aguda y del consecuente deceso y que, por el escenario circunstancial dibujado por el propio acusado -que describe a su mujer con vida al llegar a la casa-, solo él pudo cometer al ser la única persona, junto a su hijo de dos meses, que se encontraba en la vivienda en ese preciso instante».