La unidad satélite de radioterapia, pendiente de la planificación de la Consejería

La definición de la planificación estratégica de la legislatura llegará en septiembre, después de que la nueva consejera, Verónica Casado, que tomó posesión en julio, se haya puesto al día. «Nos han pedido mucha documentación estos días de agosto», reconoció el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, Enrique Delgado. Será entonces cuando se tengan noticias de la unidad satélite de radioterapia que los políticos prometieron en campaña en las pasadas autonómicas. «Hay que esperar a septiembre para ver el desarrollo en toda Castilla y León», indicó Delgado, y en virtud de esa planificación tomar las decisiones pertinentes. En cualquier caso, la Gerencia no ha recibido ninguna información que desdiga lo previsto.

La cuestión no es baladí por cuanto la incorporación del servicio de radioterapia en Soria conlleva, para empezar, la construcción de un búnker que albergue los equipos para poder ofrecer el tratamiento a los enfermos de cáncer, lo que lleva su tramitación y sus tiempos. Las opciones son dos, o bien modificar el actual proyecto de reforma del Hospital Santa Bárbara de Soria, lo que no parece lo más acertado a tenor de la demora que arrastra, de más de seis años desde que se retomó la actuación, o bien realizar un proyecto nuevo que implique una obra independiente. Delgado se inclinaría por esta segunda opción para construir las nuevas instalaciones en el solar del hospital pero sin afectar a las actuales obras. «No hay mucho espacio pero para un búnker sería suficiente», concretó.

No obstante, también matizó que tras la decisión política tiene que llegar la técnica para comprobar si es factible, primero la obra física, «que digan los geólogos y los ingenieros si se puede hacer ahí el búnker», señaló, pero también desde el punto de vista médico. «Hay que ver la viabilidad antes de dar un paso así porque necesita profesionales muy concretos, oncólogos radioterapéuticos, y necesita un mínimo de actividad para garantizar la calidad», afirmó el gerente, recordando que el servicio sería una unidad satélite del Hospital de Burgos, donde «tienen que ver que cuentan con los profesionales y la disponibilidad», por lo tanto es ahí donde hay que empezar a trabajar, dotando al centro burgalés de lo necesario para dar servicio en Soria. Lo mismo que se ha hecho en el Hospital de Salamanca para crear la unidad satélite de radioterapia en Ávila, que ya está proyectada y pendiente de las obras del búnker. «El problema es que es una unidad satélite de Burgos que ha de contar con los recursos para poder mantenerlo y que se garantice la calidad asistencial, asegurar que los profesionales podrán venir. El tema es complejo», reconoció Delgado, para quien «lo único importante es que la asistencia sea de la máxima calidad posible, donde sea, porque estamos hablando de patologías serias».

En cuanto a las obras del Hospital Santa Bárbara, el gerente indicó que los plazos se están cumpliendo y avanzan con normalidad, con la única incidencia de que las grandes grúas condicionan el transporte del helicóptero que llega y sale con pacientes, lo que ha obligado a advertir a los servicios de emergencia de que tengan en cuenta dichas grúas en sus rutas.