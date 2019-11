UGT denuncia las «puertas abiertas» de la cárcel por la falta de funcionarios

El sindicato UGT ha vuelto a denunciar la «precariedad laboral» que hay en el actual centro penitenciario de Soria y que provoca situaciones «disparatadas» como que no haya seguridad en el acceso al centro o que el complejo sufra «apagones que dejan toda la prisión a oscuras». A través de un comunicado reclaman que se tomen medidas urgentes ya que de lo contrario «será imposible garantizar no solo la seguridad de los trabajadores o de los internos, sino la propia continuidad del Centro Penitenciario».



En su comunicado, UGT recuerda que ya a finales de septiembre se denunció la delicada situación del centro y que «dos meses después, y tras diversas reuniones con la Dirección del Centro y representantes políticos de la provincia, no sólo no se contempla una solución, sino que la situación ha empeorado todavía más». Uno de los principales problemas de la cárcel es la ausencia de uno de los médicos, situación que ya criticó también el sindicato Satse. «Al permitirse la marcha de uno de los dos médicos, sin contar con un sustituto, se ha adoptado el horario del que permanece según su petición, quedando el Centro semanas enteras sin consulta ni servicio de urgencias para una población con unas patologías y necesidades médicas especiales y por otro lado haciendo imposible el cumplimiento de la legislación penitenciaria al respecto de ingresos, aislamiento, sanciones, etc, que fija la obligada visita por un médico», explican. Esto ha provocado «malestar e indefensión» entre el resto del equipo sanitario, los trabajadores y los propios internos del centro.



A esto se suma la «ausencia de vigilancia exterior». «Al no tener competencia la seguridad privada, no ejercerla los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y no disponer de suficientes funcionarios para hacerse cargo de la misma, pese a tener conocimiento desde hace varios meses, la Dirección del Centro ha optado por la disparatada opción de dejar las puertas abiertas, sin identificar ni a los vehículos ni a las personas que pasan al interior, pudiendo acceder cualquiera que lo desee a las oficinas o a los propios vestuarios de los trabajadores», afirman.



Además, según UGT, «la seguridad interior es absolutamente precaria» ya que «a la falta de efectivos que la garanticen, se unen situaciones totalmente surrealistas, como apagones que dejan toda la prisión a oscuras así como inoperativas las puertas y cancelas de seguridad, con toda la población penitenciaria abierta».



Los problemas materiales viene acompañados de dificultades para disfrutar de vacaciones de los trabajadores, muchos de los cuales tienen pendientes entre 20 y 30 días de vacaciones por disfrutar. Otros problemas de los que se queja la plantilla son «la asignación a un solo funcionario de dos Servicios, y la absoluta falta de previsión por parte de la Dirección ante el traslado de varios funcionarios, la no cobertura de la RPT del Centro y la asignación de un solo funcionario en prácticas de los 835 incorporados». Por todo esto la plantilla denuncia «una situación de estrés, desánimo y sensación de olvido y desamparo».