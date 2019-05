Uno de cada cuatro ninis logra un empleo estable con la Cámara

En los cuatro años que ha estado en funcionamiento del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) de la Cámara de Comercio de Soria con jóvenes que no estudian ni trabajan pero que sí quieren encontrar un empleo, la mitad de los inscritos ha encontrado un puesto de trabajo. Y a su vez, la mitad de éstos lo hace de manera estable, según explicó ayer el presidente de la entidad cameral, Alberto Santamaría. A juicio de la directora general de la Cámara, Nuria Sánchez, «se trata de una iniciativa positiva para generar empleo entre los jóvenes, que es el colectivo más afectado por el paro en toda Europa, y evitar al mismo tiempo que se vayan de la provincia». Desde que la Cámara puso en marcha el PICE en el año 2015 han sido más de 470 jóvenes los que se han inscrito en el programa. De ellos, más de 250 se han incorporado al mercado de trabajo en empresas pertenecientes al sector de la automoción, farmacéutico, comercial, agroalimentario y de hostelería, entre otros. Y de ellos, aproximadamente la mitad, según Alberto Santamaría, han obtenido un empleo estable en el tiempo, más allá de los seis meses. Sin olvidar que el desarrollo de las acciones formativas ha servido para el acercamiento al empresariado, facilitando la colaboración mutua. Para ello, la Cámara ha gestionado un presupuesto de 359.968,85 euros, teniendo en cuenta el presupuesto inicial de 303.814,05 euros, a los que luego se sumaron otros 56.154,80 euros de fondos adicionales que recibió en febrero de 2018. Concluido el programa de cuatro años, la entidad cameral continúa esta anualidad desarrollando acciones dirigidas a jóvenes menores de 30 años que fomenten su inserción en el mercado de trabajo, y para ello cuenta este año con una partida de 94.683,70 euros.

El Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) es una iniciativa gratuita, cofinanciada con apoyo del Fondo Social Europeo y enmarcado en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, dirigida a jóvenes de 16 a 29 años que no estudian ni trabajan y a empresas que quieran contratar jóvenes cualificados. Hasta la fecha, el organismo cameral ha contado con la colaboración de Forum Sport, Aleia Roses, Cyndea Pharma, Fico Mirrors o Saiona, entre otras. Precisamente la consecución de esta participación empresarial ha situado a la Cámara de Soria como «un ejemplo a seguir a nivel nacional dentro de las Cámaras que ejecutan el programa PICE», recordó Santamaría.

Actualmente, hay en formación, en instalaciones de la Cámara, un grupo formado por dieciocho jóvenes sorianos. Previo a la formación, los jóvenes ya han recibido un servicio de orientación laboral que les ha permitido enfocar sus vocaciones e identificar y potenciar sus capacidades, experiencias y habilidades a la demanda del mercado laboral.

Los jóvenes empezaron el 9 de mayo con una primera fase de formación dirigida a reforzar sus habilidades personales y sociales así como sus competencias digitales, lo que les ayudará a prepararse mucho mejor para su futuro laboral. A continuación, a partir del 27 de mayo, recibirán una formación más específica de community manager que les preparará para ser capaces de comunicar en un entorno digital y gestionar las redes sociales más populares (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Pinterest…), aspecto muy demandado en cualquier sector empresarial y que presenta muchas posibilidades de inserción laboral. «La idea es seguir realizando formación presencial con otros cursos a lo largo del año, que se ajustarán a las demandas empresariales», añadió Nuria Sánchez.

Además, este año se presenta como novedad la puesta en marcha de una nueva vía de formación, la formación online. «En los próximos días, la Cámara de Soria estrenará un amplio catálogo de nuevas acciones formativas vía online para los jóvenes que deseen participar en el PICE o para aquellos que ya están inscritos pero que no hayan realizado formación presencial hasta ahora».

Los más de 240 cursos, que son gratuitos y pueden tener una duración que va desde las 100 hasta las 250 horas lectivas. Siempre con ayuda del orientador de la Cámara, los jóvenes podrán elegir aquél que mejor encaje con la formación que necesitan adquirir para mejorar sus posibilidades de acceder a un empleo.

Se trata de una herramienta que incluye una extensa y variada formación, con múltiples cursos que se adaptarán a las necesidades de cualquier perfil de joven. A su vez, la Cámara busca llegar a todos los jóvenes sorianos, de cualquier municipio de la provincia, que por alguna razón no pueden acceder a la formación presencial, bien porque tienen problemas de transporte para desplazarse a los lugares de la formación, bien porque no tienen flexibilidad horaria o porque en algunos momentos se encuentren trabajando temporalmente.

El PICE arrancó en mayo de 2015 con Forum Sport, para atender la demanda de operaciones de ventas. Entonces se atendió a 17 jóvenes. Para Aleia Roses la Cámara realizó tres cursos con 59 ‘ninis’, dos en 2016 y otro el año pasado. También fueron atendidos 20 jóvenes para dos cursos con Cyndea Pharma, uno en octubre de 2016 y otro en agosto de 2018. Con Fico Mirrors se realizaron dos especialidades en agosto de 2017, una para capacitación del proceso de producción, con siete jóvenes, y otra para operaciones logísticas de almacén, con otras siete. Para Saiona también se impartieron dos cursos en 2017 de sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico en queserías. La última de las formaciones la realizó la Cámara en diciembre del año pasado para atender la demanda de varias empresas sobre cómo dominar las ventas y la atención al cliente.

Cualquier joven interesado en encontrar un empleo y que quiera participar en estas acción o en cualquier otra que se pueda organizar a través de PICE puede acudir a la Cámara de Comercio, donde se le informará de todas las opciones disponibles para mejorar su acceso al mercado laboral. Asimismo, las empresas que necesiten cubrir un determinado puesto de trabajo, y estén interesadas en adherirse al PICE, pueden contactar con la Cámara donde se les facilitarán jóvenes formados específicamente para cubrir esa demanda.

Se trata de un programa a medida de los jóvenes, cuyo objetivo final es su inserción laboral. Para cada joven, un técnico orientador de Cámara diseña su itinerario individualizado, considerando intereses, perfil, grado de cualificación y capacidades que le permitan aumentar sus posibilidades de insertarse en el mercado de trabajo.

Asimismo, con el PICE, se facilita a las empresas sorianas jóvenes cualificados y, a su vez, apoya su contratación mediante un incentivo económico. El miércoles se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria de ayudas de 2019 por la que una empresa que contrate al menos seis meses y a jornada completa a un joven de PICE, que haya pasado como mínimo por la fase de orientación, puede solicitar ayudas de 4.950 euros por cada contrato formalizado.

Para que un joven pueda participar en el PICE, es necesario que se encuentre inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. En caso de no estarlo, y siempre que se cumplan los requisitos de Garantía Juvenil, la Cámara facilita la gestión de inscripción a cualquier joven. Entre los requisitos: estar empadronados en territorio español, tener más de 16 años y menos de 30, no haber trabajado ni recibido acciones formativas o educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud y comprometerse a tener interés en participar activamente en el Sistema de Garantía Juvenil.