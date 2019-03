El secretario general del PSOE en Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta, Luis Tudanca, que protagonizó ayer Los Desayunos de FOES en clave política, asegura que su objetivo ahora es que su programa consiga la confianza de los ciudadanos y pueda ganar las elecciones para gobernar en la Comunidad. De hecho, se mostró convencido de que «después de 36 años esta vez sí es posible» formar gobierno socialista en la Junta. Además, afirmó que el PSOEno va a poner vetos a ningún partido político en el caso de que necesite pactar. «Los pactos los van a decidir primero los ciudadanos con su voto, y sobre los acuerdos postelectorales serán los militantes del partido, pero el PSOE va a hablar siempre con todos porque está en nuestro ADN. Somos un partido de diálogo. Porque la democracia es escuchar y hablar. Pero primero vamos a ganar las elecciones».

No obstante, añadió al respecto que «no se trata de con quién hablar, sino de hablar para transformar Castilla y León y cambiarla después de más de 30 años con el mismo Gobierno. Hablaremos de propuestas con todos aquellos que quieran cambiar las cosas». Y en estas conversaciones entraría también Ciudadanos, que en otras comunidades ya ha establecido sus vetos. «Ése es su problema», añadió al respecto: «Si un partido que venía a la historia española a regenerar hace pucherazos en sus primeras primarias, y cuando venía presumiendo de diálogo establece vetos y cordones sanitarios a un partido que tiene 140 años de historia y de lucha por la democracia es su problema, no el nuestro. Porque en los últimos años el PSOE ha realizado los procesos democráticos más participativos de todos los partidos políticos en este país».

Tudanca reconoció que el futuro de Castilla y León está ahora en un «momento decisivo» porque «nos jugamos el devenir de la Comunidad durante los próximos años», con la despoblación como «el principal reto y el más grave porque sigue castigando a la región y lastrando las oportunidades de quienes han nacido en Soria o en Castilla y León, que se tienen que marchar».

A este respecto, planteó dos elementos esenciales para generar oportunidades, el blindaje y la protección de los servicios públicos en condiciones de igualdad en todo el territorio, y la creación de empleo de calidad a través de la dinamización económica. Ahí es donde entran en juego las empresas. «Por eso es tan importante la complicidad y colaboración de los empresarios de Soria para atraer inversiones», insistió.

Se refirió a la propuesta de Ciudadanos de aprobar exenciones fiscales para el medio rural, y precisó que el planteamiento no es de Albert Rivera, ya que FOES lleva meses demandando esta petición, que ya fue además aprobada por el Senado. Es más, cree que es una herramienta más para luchar contra la despoblación, «pero no la única», y agregó que deben servir para atraer inversiones y nuevos pobladores, y no para beneficiar fiscalmente de forma indiscriminada a toda la población, ya que está demostrado que no ha funcionado en otros países como Francia.

Tudanca aprovechó su visita a Soria para anunciar que el PSOE está trabajando en «un programa de Gobierno que cambie la dinámica porque si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados». Por tanto, «tenemos que cambiar nuestro modelo económico y productivo, establecer incentivos fiscales para las zonas rurales para atraer inversores y pobladores, desarrollar el plan de promoción y desarrollo industrial que pactamos al inicio de legislatura a iniciativa del PSOE». Porque «no vamos a tener una Comunidad con futuro si seguimos teniendo enormes desequilibrios en materia de renta, empleo, industria y infraestructuras. Tenemos que acercar todos los servicios a todo el territorio, poner en marcha el instituto financiero público para que la financiación sea más accesible a todas las empresas y a los autónomos, pero también para potenciar la actividad económica en determinados sectores y territorios donde más se necesita, así como poner en marcha el plan de retorno del talento profesional y científico que ya presentamos hace semanas». Y es que, a su juicio, «no hay mejor razón de ser un futuro gobierno autonómico que garantizar que todo el que ha nacido en esta Comunidad pueda quedarse aquí a vivir y a trabajar porque hay oportunidades, un empleo digno y porque tiene acceso a los servicios públicos de calidad».

Pero además, el PSOE no sólo quiere que los jóvenes dejen de marcharse, sino que muchos de los que se han ido vuelvan. «Y si vamos de la mano de las administraciones y de todos los sectores económicos y sociales saldrán las cosas mejor». E instó al «diálogo social», «un elemento del que presumir dentro y fuera de nuestras fronteras». Porque «la Castilla y León del mañana la tenemos que construir entre todos mediante la colaboración, cooperación y cogobernanza».

Apoyo a la españa vacía

Tudanca ratificó el apoyo del PSOE«de forma convencida y entusiasta» a la manifestación del próximo domingo de la España vacía: «Por fin va a alzar la voz, una voz que lleva demasiado tiempo dormida y sin escucharse en nuestro país». Un territorio que «tantas necesidades tiene y que va a reivindicar sus legítimos derechos frente a otras zonas para que por fin este país entienda que ni Soria ni Castilla y León va a tolerar ser menos que nadie.

Cree que «la próxima legislatura nacional tiene que ser la de la lucha contra la despoblación en nuestro país, que necesita del concurso de todos los agentes políticos, pero también de todos los agentes sociales, económicos y a todos los niveles». Y aunque «es un problema nacional y europeo, Castilla y León lo sufre más que nadie y la Junta, que ha estado mirando a otro lado tiene que ponerse las pilas la próxima legislatura». A este respecto, abogó por los pactos, pero si sirven para algo, no sólo para hacerse la foto: «Deben concretarse en medidas con financiación».