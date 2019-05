Yolanda de Gregorio (El Burgo de Osma, 1971) no es una política al uso. Defiende que no es una política profesional y que tiene su trabajo como funcionaria del Cuerpo Superior de la Junta desde 2001. El cargo como subdelegada del Gobierno le aportó experiencia para bregarse en los ministerios con las sempiternas reclamaciones de Soria. Hoy busca, a pesar de las perspectivas, plantar cara a los socialistas con un equipo absolutamente nuevo, y viniendo de 7 concejales en los pasados comicios.



Pregunta.- ¿Cómo se está desarrollando la campaña?



Respuesta.- Tengo un magnífico equipo que me está ayudando con 26 personas que forman parte de las listas. Ha sido muy gratificante. No sabemos el resultado. Los ciudadanos también están cansandos de dos comicios electorales seguidos y a ellos les pido perdón. Aún no han podido reponerse de una campaña y ahora llega otra. Les pido que nos comprendan porque queremos un cambio en la ciudad y por ello somos bastante insistentes.



P.- Ha cundido el desánimo



R.- No. Tuvimos que hacer autocritica pero también fue a nivel nacional. Pudimos cometer errores. La mejor fórmula es hacer autocrítica. Tenemos un pasado y hay que reponerse. Nos hemos fortalecido mucho más para saber dónde se nos han perdido los votos. Pudo ser un voto de castigo pero ahora con este programa muy de Soria la gente nos dará mejores resultados



P.- ¿Qué previsiones manejan ustedes?



R.- Yo no manejo ninguna previsión porque salimos a ganar. El PP es el partido de la transformación, que debe quitar a Carlos Martínez con 12 años de alcalde. No podemos permitirnos cuatro años más de alcalde con Carlos Martínez porque lo único que hace es subir impuestos y que los ciudadanos no tengan dinero en sus bolsillos.



P.- Son unas elecciones especiales porque hay una auténtica sopa de siglas.



R.- El voto de centro derecha se ha ido en las generales. Los ciudadanos deben pensar que los partidos que no alcancen un 5% es un voto que no contará, no habrá representatividad. Beneficiará a la izquierda. Por eso pido el voto a la derecha y que no se vaya porque se perderá.



P.- Llevas un equipo totalmente nuevo a imagen y semejanza de lo que querías. Aquí no te han impuesto nada.



R.- Si pides cambio hay que ofrecer cambio. Alabo la labor de los anteriores concejales pero cuando no quieres que sea lo mismo, cambio.



P.- Pero no ha quedado ni uno.



R.- Sí, pero hace ocho años ocurrió lo mismo, por eso creo que no debe ser objeto de crítica. Tenemos un equipo en el que cada uno tiene un perfil, ya sea empresa, juventud, deportes... Pero cada uno tiene su trabajo y vive de su trabajo. No le voy a dejar que vivan de la política. Yo llevo por lema que de la política no se puede hacer un modelo de vida sino una forma de vida.



P.- Ha insistido mucho en que no quiere políticos profesionales.



R.- Sí, a diferencia de Carlos Martínez, que es un alcalde profesional. No tiene otra cosa que ser alcalde. No quiero que ser alcalde sea una profesión, sino una persona que trabaje por y para los sorianos. Si no llego a ser alcaldesa de Soria seguiré siendo funcionaria y lo compatibilizaré con las labores de concejal.

P.- ¿Cómo se le puede derrotar al actual alcalde?



R.- Se le tiene muy idealizado pero creo que la gente debe ser consciente de que lo único que hace es subir impuestos y gastarse el dinero en lo que quiere. Es un modelo de ciudad de él pero no es un modelo de ciudad de los ciudadanos. A cambio ofrezco bajada de impuestos y creación de empleo, también privado, apuesto por el ocio y la cultura. Me comprometo a ejecutar mucho. Él es sanjuanero pero yo lo soy mucho más. Me encantan las fiestas de San Juan y no voy a reducir nada de aquí, al revés, las vamos a potenciar. Que ningún joven o sanjuanero piense que no las vamos a potenciar. Crearemos un museo de los sanjuanes en Soria que irá en el Castillo y apostaremos por un festival como Sonorama, el Oria Festival. Ya hemos dado pasos a nivel nacional e internacional. Será una seña de identidad para los jóvenes.



