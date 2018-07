La Ugam acelera para estrenar la gestión micológica en septiembre

La Unidad de Gestión del Aprovechamiento Micológico (Ugam) Montes de Soria acelera de cara a la campaña micológica. Este colectivo agrupa a los propietarios de la mayoría de los terrenos regulados y por primera vez va a hacerse cargo de la gestión, pero antes tiene que resolver cuestiones burocráticas. Por el momento, ya hay un borrador de los nuevos estatutos que en estos días está llegando a los ayuntamientos y la idea es que para finales de septiembre, ya pueden tomar el relevo de Cesefor tras retirarle la gestión a este organismo.

Sin embargo, las gestión de los aprovechamientos micológicos cambia de manos, pero los recolectores no tienen nada que temer. Las condiciones y precios se van a mantener y sólo en enero de 2019, una vez se hayan recogido las experiencias de la campaña otoñal, podría haber algunas modificaciones para pulir el funcionamiento.

Antes de recoger las primeras setas otoñales el trabajo está en los despachos. El miércoles se reunió la Junta Directiva de la Ugam para presentar el borrador de los nuevos estatutos que regirán la gestión. Cabe recordar que en abril el organismo se reunió y los ayuntamientos propietarios de los terrenos aprobaron por unanimidad retirar la gestión al Cesefor para asumirla como propia. Detrás estaban factores como el bajo porcentaje de los ingresos que repercutían en los consistorios o discrepancias sobre la gestión.

La nueva asunción de funciones por parte de la Ugam llega después de que algunos ayuntamientos decidiesen salir del sistema de gestión. Es el caso de Covaleda, que estableció una regulación propia para sus terrenos, o de Salduero y Vinuesa, que se cuestionaron su continuidad en el sistema.

No obstante, Montes de Soria aglutina la gran mayoría de las 166.000 hectáreas reguladas en la provincia. En la cita de esta semana «estuvimos dándole vueltas al tema de los estatutos» para asumir la gestión, confirmó su presidente, Fidel Soria. «Vamos a mandar el borrador a los ayuntamientos para que en una semana lo puedan estudiar y hagan las aportaciones que consideren necesarias» en una suerte de exposición pública a los socios.

Una vez se configure el documento definitivo, comienza la carrera contrarreloj para llegar a la temporada otoñal. Cada consistorio «en el Pleno, en Junta de Gobierno o a través de resolución de Alcaldía tiene que aprobarlo» para poder remitirlo a la Junta de Castilla y León con el apoyo de todos y que el Ejecutivo dé su visto bueno. El objetivo, «que para finales de septiembre, cuando seguramente empiece esta campaña, lo tengamos en marcha».

Puede llamar la atención que se mantenga el mismo sistema aunque cambie la gerencia. Sin embargo, Soria explicó que los propietarios estaban en general satisfechos con el modelo de gestión y las discrepancias llegaban con cuestiones puntuales con el Cesefor, por lo que se decidió asumirlo por la propia Ugam.

El presidente de la Ugam aclaró que eso no quiere decir que se haya roto la relación con el Cesefor. A pesar de haber revertido la encomienda de gestión, «eso no quiere decir que no les encarguemos algún trabajo o algún estudio», dado que el centro está especializado en servicios e investigación forestal y acumula una vasta experiencia en micología.

La recuperación de la gestión no será la única novedad en las próximas fechas. Aunque la urgencia pasa por tener los estatutos que permitan la gestión listos con los primeros brotes, la ambición es convertirse en Parque Micológico. La nueva regulación de la Junta de Castilla y León abre esta posibilidad y Montes de Soria quiere ser pionera.

Sin embargo, los trámites irán por separado. En primer lugar se quiere cerrar lo relativo a este otoño y más adelante, posiblemente en enero, «pediremos que sea Parque Micológico». De esta forma se evita ligar ambas cuestiones para que ante una eventual tardanza en la aprobación por parte de la Junta no se llegase a tiempo este año. «Lo que se hace ahora es como una exposición al público de las bases con la intención de aprobarlo urgentemente» y «si la Junta se retrasa» en la declaración de Parque Micológico «ya tendremos los estatutos en marcha» para no dejar este otoño en el limbo.

No obstante, más allá de cuestiones administrativas, al recolector que sale con su cesta y su navaja le interesan las condiciones que marque la Ugam en esta nueva etapa. Y ahí, tranquilidad. «El nuevo sistema de gestión no va a afectar para nada» a cuestiones como precios o cantidades. «Se va a seguir como lo teníamos porque la gente en general está contenta» con el funcionamiento habitual.

No obstante, no habrá inmovilismo. «Una vez que esté en marcha y se desarrolle esta campaña, la idea es que a final de año o en enero igual introduzcamos alguna modificación» para ir mejorando el sistema. Se partirá de la experiencia acumulada, pero Montes de Soria está abierta a ir mejorando según se vayan detectando deficiencias o necesidades en la gestión.

Una de las cuestiones que se plantean es la vigencia de las licencias micológicas. Soria avanzó que «pretendemos que valgan para las campañas de todo el año», esto es, de 1 de enero a 31 de diciembre. En la actualidad «van de 31 de julio a 31 de julio» y por ejemplo en el mismo año hace falta renovar entre la campaña de primavera y la de otoño. La idea tan simple como ‘un año, una licencia’, para evitar posibles confusiones a los usuarios.

En definitiva, la línea de trabajo es facilitar las cosas a los recolectores manteniendo las partes de la regulación que han funcionado bien, pero mejorando poco a poco. Por el momento, la máxima urgencia es que los nuevos estatutos tengan todos los parabienes oficiales con las primeras fructificaciones en un año que, hasta ahora, promete enjugar los dos anteriores.