El TSJ cree inconstitucional la reforma exprés de PP, PSOE y Cs para salvar la caza

Febrero abrió la veda de la caza. No de manera literal, pero sí judicialmente de la mano de una decisión inédita que dejó en stand by la actividad cinegética en la Comunidad. Una prohibición que, a pesar de ser cautelar, se reafirmaba con la suspensión de la Orden Anual de Caza diez días después. Este es precisamente el plazo que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) marca para que Pacma, la Junta y el Ministerio Fiscal se pronuncien sobre la posibilidad de «plantear cuestión de inconstitucionalidad» contra la reforma exprés que PP, PSOE, Ciudadanos y UPL sacaron adelante para salvar la caza, con la abstención de Podemos y la negativa de Izquierda Unida.

Una consulta con la que el partido animalista dio por sentado el traslado de la cuestión al máximo tribunal. Poco tardó el gabinete de prensa del TSJCyL en recordar que la suspensión cautelar está pendiente de ser confirmada o revocada por la Sala de lo Contencioso-Adminsitrativo, que debe resolver el recurso de reposición interpuesto por el Gobierno regional. Matiz necesario para comprender la providencia, que remarca que dicha resolución «se ve afectada por el nuevo marco normativo y no puede ser desconocido» a la hora de ejecutarla. Es decir, la modificación de la normativa de caza a través de la Ley 9/2019 «incide directamente» en la resolución del recurso de reposición al «declarar cazables» las especies cinegéticas «sin remitirse ya a la orden que tenía que dictar anualmente la Administración» y estableciendo que se practicará «conforme a las disposiciones» de la misma «en tanto se apruebe el Plan General de Caza de Castilla y León».

Los magistrados plantean hasta tres preceptos constitucionales que podrían resultar infringidos con esta reforma. Empiezan apuntando al ejercicio de la potestad jurisdiccional y al principio de la separación de poderes, recogidos en el artículo 111.3 de la piedra angular del ordenamiento jurídico. ¿Por qué podría incumplirse? La modificación otorga «fuerza de ley a la regulación contenida en una norma reglamentaria» por lo que los tribunales, subrayan, «nada pueden decidir sobre el mantenimiento o revocación de la medida cautelar y sobre su ejecución». Por tanto, ahora «carecen de sentido» los argumentos empleados para la suspensión del decreto por el que se regula la conservación, como «los daños de imposible o difícil reparación a la fauna silvestre».

La providencia también señala la posible infracción del artículo 9.3 de la Constitución española, que recoge la arbitrariedad de los poderes públicos, dado que «no consta justificación alguna» para cambiar la Ley de Caza de Castilla y León. Modificación que se produce, remarca, «tras el auto que suspende su aplicación».

En tercer lugar, pone un interrogante a los artículos 24 y 118 de la norma fundamental del Estado, que reflejan el derecho a la tutela judicial efectiva y al obligado cumplimiento de las resoluciones judiciales. La vulneración de este derecho fue precisamente la justificación que esgrimió el procurador de Izquierda Unida, José Sarrión, cuando dijo que no a la proposición de ley que perseguía blindar la caza. La suya fue la única oposición frente a las diez abstenciones (Podemos) y los 71 votos a favor (PP, PSOE, Ciudadanos y UPL) que le dieron luz verde.

A juicio de los magistrados, la infracción se produce porque la modificación legislativa «exonera a la Administración de cumplir el auto, ya que no puede ejecutarse la suspensión de las disposiciones de una norma reglamentaria cuando éstas ya no existen».

PACMA

La alegación que el partido animalista Pacma formulará a la cuestión planteada no necesita ninguna reflexión. Es clara: «la Ley 19/2019, aprobada deprisa y corriendo como artimaña para contentar a los cazadores, vulnera la Constitución».