P.- Díganos los bloques principales de su programa.



R.- Queremos una ciudad que sea capital de la inversión, generando empleo a través de una reducción fiscal, el IBI, y también de tasas. Mi hermano es empresario y tiene unos gastos mínimos que hay que minimizar. Tengo una lista de 120 empresas en este sentido. Hay que ir a buscar las empresas fuera y mano de obra. La tasa de paro más alta está en Soria capital con más de 2.000 personas y luego están los partidos judiciales de El Burgo de Osma y Almazán. Les vamos a ofrecer suelo industrial, pero no solo para Soria capital, también al alfoz, con Garray y Golmayo, con convenios. Estamos dispuestos a hacer convenios juntos, traer empersas y que luego se asienten. La sanidad hay que hay que mejorarla y haremos viviendas para jóvenes y para quienes no lo sean, con ayudas económicas para viviendas. Los jóvenes son un pilar muy importante que se nos va. Por eso, ampliaremos la Formación Profesional.

Soria va a ser la capital de la Formación Profesional. Incluiremos electromedicina, una rama del sistema sanitario qe arregla escaners, ecografías, para empresas que quieran instalarse en Soria y también que se forme a la gente aquí; ya hemos tenido contactos. Hay que ampliar la oferta educativa, el grado del deporte, que ya lo negocié con la Consejería de Educación, y aunque Carlos Martínez trata de adjudicarse el mérito, quien paga es la Consejería. Incluiremos también la carrera de Psicología y cuando acaben las obras del Hospital Universiatrio iremos de la mano con los médicos a la Junta para implantar otra vez Medicina tres años, que con Fisioterapia, Enfermería, Psicología y Electromedicina tendremos un abanico de posibilidades. Del mismo modo, traeremos Telecomunicaciones para grados y master y convenios con empresas de Soria preparadas para el trabajo, con incentivos fiscales. También con vivienda. Hablaríamos con entidades de créditos y también estableceremos viviendas para personas mayores y garantizar a los propietarios un aval en caso de impago. Un ejemplo lo tenemos en Teruel. Tiene medidas parecidas y está creciendo en empleo y en población.



P.- ¿La despoblación es irreversible?



R.- No. La única receta es la creación de empleo y de calidad. Ahora mismo tenemos la A-15 que podemos atraer a la gente que está en la gran ciudad. Los pueblos se han vaciado y lo que hay que hacer es traer gente que venga a Soria y que también pueda establecerse en los pueblos. El coste sería menor aquí que en ciudades grandes y se puede traer a empresas. Soria capital no se ha sabido vender, solo nos hemos dedicado al cemento y eso no crea empleo estable.



P.- Soria suele ser escenario de proyectos y obras sempiternas. Ahí está el Banco de España, la cárcel, la depuradora...



P.- A mí me sorprende que en estos meses digan que le han dado un impulso. Que me digan un proyecto nuevo que han traído en 10 meses. En el Centro de Referencia Estatal hay dos personas trabajando, pero no hacen nada. Vivo al lado, no se han recepcionado las obras y stá todavía cerrado. La contratación la dejamos casi hecha. Viven de las rentas y de lo que estaba hecho. ¿El centro penitenciario? Tengo la casualidad de que una amiga de una hermana mía ha aprobado con el PSOE las opsoiciones de funcionaria de IP. Me encantaría que se abra cuanto antes. Desde enero el alcalde de Soria nos obstaculizaba a nosotros. Me parece bien que se adjudique el colector, y en cuanto al centro primero dijeron que se abriría en 2919 y ahora 2020. El PSOE es el partido de la primavera, del verano, del otoño... es el partido de todas las estaciones del año. No es cuestión de colgarse medallas. Y casualidad, dejamos de gobernar y en diez días se hizo el expediente de urgente ocupación. Del Banco de España, le dije que no había casa del subdelegado para dormir. Siempere dijeron que era mi futura casa y me duele que todo el dinero consignado no se ejecute. Lo que me importa es que hagan obras porque si no, el dinero presupuestado se va a otro sitio. De lo que se trata es de que se invierta el dinero en Soria. Habrá cosas que tiraremos para adelante, No se puede perder ni un duro del Estado o de la Junta porque a lo peor se va a la ciudad de al lado.



