Ultimátum de la PPSO al PP: la Alcaldía de El Burgo o ruptura

La Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO) ha dicho basta. El partido que preside José Antonio de Miguel ha enviado un burofax al PP en el que exige convocar una reunión, en el plazo de una semana, para abordar el cumplimiento del pacto que aupó a los populares al Gobierno de la Diputación. Desde la Plataforma consideran que hay aspectos del acuerdo que no se están cumpliendo, en especial, la reversión del pacto de Gobierno entre PP y PSOE en el Ayuntamiento de El Burgo. Desde la PPSO lo tienen claro, o el Consistorio burgense cambia de alcalde o dan el pacto por roto.



Las tirantes relaciones entre PP y PPSO han terminado por estallar tras las elecciones generales del pasado domingo, aunque los antecedentes ya invitaban a que tarde o temprano las relaciones entre ambos socios podrían dinamitarse en cualquier momento. No hay que remontarse muy lejos en el tiempo. A finales de junio PP y PPSO cerraron un acuerdo por la Diputación al que posteriormente se sumaba Cs para dar la presidencia a Benito Serrano (PP). Dicho pacto se cerró por la intervención de la dirección nacional del PP y en contra del criterio de la dirección provincial. Además, el pacto, firmado ante notario, incluía dos cuestiones claves, por una parte el PP se comprometía a «intentar» revertir el acuerdo de Gobierno entre PP y PSOE en el Burgo para que gobernase la PPSO –que fue la fuerza más votada en las municipales– y una penalización de 100.000 euros –que se destinarían a una ONG– para el diputado que rompiese el pacto.



El segundo capítulo de la historia se vivió con motivo de la repetición electoral del pasado domingo. De nuevo con la mediación de la dirección nacional del PP, los populares y la Plataforma llegaron a firmar un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones. Ese pacto se frustró cuando los representantes de ambas formaciones estaban ya en el juzgado para entregar la documentación. En este caso, la posición contraria al acuerdo de la dirección provincial fue clave para romper las negociaciones. En ese documento también figuraba la reversión del Ayuntamiento de El Burgo en favor de la PPSO antes del final de 2019. Tanto en las entrevistas que han protagonizado los responsables de la PPSO en estos meses como en las declaraciones de sus dirigentes durante estos meses han advertido que la reversión del Ayuntamiento de El Burgo era clave para el buen funcionamiento del pacto.



Tras las elecciones del pasado domingo –en las que la PPSO obtuvo un mal resultado– desde la Plataforma han cumplido con sus advertencias y han lanzado un ultimátum al PP: O hay cambio en el Ayuntamiento burgense o darán por roto el pacto en la Diputación provincial. El presidente de la PPSO, José Antonio de Miguel, confirmó ayer el envío de un burofax al PP en este sentido. «Hemos enviado un burofax en los términos de pedir una reunión para ver si están dispuestos a cumplir el pacto que firmamos para la Diputación», explicó. Para De Miguel «el mayor incumplimiento está en El Burgo de Osma».

El presidente de la PPSO recordó que la polémica «podía haber quedado zanjada» si se hubiese llevado a efecto el pacto de la coalición para las generales. «Contemplaba la reversión y estaba firmado», remarcó. «Queremos saber qué van a hacer para dar cumplimiento al pacto, sino, entenderíamos que el acuerdo podría estar roto», subrayó De Miguel.



Según la PPSO, en el pacto por la Diputación aparece claramente reflejado que «el PP intentará revertir el acuerdo en El Burgo para que gobernase la fuerza más votada que fue la PPSO». Para De Miguel la prueba de que «ni van a intentar» movimiento alguno en El Burgo es la ruptura del acuerdo para las generales. Desde la PPSO consideran que en este contexto no se les podría exigir el pago de los 100.000 euros porque el acuerdo no se ha cumplido y en función de la contestación del PP se valorarán otras acciones como acudir a la vía judicial.



De Miguel considera que la clave está en el acuerdo de coalición aya que la única condición «política» de la PPSO fue la reversión de El Burgo y apunta que «se podrían haber conseguido los tres senadores». «Por la cabezonería de algunos se ha perdido esa oportunidad», remarca.



Si el PP no hace ningún movimiento y la PPSO cumple se amenaza, Benito Serrano sería de presidente, aunque en minoría y a expensas de que se presentara una moción de censura. «Eso vendrá después», augura De Miguel. «Lo primero es saber si están dispuestos a cumplir lo pactado y tener una legislatura tranquila, pero si no cumplen el pacto es difícil el trabajo en el día a día con alguien que no cumple sus acuerdos», insiste. De Miguel concluye indican que la reversión del Ayuntamiento de El Burgo debe producirse «antes de final de año».



En el PP la amenaza de la PPSO se ha recibido con cautela. La presidenta provincial, Yolanda de Gregorio, se limitó a comentar que la propuesta de De Miguel será estudiada en el seno de la dirección, pero no especificó la decisión que tiene previsto tomar.