El turismo vuelve a dar una alegría con casi 2.500 consultas más

El turismo se vuelca con fuerza en la capital desde hace unos años y las referencias suelen sucederse acumulando incrementos. El dato del semestre no ha supuesto una excepción y el trabajo en los puntos municipales de información se ha acrecentado. De enero a junio se acumularon casi 2.500 atenciones más (en concreto, 2.482) que en el mismo periodo del año pasado. En términos porcentuales, una elevación del 11,5% y la marca rozando las 24.000. No llegó a superar esta barrera por 71 turistas. Aunque la labor de las oficinas no refleja el cómputo de visitantes que se acercaron a la capital, sí es indicativa de una evolución en el sector claramente favorable.



Y más si se tiene en cuenta lo sucedido en la primera mitad de 2017. Entonces los servicios se elevaron a 19.604. Lo que significa una elevación en 2019 de nada menos que el 22% sobre aquel ejercicio, que a su vez mejoró en un 9,4% el precedente.



El mes de abril se anota por ahora el mejor registro, con 7.551 consultas. Hay que tener en cuenta que la Semana Santa coincidió con el periodo y que en esas fechas tienen un gran peso en el turismo de la capital. A continuación se colocó mayo, que superó los 5.000 visitantes que acudieron a resolver sus dudas a las oficinas municipales.



El dato de junio se significó ampliamente sobre su correlativo del pasado año. Con 4.459 atenciones, la subida alcanzó un 18,4%. Es decir, 693 personas más. Si se toma la perspectiva de 2017 la evolución es todavía más positiva, ya que en términos porcentuales el desempeño en los puntos se superó en un 67,2%.



El perfil de quienes solicitaron un plano, folletos o diversas informaciones fue en junio similar al de otros meses: gran peso del turismo nacional y la Comunidad Autónoma y la capital de España como procedencias privilegiadas.



El 95% de los visitantes llegaron de otros territorios de España y quienes tenían otra nacionalidad lo hicieron mayoritariamente desde Francia e Inglaterra. Los franceses coparon casi una tercera parte del turismo foráneo.



El nacional estuvo representado sobre todo por los madrileños. Con un 24% superó en cinco puntos al de Castilla y León. El País Vasco fue el tercer territorio más representado en el sexto mes de 2019, con un 9% de los consultantes. Castilla-La Mancha, Cataluña y Aragón reflejaron en la estadística la misma anotación: un 7%.



La actividad más común de los puntos pasa por el instrumento básico de orientación en cualquier ciudad: el plano callejero. El personal entregó 1.900 ejemplares en el mes, lo que representó el 43% de los servicios demandados. Las solicitudes de otros folletos pesaron un 19%, en tanto que las consultas (presenciales, telefónicas o por otros medios) supusieron un 17%. Las oficinas sirven también material relacionado con la provincia. La oferta del territorio soriano acumuló el 9% de la actividad demandada. Por su parte, el plano infantil (una simpática representación de la ciudad que a su vez es un juego) acumuló el 3%.



Los puntos de Mariano Granados y el Centro de Recepción de Visitantes junto al puente de piedra son los puntos de encuentro e inscripción de la rutas guiadas. En junio 248 personas se apuntaron a este servicio con el que conocer el centro de la ciudad con sus principales enclaves y las márgenes con sus ecos monumentales y poéticos.



En julio los recorridos con sus hitos y explicaciones se incrementan para dar a conocer dos potentes focos de atracción de la capital: el románico y el Museo Numantino, con motivo de su centenario.



Durante el mes de julio la oficina de Mariano Granados contará con personal de refuerzo con el fin de cubrir la elevada demanda de la época estival. El punto permanecerá abierto de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, de martes a sábado. Los domingos, de 10.00 a 14.00 horas.



El Centro de Recepción de Visitantes estará disponible de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas de martes a domingo. Tanto esta oficina como la de Mariano Granados cierran los lunes, lo mismo que San Saturio. La ermita del patrón abre de martes a sábado de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas. Los domingos el monumento puede visitarse de 10.30 a 14.00 horas.