R.- ¿Cómo se explica que el IBI haya subido en estos últimos diez años y el PSOE siga ganando por mayoría absoluta?



P.- El IBIlo ha subido y lo vende que es necesario para el ocio, cultura y deportes. Pero se puede bajar el IBIy tener las mismas oportunidades, con un buen plan de gestión económico. Yo me comprometo a bajarlo y ahorraremos casi 1,8 milllones de euros, pero con una buena gestión. El capítulo II no hay por dónde cogerlo. Es gastar y gastar. Ahora mismo Carlos Martínez lo único que hace es hormigón y ladrillo y no se preocupa por las necesidades. En Soria se han perdido 103 empresas de 2012 a 2018.



R.- Pero usted imagino que será consciente del momento tan crítico por el que atraviesa el PP, máxime si tenemos en cuenta el vuelco que se produjo en las generales por primera vez en la historia. ¿Está realmente convencida de que se le puede plantar cara al PSOE?



P.- Yo soy una persona optimista siempre y salimos a ganar, luego los ciudadanos de Soria dirán lo que quieran. Somos la alternativa. El ciudadano cuando vote debe analizar si quiere más impuestos o que Soria sea la ciudad del empleo y se bajen los impuestos.



R.- La geometría variable. ¿Aceptaría un pacto a la andaluza?



P.- Con todo el que quiera ayudar a transformar la ciudad y crear empleo estaría dispuesta a todo, eso sí, que la unidad de España sea importante para todos. Nosotros somos la palanca del cambio. Pero en mi cabeza está ganar y obtener los mejores resultados.



R.- Si vienen bien dadas le van a poner en un pedestal, pero si vienen mal dadas sabe que le van a hacer responsable...



P.- Sí. Soy consciente. El PP está como está y como estaba. Yo solo llevo un año como presidenta del partido pero hay que buscar también el pasado. Una persona no tiene la culpa de todo. No hay que ser unipersonales. Los resultados lo determinarán y si son malos habrá que hacer autocrítica. A nivel nacional también los resultados han sido malos, pero seré la primera que defenderá estas siglas. Esto es cíclico. Unos suben y otros bajan, el mundo de la política. Pero yo no vivo de ella. No estoy condicionada por ella. Pero yo soy muy reivindicativa, y si el partido lo hace mal soy la primera en reconocerlo.



R.- ¿Dimitirá si obtiene malos resultados?



P.- No. Lo digo claramente. ¿Por qué? Yo llevo un año en el PP y partimos de un escenario en el que nos dan solo 5 concejales. Pues entonces partiremos de ahí, todo lo que consiga para adelante será buenísimo. Eso me dan. La verdad es que lo único que quiero es trabajar por Soria. No es necesario dimitir. Pedro Sánchez no dimitió.



R.- Es cierto que la caída del PP ha sido generalizada, a nivel nacional, autonómico y provincial pero ¿qué le ha ocurrido al partido?



P.- Creo que el PP no tendría que haber sido tan drástico. Nuestro votante ha sido de centro derecha y se ha preocupado más de al lado. Algo habremos hecho mal. Cuando la Junta ha hecho algo mal lo he dicho, y he llamado a consejeros para decírselo, por mi forma de ser. Si tienes que decir a tu propio partido ‘no’, es no, y hay que decírselo.



R.- Aunque no dependa del Ayuntamiento Soria necesita un nudo de comunicaciones adecuado en todos los sentidos.



P.- Hay que trabajar juntos y se necesita un gran Pacto de Estado por el tren, por ejemplo. Esto no depende de siglas sino de defender los intereses de todos los sorianos. En la A-15 se han dejado caducar las licencias. La Mallona-Venta Nueva se debió abrir antes. Se lo pueden contar a otros pero yo como subdelegada lo sabía. Ahora que me digan un nuevo proyecto de este año, uno.



R.- Aprovecha su minuto de oro, como en la televisión. ¿Por qué hay que votar al PP?



P.- Por que somos el partido de la transformación, el partido del cambio, el que dice bajada de impuestos, que el dinero se quede en los ciudadanos, y que sea para traer empleo de calidad. Les digo a los ciudadanos que apuesten por esta candidatura porque con la bajada de impuestos y con la creacuión de empleo haremos una ciudad viva, mejot y de inversión frente a otros modelos como el hormigón que no creado ni un solo puesto de trabajo.