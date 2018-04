El TSJCyL confirma la retirada de la pista de baloncesto junto a La Barriada

La cancha de baloncesto junto a La Barriada tendrá que ser eliminada. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJyL) ratificó este paso tras la sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria que dio la razón a unos particulares que denunciaron los ruidos que padecían. El Consistorio recurrió el fallo y la conclusión es que la instalación, en su actual forma, no tiene remedio. Sus elementos son tales que un simple arreglo no puede garantizar que se eviten las molestas vibraciones. El TSJCyL admite en parte las alegaciones municipales, de manera que el uso deportivo queda garantizado. La sentencia establece que «no procede la condena al traslado a otro sitio de la cancha deportiva». Así, el Consistorio podrá construir otra pista siempre que cumpla con las garantías frente a los ruidos.



La razón se encuentra en que se trató de un procedimiento de protección de los derechos fundamentales. En concreto, las molestias supusieron una vulneración de la integridad física y moral, la intimidad y la inviolabilidad del domicilio. La exigencia de trasladar el uso deportivo sobrepasaría el procedimiento. «Basta con que se construya, si lo estima oportuno el Ayuntamiento, una instalación deportiva en el lugar que cumpla con las normas de protección, entre otras de ruidos, sin que sea preciso el traslado de este uso deportivo a otro lugar». La salvaguarda de los derechos que se alegaron se logra «con la eliminación de actual instalación», establece el Tribunal Superior de Justicia.



Y es que la cancha, en su configuración actual, es insalvable: «Se aprecia con claridad que no se pueden proteger los derechos fundamentales si no se elimina».



La sentencia recurrida y confirmada con la excepción mencionada reconocía que la «inactividad administrativa por parte del Ayuntamiento» había ocasionado la vulneración de los derechos fundamentales y determinaba una indemnización de 6.000 euros.



El Ayuntamiento consideraba que en la pista no se producían ruidos superiores a los permitidos en el horario de uso y que había adoptado las medidas necesarias al conocer la situación. Los demandantes explicaban que la cancha no tenía un horario controlado y que el Consistorio no emprendió sus actuaciones hasta que no conoció la demanda, además de defender que los ruidos superaban los permitidos legalmente.



Como consecuencia de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria el Consistorio ya había anunciado su intención de desmontar la actual y defectuosa, desde el punto de vista acústico, pista. La solución propuesta llegó de la mano del proceso de los presupuestos participativos, la recogida de ideas entre los ciudadanos acerca de obras o actuaciones que pueden realizarse a través de las cuentas. Una pista de ‘workout’ se perfila para seguir manteniendo la ocupación deportiva en la zona y eliminar las molestias que producía la instalación que acabó judicializada. De cumplirse la previsión, este espacio, que viene a ser una especie de gimnasio de calle, sería el segundo que se ubica en los barrios. El de Los Pajaritos tiene contratado un espacio similar destinado a la ampliación del parque.



Precisamente Los Pajaritos se perfila como sede de los materiales desmontados. El Consistorio estudia la posibilidad de trasladar allí la cancha de baloncesto, si técnicamente es posible.