Su presidenta, que ayer ya celebraba que el TSJCyL les daba «la razón», denunció en declaraciones a este rotativo que «los políticos de Castilla y León hayan tratado de burlar de manera vergonzosa una decisión judicial que era claramente coherente». Para Silvia Barquero, «han pisoteado la legislación a las puertas de unas elecciones a sabiendas de que incumplen las directivas europeas» con una actuación «irresponsable e incorrecta».

Pacma consideró que tiene la razón de su lado y confía en conseguir que la caza «se paralice de nuevo en Castilla y León hasta que cumpla con la normativa europea». Barquero va más allá, y como candidata al Parlamento, se «compromete a seguir trabajando y no parar hasta conseguir que en todo el país se proteja la vida silvestre».

La presidenta de la formación animalista insistió en tildar de «irresponsabilidad gravísima» que el Ejecutivo autonómico «haya estado autorizando la caza sin estudios científicos que avalen el estado de conservación de las poblaciones de animales, poniendo en riesgo a los mismos y arrodillándose literalmente ante el lobby de la caza».

Barquero consideró que los políticos «han ganado la batalla del tiempo de cara a los comicios, que es lo único que les interesa». Frente a ello, Pacma «ha demostrado que está aquí y que lo está manteniendo su coherencia». Desde la misma, garantizó que no van a «cejar en el empeño» de proteger al medio ambiente.

La Fundación Artesiman, una de las partes personadas en el procedimiento, remitió ayer una nota a este diario que solo con su titular disipaba cualquier duda: «la caza en esta Comunidad no está en peligro». A su juicio, la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJCyL es «extemporánea, prejuzga y entra en el fondo del asunto». Asimismo, consideró que la reforma normativa «está plenamente justificada».

La Fundación Artesiman hizo un llamamiento a Pacma para remarcarles que «no es una decisión firme» y que, en el supuesto caso, «aun quedaría que el Tribunal Constitucional lo admitiera a trámite y les diera la razón». Por tanto, sentenció, «no es cierto que la Ley de Caza se tambalee».

EXTRAÑA Y SINGULAR

Dos palabras bastaron al presidente de la Federación de Caza de Castilla y León para definir la propuesta del TSCyL: «es una medida extraña y singular». Santiago Iturmendi entendió que es «una forma de revelarse» contra la modificación de la normativa de las Cortes. «Pero se olvida de que el poder legislativo está en ella, donde se encuentran los gobernantes legal y democráticamente elegidos por el pueblo de Castilla y León», anotó.

A pesar de considerar «desproporcionado» este planteamiento, aseveró que merece «muchísimo respeto, tanto como la medida cautelar, que no sentencia, de la suspensión». Un camino «respetable pero no correcto» que a Iturmendi se le antojó «un poco lejano y difícil» dado que, en el supuesto de admitirse a trámite, «se juzgará el fondo» donde solo se va a encontrar «algún fallo técnico».

El presidente de la Federación de Caza autonómica no descartó la existencia de «alguna cosa puntual que se pueda discutir y mejorar», pero aseguró que «lo que persigue Pacma no es que se cace de una forma más racional, sino que no se cace». Con esta certeza, planteó una pregunta al partido animalista: «¿por qué nunca nos dicen cuál es su plan B?». Iturmendi concluyó su alegato garantizando que la actividad cinegética «ya tiene una normativa exhaustiva y rigurosa como no hay otra igual».

Opiniones diversas que respaldan y rechazan una reforma exprés que recibió luz verde de formaciones como PP y PSOE. Los candidatos a la Presidencia que abrigan estas siglas, Alfonso Fernández Mañueco y Luis Tudanca, optaron ayer por no hacer ninguna declaración sobre la reflexión que hace el TSCyL sobre la misma, donde percibe la infracción de hasta tres preceptos constitucionales. El secretario regional de Podemos puntualizó que el principal motivo por el que su formación se abstuvo fue por considerar que se trataba de «una chapuza que corría el riesgo de volver a ser tumbada» por los tribunales. «Y el tiempo nos ha acabado dando la razón», celebró Pablo Fernández.