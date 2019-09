UGT celebra la democracia por su 130 aniversario

UGT cerró ayer las conmemoraciones sorianas de su 130 aniversario con una jornada dedicada a la memoria histórica de la clase obrera. Tras los preceptivos discursos, el debate ‘La historia del Movimiento Obrero y su papel en la recuperación de la democracia’ se convirtió en eje central de la cita.

El primer presidente de la Comunidad y participante en el debate, Demetrio Madrid, afirmó que «este tipo de jornadas nos dan ocasión de reflexionar sobre cuál ha sido el comportamiento y la importancia tanto de la UGT como del PSOE en la construcción de un país democrático. Unas organizaciones que han tenido que pasar por todo tipo de vicisitudes».

En este sentido, Madrid afirmó que «estas efemérides conviene recordarlas sobre todo para las personas más jóvenes, que no han tenido que contrastar en algún momento de su vida una situación distinta de lo que es la democracia. La democracia existe porque ha habido muchas personas y algunas organizaciones que han empeñado parte de su vida a que esto ocurra». El veterano socialista aseveró no sin sorna que se trata de «una situación y un empeño de las dos organizaciones que fueron fundadas por el verdadero Pablo Iglesias».

«Naturalmente, en todo este tiempo ha habido de todo, aciertos enormes y también algunos errores», señaló el ex presidente de la Junta. También apostó por dar participación a los numerosos asistentes a la residencia juvenil Antonio Machado, sede del acto.

Por su parte el secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, incidió en que la jornada servía de análisis de «la memoria histórica del sindicalismo en España, sobre todo de la UGT, analizando el pasado de nuestra organización, lo que estamos haciendo en el presente y sacando conclusiones de cara al futuro». Por ello se centró en «analizar la historia de la UGT a lo largo de estos 130 años, con nuestras luces y nuestras sombras. También hay que aprender de lo negativo».

Pero no todo fueron miradas al pasado. Temprano reiteró que «seguimos afirmando con rotundidad desde la UGT que no queremos nuevas elecciones, que queremos un Gobierno ya, un Gobierno estable para que afronte los problemas que tienen los ciudadanos pero sobre todo la clase trabajadora».

Tras recalcar la necesidad de contar con presupuestos advirtió que «queremos que se deroguen las reformas laborales tanto del PP como del PSOE. No nos vamos a sentar en ninguna mesa de negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores si antes no se derogan las reformas».

El ex secretario general de UGT Cándido Méndez transitó derroteros similares con la «esperanza de que se pueda resolver la situación y se pueda configurar un Gobierno con estabilidad. Entre unas cosas y otras llevamos desde 2015 en provisionalidad». No obstante una cosa es el deseo y otra la realidad. «Si me preguntan ahora diría que en un 90% va a haber elecciones y en un 10% no va a haber elecciones».

Por ello, dando por hecho que Pedro Sánchez no se moverá de su posición, pidió a Pablo Iglesias un paso para desbloquear la situación. Aunque la situación económica española «no es mala», hay factores internos y externos que urgen desatascar y estabilizar el Gobierno.